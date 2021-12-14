第79屆金球獎電影類入圍名單：珍康萍《犬山記》領銜，Netflix連續兩年成為大贏家

爭議不斷的第79屆金球獎昨（13）日公布入圍名單，由珍康萍執導的《犬山記》以及肯尼斯布萊納執導的《Belfast》，分別入圍7項大獎，成為本屆金球獎的入圍領跑者。

除了上述兩部作品之外，名導如亞當麥凱的《千萬別抬頭》、史蒂芬史匹柏的《西城故事》、保羅湯瑪斯安德森的《Licorice Pizza》以及描述網壇威廉絲姊妹父親的《王者理查》，則各獲得4項提名緊追在後。

而Netflix今年靠著《犬山記》、《千萬別抬頭》等片，共計獲得17項提名，成為本屆金球獎提名最多的大贏家，值得一提的是，第78屆金球獎Netflix獲得22項提名，也是該屆入圍最多的電影公司，連兩年在提名階段笑傲好萊塢。

做為關注度極高的電影頒獎典禮，金球獎是由好萊塢外籍記者協會（HFPA, Hollywood Foreign Press Association）舉辦，具有投票權的會員是一群代表各國並定居於南加州的外籍記者所組成。其實，今（2021）年初金球獎便不斷爆出爭議，其中牽涉到種族歧視、性別歧視、以及「外語」風波等等，更使得湯姆克魯斯等人將金球獎座退回，以表抗議。

好萊塢外國記者協會被爆出評審之中完全沒有非裔成員，根據《綜藝報》報導，好萊塢外籍記者協會前主席Meher Tatna更爆料自2002年加入以來，此機構一直沒有非裔成員。以女性議題為訴求的組織「Time's Up」更在Instagram發布「金球獎破裂」的照片，藉此控訴由「白人把持」的金球獎。

不過好萊塢外國記者協會也宣布改革，將新增至少13位黑人成員，務求讓金球獎變得「更多元及包容」，而在今年5月6日，金球獎也進行投票，75位的有效投票贊成董事會進行全面改革。

從本屆入圍演員名單來看，雖然白人還是佔多數，不過光是劇情類最佳男主角項目，就有威爾史密斯、丹佐華盛頓、馬赫夏拉阿里3名非裔演員入圍，也可看出金球獎釋出的改變立場之一。

而根據美國娛樂權威媒體《綜藝報》指出，好萊塢外籍記者協會新選出的白人女性主席赫納（Helen Hoehne）表示：「 在過去的8個月裡，我們已經改變了章程並增加了新的行為準則。 我們還有21名新成員， 這是金球獎歷史上規模最大、最多樣化的一次。新會員 不僅帶來了全新的視角，更有助於我們繼續發展。」

然而，因為金球獎鬧出的爭議不斷，美國國家廣播公司（NBC）也宣布退出轉播金球獎，因此第79屆屆金球獎仍不確定典禮形式。但可以確定的是，金球獎將於2022年1月9日公布得獎名單。

第79屆金球獎電影類入圍名單

最佳影片—劇情類

《Belfast》

《樂動心旋律》

《沙丘》

《犬山記》

《王者理查》

最佳影片—音樂／喜劇類

《千萬別抬頭》

《情聖西哈諾》

《Licorice Pizza》

《西城故事》

《倒數時刻》

最佳男主角—劇情類

《Swan Song》馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）

《Being the Ricardos》哈維爾巴登（Javier Bardem）

《犬山記》班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）

《王者理查》威爾史密斯（Will Smith）

《The Tragedy of Macbeth》丹佐華盛頓（Denzel Washington）

最佳男主角—音樂／喜劇類

《千萬別抬頭》李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio ）

《情聖西哈諾》彼得汀克萊傑（James Corden）

《倒數時刻》安德魯加菲爾德（Andrew Garfield ）

《Licorice Pizza》庫柏霍夫曼（Cooper Hoffman）

《紐約高地》安東尼拉莫斯（Anthony Ramos）

最佳女主角—劇情類

《神聖電視台》潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）

《失去的女兒》奧莉薇亞柯曼（Olivia Colman）

《Being the Ricardos》妮可基嫚（Nicole Kidman）

《Gucci：豪門謀殺案》女神卡卡（Lady Gaga）

《史賓賽》克莉絲汀史都華（Kristen Stewart ）

最佳女主角—音樂／喜劇類

《ANNETTE：星夢戀歌》瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）

《Licorice Pizza》艾拉納海姆（Alana Haim ）

《千萬別抬頭》珍妮佛勞倫斯 （Jennifer Lawrence）

《時尚惡女：庫伊拉》艾瑪史東（Emma Stone）

《西城故事》瑞秋齊格勒（Rachel Zegler）

最佳男配角

《The Tender Bar》班艾佛列克（Ben Affleck）

《Belfast》傑米多南（Jamie Dornan）

《Belfast》希朗漢德（Ciarán Hinds）

《樂動心旋律》特洛伊柯瑟爾（Troy Kotsur）

《犬山記》寇帝史密麥菲（Kodi Smit-McPhee）

最佳女配角

《Belfast》凱特瑞納巴爾夫（Caitriona Balfe）

《西城故事》亞莉安娜黛博斯（Ariana DeBose）

《犬山記》克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）

《王者理查》安潔紐艾莉絲（Aunjanue Ellis）

《Passing》露絲妮嘉（Ruth Negga）

最佳導演

《Belfast》肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）

《犬山記》珍康萍（Jane Campion）

《失去的女兒》瑪姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal ）

《西城故事》史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）

《沙丘》丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）

最佳劇本

《Licorice Pizza》

《Belfast》

《犬山記》

《千萬別抬頭》

《Being the Ricardos》

最佳動畫長片

《魔法滿屋》

《路卡的夏天》

《尋龍使者：拉雅》

《漂浪人生》

《我的陽光之地》

最佳外語片

《在車上》｜日本

《上帝之手》｜義大利

《平行母親》｜西班牙

《我不是英雄》 ｜伊朗

《邂逅在六號車廂》｜芬蘭

最佳歌曲

《王者理查》／〈Be Alive〉

《魔法滿屋》／〈Dos Oruguitas〉

《Belfast》／〈Down to Joy〉

《007：生死交戰》／〈No Time to Die〉

《靈魂心聲》／〈Here I Am (Singing My Way Home)〉

最佳原創音樂

《法蘭西特派週報》亞歷山大戴斯培（Alexandre Desplat）

《魔法滿屋》吉曼法蘭柯（Germaine Franco）

《犬山記》強尼葛林伍德（Jonny Greenwood）

《平行母親》艾柏托伊格拉席亞斯（Alberto Iglesias）

《沙丘》 漢斯季默（Hans Zimmer）

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：楊士範