【關鍵專訪】《藍宇》導演關錦鵬：我把自己放在電影中，這是拍給所有人看的愛情電影

2001年上映的《藍宇》一直是許多人心中最難忘的經典愛情電影，也是香港導演關錦鵬第一次拍攝雙男主角的電影。劇情描述一段同性之間純潔感人的故事，超越性別的真愛深情感動無數觀眾，令人低迴不已。「我發現觀眾其實沒有太在意性別，單純是兩個人十年之間的情感引起感動。」關錦鵬導演接受關鍵評論網專訪時表示。

以拍攝女性觸覺電影備受稱譽的香港知名導演關錦鵬，曾以《女人心》、《阮玲玉》、《胭脂扣》、《藍宇》等片獲得香港電影金像獎最佳導演、金馬獎最佳導演，且監製及執導等作品更在柏林、威尼斯等國際影展屢獲殊榮。

Photo Credit: 甲上娛樂提供

關錦鵬擅長以細膩情感及鏡頭語言呈現女性的各種樣貌與議題，並以人文角度觀照城市趨勢與時代脈動，人物情緒刻劃細膩縝密，電影風格獨樹一幟，為華語電影創造無數經典作品，為金馬評選為50位華語電影大導演之一，更被譽為「最懂女性的電影導演」。

關錦鵬執導的經典同志電影《藍宇》20周年4K數位修復版重新上映，但其實，開始關錦鵬並不是很喜歡《藍宇》的原著小說《北京故事》，覺得作者是以女生異性戀的視角來看待同性戀，敘述的手法也比較傳統通俗，拍成電影有剝削、消費同性戀的意味。「對我來說，導演怎麼呈現一個好劇本是很重要的事。」

「剛開始我覺得《藍宇》這個工作做不來，我覺得作者是用異性戀的角度，像在偷窺兩個男性身體、兩個男性情感的過程。他有很多東西很聳動，故事情節沒有真誠、很深情的改變。後來魏紹恩（編劇）改編的很好，魏紹恩的劇本將小說很多枝葉刪去，再加上張叔平大刀闊斧的剪接。」既然已經確認要接拍，關錦鵬就決定按照自己的想法將情節做了許多改動，刪去原著煽情、刻意的部分，以平鋪直敘的方式將故事娓娓道來。

《藍宇》由演技派男星胡軍與劉燁主演，兩人在片中愛得真摯動人，劉燁、胡軍自然不做作的精湛演技並雙雙入圍金馬影帝，電影更獲得金馬獎最佳導演、最佳男主角（劉燁）、最佳剪輯、最佳改編劇本，及觀眾票選最佳影片5項大獎的殊榮，締造了許多影史傳奇，至今仍是眾多影迷公認的經典之作，吸引大批粉絲長期追隨這對「軍燁CP」，可算是最早的男男CP組合。

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「那時候我跟魏紹恩有一個共識，就是我們不要用異性戀的角度去偷窺這段感情，那些既定俗成的印象不應該在這部電影出現。這是拍給所有人看的電影，無論如何都要拍好。」關錦鵬與魏紹恩是從《愈快樂愈墮落》開始合作，接著是《有時跳舞》而後到《藍宇》，兩人已經極有默契，很能抓住彼此的觀點。

雖然關錦鵬執導以同性戀為題材的電影，但他強調《藍宇》絕不是只拍給同志族群觀看，更坦承《藍宇》是他的自傳式電影，片中角色投射出他本人的影子。「當我搞清楚自己性向的時候，讓我挑選《藍宇》片中的角色，我更願意是被保護的角色，我更願意是藍宇。我是有點哥哥情意節的。」

「究竟《藍宇》有多少是我個人的經驗？也不能說是全部，但是我抓住了比我大幾歲的男性情懷、男性身體或是男性對我保護的情感，這些我是很喜歡的。某種程度上來說，我認為劉燁演的角色，魏紹恩也知道，我是投放了一點在藍宇的角色身上。」

Photo Credit: 甲上娛樂提供 飾演角色藍宇的劉燁

《藍宇》沒有關錦鵬過去作品中炫技華麗的電影語言，他投入自己的情感拍片，敘事通俗而不流俗媚世，將同志電影與通俗電影結合得自然動人，突破了一般傳統男性主角的形塑與意象，打破了愛情與社會階級的界線，衝擊了道德規範之間的衝突禁忌，在愛欲離合的刻畫裡尋求平實真誠的認同，真摯感人的情緒觸動人心。

關錦鵬表示，片中藍宇看似地位偏弱勢、比較需要被關愛。「我不承認藍宇在他們之間的關係是弱者，當初他被拋棄的時候並沒有被打敗，包括劉燁的演出都沒有被打敗的感覺。最後在小屋反過來，讓他守護、安慰安心陳捍東（胡軍）的時候，搞不好是劉燁對陳捍東、代入了藍宇這個角色的想法，就是他們之間關係的轉換。」

「遭到背叛的藍宇也不是楚楚可憐的弱者，沒有陳捍東，他一樣能堂堂正正的生活著。因此後來變成藍宇、陳捍東兩人之間的強弱落差徹底翻轉，這種轉換我是很樂意見到的。」劉燁詮飾出藍宇這個角色的清新樸素、自然貼切、情感細膩又複雜，「純樸而不混沌，成熟而不市儈，柔弱而不失堅强，要深愛而不糾纏，要放棄而不决絕。」

片中清秀純情的大學生劉燁碰到霸道的情場老手胡軍，兩個帥哥主角在電影中擁有激情、熱情、刻骨銘心的繾綣柔情，詮釋相愛卻不能長相守的戀愛關係，激發出許多火花，光是一個眼神表情就說明了萬語千言。

Photo Credit: 甲上娛樂提供 飾演角色陳捍東的胡軍

因為愛得刻苦銘心，兩位男主角「直男」胡軍與劉燁也坦承入戲太深，在拍片期間雙方對彼此的情感投入甚深，很長一段時間都無法從劇中角色抽離。胡軍受訪時曾指出，「在導演告誡下，兩人拍完後刻意不再見面。」並表示最後還是花了半年才走出片中的角色。

關錦鵬以往對胡軍與劉燁並不熟，「但胡軍與劉燁兩個人之前演的電影我都有看過，一部是胡軍演出張元導演的同志電影《東宮西宮》，一部是劉燁演的《那山、那人、那狗》，雖然我看過他們的電影，但是當時並沒有確定《藍宇》就是由他們兩位演出。」

「我們面試了很多演員，幾十個總有吧！因為籌備時間也很緊迫了，最後剩下五位我覺得可以演陳捍東的演員，跟五位我覺得可以演藍宇的演員，我們就讓他們交換演出：A配1演一次，A配2演一次…這樣互相搭著演二十個、三十個出來，但為什麼就選到他們？我覺得這個沒得說，緣份吧。」

雖然劉燁因為《藍宇》而登上影帝寶座，但還是有許多人一開始都認為胡軍比劉燁好，直到看完電影才整個改觀。「那時候有觀眾知道我決定劉燁的時候，你知道他高頭大馬的，甚至比胡軍還高一些些，很多觀眾朋友在問，為什麼你會挑這樣一個藍宇？不應該比胡軍高啊，我說為什麼？這很多想法都是既定俗成的。」

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《藍宇》經過20年，在時空的改變及時代的更迭中，當時隱晦的同志情感與狀態已經大不相同，關錦鵬透露，不少人好奇現在重拍《藍宇》是否會有所不同？他表示片中那些情節改動、那些劇情增刪等等，都不會是他想做的事情。

「從原著小說到改編劇本，《藍宇》都鎖定在80年代的背景，現在陳捍東跟藍宇及所有身邊角色出現的人，基本上我覺得都是只可以出現在80年代——我們知道的北京，我們所看到的事情，我們才能理解角色為什麼說這個話、角色為什麼會有這樣的反應。」

「《藍宇》我拍的挺高興，兩個演員第一天就拍裸體，而場記是女生、副導也是女生，但是我覺得大家都很篤定，裸體又怎麼樣？工作人員就只是為了工作，所以一開始他們看劇本，就沒有問過我要拍到什麼尺度，劉燁沒問過，胡軍也沒有問。」

關錦鵬憶及拍攝往事，繼續說道：「拍到越到後面我越高興，有一場陳捍東已經被放出來住到藍宇小窩的時候，當時藍宇交了另外一個男朋友，後面有一場與藍宇家人一起吃飯的戲，讓我覺得很溫暖，不管從劇本、或者從演員表演、鏡頭的表現，我覺得他們的演出讓我記憶深刻。」

關錦鵬在華語影壇創造了許多經典人物、場景、台詞與流行音樂，歷年合作過的演員張曼玉、梅艷芳、張國榮、鄭秀文、金燕玲等相繼國際影壇大放異彩，張曼玉更憑藉電影《阮玲玉》而榮膺柏林影展最佳女演員銀熊獎，成為首位獲得國際影展大獎的華人演員，被各界譽為「影帝影后製造機」，但關錦鵬並沒有一般導演喜歡「御用」特定演員的習慣。

「我並沒有強求關錦鵬的電影要有關錦鵬指定的演員，有時候我反而覺得，不要把框架設在身上，搞不好會在你不認識、甚至陌生的演員身上見到、找到很有趣的東西，而讓你觸動啟發了角色的描寫，鏡頭前角色的一顰一笑。」

關錦鵬拍攝的電影大都以女性為題材，如《女人心》、《胭脂扣》、《阮玲玉》、《地下情》、《紅玫瑰與白玫瑰》、《越快樂越墮落》等，對女性情感的描繪細膩動人，被認為擅長挖掘女性內心的細微深處，打破電影僵化的女性形象，深具女性主義意識。「我電影裡面女性角色都很堅強，包括《胭脂扣》的梅艷芳、《阮玲玉》的張曼玉等人。」

許多藝人在關錦鵬的作品中光芒四溢，散發出演員的專業氣場與表現，為什麼導演會這麼擅於發掘演員的演技深度與情緒層面？「我覺得電影要從角色出發再到演員，我跟演員甚至會做筆記，像人物小傳之類的，跟演員做溝通，溝通過程甚至放入了我某個段落的情感生活，變成我跟演員之間的小秘密。」

「這個小秘密我覺得很能派上用場，搞不好我也有問梅艷芳的小秘密，都可以相互傾訴。或許，在片場某一場戲，我們曾經經歷過的小秘密，當中的情緒帶動，就更適合拍戲。」關錦鵬邊回想邊笑著表示。

不同於歐美導演執行方式，許多亞洲導演喜歡編導一把抓，關錦鵬卻沒有這個狀況。「我從來沒寫過自己的電影劇本，我想到一些人物、故事是我身邊發生的人事物，我會記錄下來，然後跟我的編劇討論、研究看有沒有發展的可能性。」

「像《地下情》的故事，是我一個做美術的朋友某天晚上聽到有人喊救命，他以為自己在作夢，結果第二天發現有救護人員抬走一具屍體，原來是有小偷跑到鄰居劫殺屋主。接著我朋友就請我陪他住，我們原來是吃飯喝酒的好朋友，但是我們同住一個禮拜後發現，其實很多事情我們原來並不知道，對方生活的細節原來是許多的小事，這段故事就變成《地下情》中金燕玲跟蔡琴生活的故事，邱剛健（編劇）就把它寫出來。」

「我本來就很想跟金燕玲合作，我很喜歡台灣導演侯孝賢、楊德昌，尤其是楊德昌，看完《青梅竹馬》後我很想跟蔡琴合作，也很喜歡她的歌，而且《地下情》的劇本是根據蔡琴而寫的，是為她量身打造的。」

《地下情》藉著一宗離奇命案來呈現當代男女的愛情浪擲、青春虛度。關錦鵬曾表示在自己的作品中，最喜歡的是《地下情》。「如果提到我自己最喜歡的，我會先選《地下情》、《阮玲玉》與《藍宇》，第四名才輪到《胭脂扣》。」

「像這些電影我都有用編劇的想法、人物設定等，都有跟編劇討論過，當然，他們也會給我很多很棒很好的建議。我覺得以關錦鵬過去的經驗，接下來仍然不會自己寫劇本，我還是會與編劇合作，這還是會推動達到好的劇本，再把它變成一部好的電影。」

Photo Credit: 甲上娛樂提供 關錦鵬

拍攝過原創劇本、改編原著或真實人物傳記等不同作品，但關錦鵬坦言還是比較喜歡原創故事。「劇本的發展全由人物出發，我覺得電影有趣的地方是，當你透徹地了解人物後，有些情節，就會因為人物的碰撞而展現。因此我覺得對關錦鵬、對邱剛健、對魏紹恩來說，我們都還是比較喜歡原創故事，《胭脂扣》裡面邱剛健也很棒，把梅艷芳很多樣子表現出來，那是原著小說裡面沒有的。」

關錦鵬從2020年開始在香港城市大學創意媒體學院教授編劇、導演選修班，大部份會以自己的電影作為教材。「我跟學生講人物還是最重要的，人物成立了，空間感、人際關係等等才能成立。我覺得年輕人都沒有用類型的想法探討，會實實在在找人物互動的關係，我覺得很有趣，我認為香港電影還是很有希望的。我會留在香港，選擇拍攝以香港為題材的電影，繼續拍香港的故事。」

近年香港將關錦鵬的《阮玲玉》、《地下情》、《藍宇》及《胭脂扣》4部經典電影重新復修，「我覺得《越快樂越墮落》可以修復，它是在講香港人的故事，我覺得現在大家都很清楚，近年香港電影已經回不去八零、九零年代的繁榮，那種投資的充裕、類型電影的蓬勃等等。現在，我看到城市大學學生拍的電影、或年輕導演拍的電影，他們懂得關心香港或跟家裡的關係。」

但其實，關錦鵬內心最深刻、最經典、最難忘的還是《阮玲玉》。「《阮玲玉》今年也30年了，有一次跟朋友聊起，他說華語電影有兩個黃金時代，一個是上海三、四零年代、一個是香港八、九零年代的新浪潮。我覺得《阮玲玉》是我在那個黃金年代，當時對於阮玲玉的資料搜集，讓我對老電影導演產生崇敬，就是九零年代的人去拍三零年代的阮玲玉，然後用這樣的方式拍，搞不好以現在的方式來拍，應該也會有很多不同的東西。」

「我認為這不是好壞問題，我是覺得，現在如果有人投資我拍《阮玲玉》，但我也不可能跟九零年代一樣了，我覺得這是值得紀念的東西，而且我覺得要在九零年代拍才有意義。」

《阮玲玉》是關錦鵬作品中結構複雜、敘事飽滿的影片，透過阮玲玉的故事，以獨特的角度與記敘方式，疏離的手法，捕捉上海電影三零年代的黃金時代。邱剛健把阮玲玉的真實電影片段放進劇本，對照張曼玉與阮玲玉的演出，加入了孫瑜與黎莉莉的訪問錄影段落，再穿插進關錦鵬、張曼玉及其他演員聊天的片段。

Photo Credit: 甲上娛樂提供 張曼玉主演的《阮玲玉》

近年，許多經典老電影重新修復上映，被影評認為是香港電影裡最勇敢、最誠實的作品《藍宇》，也是金馬執委會執行長聞天祥稱為「華語同志電影的里程碑」。

即使時隔二十年，關錦鵬透過《藍宇》把自己的情感投放出來，無需過度的煽情渲染或陰暗隱密，《藍宇》的意義就在於成功跨越了性別取向與身分階級，同時獲得同性戀與異性戀觀眾的共鳴，感動無數的觀眾，堪稱是華語同志電影的經典代表作。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：潘柏翰