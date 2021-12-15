美國「外交抵制」北京冬奧後多國跟進、南韓拒絕，後續將會有骨牌效應嗎？

美國正式對外宣布「外交抵制」（diplomatic boycott）明（2022）年二月在中國北京舉辦的「冬季奧運會」，理由是因為中國持續迫害人權，尤其是新疆的「種族滅絕」行為，美國開出第一槍，會不會其他盟友跟進，外界十分矚目。

不久後，紐西蘭隨後也宣布不會派政府代表出席，理由則與美國不同，是考量疫情因素所做出的決定，而澳洲、英國及加拿大也宣布對北京冬奧採取「外交抵制」，可以說「五眼聯盟」（FVEY）所有成員國將不會有政府或外交代表出席。

然而，當美國舉起抵制的旗幟，西方民主國家會不會響應？會不會如1980年聯合抵制莫斯科夏季奧運會那樣的氣勢？恐怕還有待觀察。

美國抵制北京冬奧會有骨牌效應嗎？

在邁入2022年之前，美國主辦了一場全球民主國家齊聚的大會「民主峰會」（The Summit for Democracy），拜登（Joe Biden）在視訊會議中表示「全球威權主義抬頭，民主路上更加艱難」，當然他意有所指的主要對象就是中國，美國試圖將全球化的發展導向「威權與民主」的「二元化對立」（duality opposition）趨勢，這不但是位過去一年的國際情勢做總結，也同時開啟未來一年美國對外戰略的主軸。

當美中競爭將擴大成「國際價值體系」的分庭抗禮，全球各國將在「威權」與「民主」選邊站，然而明年的「北京冬奧」將會是首場展現美國勢力的重要活動，美中相互較勁的全球號召力。

不過，這次美國提起「外交抵制」的動作，很難複製1980年代所產生的骨牌效應，主要原因在於各國都質疑「抵制效果」不佳的問題，當時因為蘇聯入侵阿富汗，在冷戰局勢之下，美蘇政治意識的對壘情勢明顯，有50多個國家跟著美國的抵制步伐，而且參與聯合抵制的國家多數沒有派運動員出賽，就連才和美國建交約一年的中國也都配合美國演出。

只是，蘇聯面對國際社會的聯合抵制搞得臉上無光，但仍未讓蘇聯停止威權統治或對外軍事壓迫的行為，這也讓各國在之後決定是否抵制他國時都持保留態度，「抵制北京冬奧」會否讓中國停止侵害人權？部分國家仍有顧慮，不願就此表態來得罪中國。

Photo Credit: 中央社

外交抵制是政治態度，選手仍可出賽

果不其然，南韓總統文在寅決定不跟進抵制，認為與中國還有合作的空間，無需為了國際政治問題延伸至體育賽事，其實這正好說明了當前國際情勢與冷戰時期的最大差異性，許多國家都與中國有著綿密的政經利益，而南韓的疑慮便是來自地緣政治經濟的考量。

事實上，「外交抵制」就是一個政治動作，雖然表示抵制的國家不會派政府或外交代表出席，但並不影響運動員參選的決定；換言之，國家採取「外交抵制」不等於「代表隊不出賽」，目前參與「抵制北京冬奧」的國家也都還是開放國家代表隊出賽，這和1980年聯合抵制莫斯科奧運有著明顯差異，當南韓不採取抵制之後，日本的動作則受到關注。

值得留意的是，美國真的希望複製聯合莫斯科奧運的效果嗎？

美國官方並沒有就此提出具體的說法，大膽的假設，美國可能藉此來試水溫，檢視國際社會的反應，以及觀察中國可能的回應；相對的，也有許多國家還在觀望，保持曖昧的態度以靜待變，倘若抵制的骨牌效應擴大，那麼就可以稀釋掉得罪中國的政治成本，可以說，就算最後參與抵制的國家數不多，但並不能代表中國的勝利，而是各國還沒有具體作法，不願就「北京冬奧」來跟中國攤牌。

反而，更多國家關心的是，美國主導全球「二元化對立」的形勢會如何發展？衍生出的全球軍事、經濟、金融等局勢，這才需有所因應的重中之重。

Photo Credit: 中央社

持平而論，台灣正處在美中競爭的最前線，國內也有聲音表示是否應該跟進抵制北京冬奧，這坐落在當前的兩岸形勢之中，「抵制」將會讓關係更為不睦，「不抵制」恐怕也會有失作為民主國家該有的道義，該如何決定需要審慎思考為宜。

不過，當然，台灣絕對不能悶不吭聲，因為中國從未停止對台灣打壓，中國操弄尼加拉瓜與我國斷交，又不斷採取文攻武嚇，無論是站在「地緣政治」的視角，或是以民主領先政體的身分來看，台灣有必要提出「外交譴責」，向中國對人權的侵害行為，以及對台灣的軍事恫嚇，明確表示台灣該有的立場與態度，至於派不派政府代表出席，其實也毋須過多強調。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：潘柏翰