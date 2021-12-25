《刀劍神域－聖母聖詠篇》：虛擬世界也能賦予生命意義，談談臨終醫療的必要性

在現代醫學裡，一個醫生的成功，往往是把一個病人救活。即便是瀕死之人，只要能用呼吸器，讓他延續、維持生命，維持得越久，似乎就越代表著這個醫生的成功。然而，生命的長短，真的是最重要的事情嗎？透過醫學儀器，讓一個人拖得再久，終究還是有離開世界的一天。那麼，生命的本質，莫非是活得愈長壽，就愈有意義？

最近，刀劍神域的電影上映了，隨著疫情趨緩，許多朋友也上電影院觀賞這部電影。而沒看過這部動畫的我，也找時間觀看了動畫的篇章，其中讓我感觸最深刻的，莫過於聖母聖詠篇了。

在這個篇章裡，虛擬的ALO世界，出現了一名神秘的少女，她到處找人比武，希望能找到一個足以充當她對手的人。動畫中的女主角亞絲娜和她對戰過後，被她認定是可以一起組隊的對象，便邀請她加入自己的遊戲公會──「沉睡騎士」。

隨著故事的發展，原來，這個名為沉睡騎士的公會，期望能在解散之前，用自己的力量打倒遊戲中其中一隻魔王，如此一來，他們的名字就會被刻在遊戲中的某一塊石碑上。

而他們之所以希望留下這樣的紀念，是因為該公會的成員，都將不久於人世。

這一個篇章中的神祕少女，在遊戲中叫做有紀。她和姐姐一出生時，就因為母親輸血遭到愛滋病感染，而將面臨死亡。在小學四年級時，她和她的雙胞胎姐姐，躺進了醫院當中，只能夠過虛擬的科技，在遊戲中和人互動。

對公會的所有人而言，那一個虛擬的遊戲世界，才是她們真正活著的世界，因為她們都無法離開病床，且不斷急速地走向生命的盡頭。有紀的父母在故事線上的兩年前離開了世間，她的雙胞胎姐姐也在一年前離開了，只剩下她一個人活在世界上，每天都面臨死亡的威脅。

然而，到底什麼是生命的意義呢？有紀也不斷地問自己。

從出生以來，就必須一直浪費醫療資源，讓自己活得更久一些。有紀深深覺得自己在拖累父母，以及浪費社會資源。然而，在故事的後半段，有紀發現，原來自己的存在本身，就是一件很有意義的事情，因為她留在別人心中的回憶，會不斷地流傳下去，儘管自己的肉身即將死亡，但她創造的劍法，在傳承給亞斯娜之後，便能夠繼續留在人間。

這一篇的故事，讓我重新思索存在的意義這件事情。

從小，這個社會就不斷地在傳遞著：「立功、立德、立言，為社會有所貢獻，才是一個有價值的存在。」但是，並非所有的人，都能夠為這個社會做出貢獻；而為社會做出貢獻，就代表著自己是一個有價值的人，也讓我們活得過於辛苦。

像是有紀這樣的孩子，他們從小就得面臨死亡的威脅，就如同我以前讀過的周大觀的故事，他年紀輕輕就罹患了癌症，沒辦法為社會做出什麼貢獻，但他的存在本身，就讓他的父母深深感受到其意義。

周大觀的故事，鼓舞了許多的病友，即便他的生命是如此的短暫，但他的存在，一直到死後都還繼續影響著世人。以前聽聞別人在祝壽時，總會說些壽比南山之類的話語。但若真的壽比南山，卻如同我外婆一般，90餘歲臥病在安養院，中風無法移動，又失智忘了一切，每天就只是維持著生命機能，如此的長壽，是不是反而是一種折磨？

如果生命的意義是活得越久越好，那我外婆那樣的長壽，真的是一件好事嗎？

我國在2019年通過了《病人自主權利法》，在該法條中，末期病人、不可逆之昏迷病人、永久植物人、極重度失智，以及其他衛福部公告之疾病病患，若是預先簽署預立醫療決定書，便可以拒絕維持生命之治療，以及人工營養與流體餵養，讓自己能夠更快速地脫離人間。

許多末期病患患者，靠著維生器，多活了幾個月或是幾年，但本身完全沒有能力去做自己想做的事情，就只是拖延著生命而已，這樣的生命會是光采綻放的嗎？又或是，活著的意義真的不在於生命的長短，而是活著的時候，能不能用自己想要的方式去過活，才是生命最大的意義？

有紀的有生之年，在女主角，以及其他遊戲玩家的心中，留下了無可抹滅的記憶，沉睡騎士公會，也做了他們認為有意義的事情，在遊戲裡留下了打敗魔王的記錄，為彼此的道別，刻下了對他們而言有意義的石碑，我想，這樣的人生就已經不虛此行了吧。

就如同存在主義所說的，人是被拋擲到虛無無意義宇宙中的生命，而存在本身的意義，只有自己能夠尋找與賦予。

因此，我認為生命持續的長度本身，亦或是能否對社會做出貢獻本身，並不是生命的本質。生命的本質在於，人存在於世，在彼此的心中留下了刻痕，那份人際連結與無法抹滅的回憶、每一次人與人的交會，就已經是生命中最重貴重的禮物了。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：丁肇九