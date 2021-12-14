境外+10，今日68％春節專案入境民眾選7+7+7方案

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內新增10例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增10例境外移入個案，為6例男性、4例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自美國（2例，案16854、案16855）、香港（案16856）、孟加拉（案16857）、越南（2例，案16858、案16863）、柬埔寨（案16859）、菲律賓（案16860）、阿拉伯聯合大公國（案16861）及印尼（案16862）入境，入境日介於今（2021）年11月26日至12月12日。

日前確診的案16816目前的匡列者採檢都是陰性，其中匡列為居家隔離的有110人，全數陰性；匡列為自主健康管理的有36人，其中35人陰性、1人檢驗中；匡列為自主健康監測的有349名，其中306名陰性、1名檢驗中。

春節入境專案民眾陸續回台，68％民眾選7+7+7

指揮官陳時中指出，今天早上開始陸續有依循春節檢疫專案回國的民眾，採用A方案（14+0+7）的有177人、B方案（10+4+7）92人、C方案（7+7+7）557人，總共入境的有826人，其中，採用C方案的有約9成入住防疫旅館、1成自費入住集檢所。

Photo Credit:指揮中心

對此，有記者指出，台北市副市長黃珊珊多次表達對C方案非常憂心，認為這個「無法挽回的政策」不知會讓台灣付出多大代價。對此，陳時中回應，居家檢疫是這兩年來一直在做的，電子圍籬、社政體系的關懷都做得很熟稔，「對這樣的防疫政策我是有信心的」。陳時中表示，今年跟去年一樣都是在家檢疫，只是今年是7+7方案，可以增加檢疫的能量、讓更多人回來。

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英國出現1例染Omicron變異株死亡案例，羅一鈞曝樂觀訊息

針對民眾對Omicron變異株的疑慮，陳時中在記者會中指出，目前我國政策都是滾動式檢討。英國出現第1例Omicron死亡案例，有記者詢問是否會將英國列入高風險國家，陳時中表示並沒有相關計畫。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，這3個禮拜全球有定序、確診Omicron變異株的病例超過1萬1000例，首例有被官方證實的死亡就是英國的病例，但死亡率不是直接相除，因為很多非洲或其他國家死亡的病例，不一定會檢驗是否為Omicron變異株。Omicron變異株並沒有與年齡、性別相關的統計，還有很多資料要另外搜集。

此外，羅一鈞表示，南非官方放出的消息顯示，當地的疫情趨勢是Omicron病例大幅上升，但死亡的曲線明顯都是低點持平，他認為這是樂觀的訊息。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範