2021/12/16,
社會

宣明會的「社區建設」到底做了什麼？

宣明會的「社區建設」到底做了什麼？
圖為宣明會在尼加拉瓜支援當地學校的相關照片｜Photo Credit: AP/ 達志影像

我們想讓你知道的是

參加助養計劃20年的羅先生認為，他同意社區建設有幫到人，但是否符合「助養」定義就值得商榷。

宣明會助養爭議連日吸引《有線新聞》、《明報》、《立場新聞》報導，宣明會解釋助養資金用於社區建設。到底社區建設包括什麼？以下整理過去12年宣明會在阿爾巴尼亞社區建設成績。

資料來自助養人羅先生，他收到宣明會一份長6頁的報告，概括過去12年社區建設工作。我粗略歸納三大類，括號代表相關年份。

實務建設類：

  • 10個小社區增設圖書館和遊樂場（2011年）
  • 為Pojan市5條村落安裝水泵，8000名村民在家中享用自來水（2012年）
  • 與村民在Libonik社區興建10口灌溉井，重建Podgorie村灌溉河道，40戶家庭收成增加（2013年）
  • 為10所學校興建運動場和圖書館（2013年）
  • 在Rembec村的學校修建洗手間（2013年）
  • 完善800名兒童使用的廁所設備（2014年）
  • 改善學校廁所、圍欄和屋頂（2015年）
  • 新建兒童友善課室（2017年）
  • 翻新2間學校課室和4個操場（2018年）
  • 新成立兒童多用途中心（2019年）

經濟支援／直接資助兒童類：

  • 跟進8個貧困家庭的生活狀況（2012年）
  • 30間幼稚園獲得教學材料、1050名學童獲贈新書包（2014年）
  • 轉介39名經濟及衛生問題的學生（2014年）
  • 提供流動診所醫療保健服務，430名孩子定期做身體檢查，其中200名做牙齒檢查（2016年）
  • 為8名自閉症兒童提供行為治療（2017年）
  • 100名孩子獲得了牙齒護理套裝（2018年）
  • 900位受疫情影響人士獲食物和衛生包、2385人獲防疫物資，159醫療工作者獲保護裝備、3776學童獲支援學習物資（2021年）

培訓類別（此類別最多活動，不一一詳述）：

  • 其中六個年度舉辦夏令營，累計6518人次參加
  • 舉辦各類兒童教育活動，涵蓋飲食健康、服務社區、靈性發展、話劇
  • 為老師、家長、政府人員提供各類培訓活動

看完後，大家覺得「社區建設」是怎樣的一回事？

參加助養計劃20年的羅先生認為，他同意社區建設有幫到人，但是否符合「助養」定義就值得商榷。他比喻，宣明會在當地類近香港小童群益會，而不是大家想像中的助養，重申不認同用助養名義籌募社區建設費用，更反問：「你有沒有捐錢予小童群益會？」

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圖為宣明會在尼加拉瓜支援當地學校的相關照片｜Photo Credit: AP/ 達志影像

至於事件中與名車合照受助人，到底有沒有參加助養計劃？宣明會寄給羅先生的電郵提到，涉事兒童的父母同意參加，宣明會為該名兒童所在學校提供教學物資、圖書、文具、運動用品等，亦舉辦不同活動予小孩參加。

而與名車合照的受助人今天都主動找羅先生，指過去10年有受惠於宣明會。他說宣明會（應為阿爾巴尼亞分部）提過，羅先生十年間捐款3000港幣用於學校和活動。

羅先生就非常驚訝，自己過去10年應該累積捐出3萬港幣，不明白為何受助人收到的訊息是3000元。慈善活動最忌帳目不清，羅先生亦再次陷入混亂。

宣明會除了拍影片解釋，有否考慮過開記者會，澄清相關數據和資料？

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（標題為編輯所擬，原標題：「和你拆解：宣明會「社區建設」到底做咗乜？」。原文中部分廣東話用語亦曾被修改為書面語。）

文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex

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