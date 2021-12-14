高醫驗毒疑誤判：高雄、橋頭地院檢察署展開清查受影響案件，高醫喊冤非誤判

有媒體今（14）日報導指出，進行毒品檢驗的高雄醫學大學附設中和醫院（以下簡稱高醫）檢驗醫學部毒物室，在去（2020）年將多件三級毒品Eutylone誤判為二級毒品Pentylone，至少有16案的報告因此可能正在坐冤獄。

高雄、橋頭地方法院檢察署今展開清查，過去有多少起訴、聲請簡判的毒品案件與Pentylone有關，兩院檢察署總計查出38件。至於有多少案件與高醫檢驗誤判有關，兩院檢察署仍在清查。高醫下午回應則強調，原本檢測項目就不含三級毒品Eutylone，後來購置標準品後發現先前鑑定成份可能為Eutylone，主動告知送檢單位。

高雄、橋頭兩院檢察署展開清查，被告能否獲國賠有待釐清

《鏡週刊》報導指出，受南部院檢單位委託，進行毒品檢驗的高醫檢驗醫學部毒物室，自去年起將多件三級毒品Eutylone誤判為二級毒品Pentylone。多名法官在判決書一一揭露高醫誤判的狀況後，南部多名院檢人士更著手清查可能被誤判的冤案到底有多少。

一名院檢人士向《鏡週刊》出示資料指出，內部交叉比對時間序跟判決內容發現，至少逾16案的被告因高醫誤判可能正在坐冤獄，有的持有毒品案從無罪變有罪、有的則因此增加量刑，目前仍在持續清查中，一旦確認，後續恐面臨冤案賠償問題。

《中央社》報導，高雄地方法院行政庭長楊國祥上午召開記者會說明，雄院法官去年底受理一件毒品案時，被告為減輕持有毒品刑責，抗辯是持有3級而非2級毒品，結果驗尿報告也相符；但高醫化驗結果卻顯示為2級毒品，經送法務部法醫研究所複驗確認為3級毒品，高醫檢驗報告才被發現有誤。

楊國祥說，法官發現高醫誤判情形後已立即向其他法官反應，只要是高醫檢驗結果為Pentylone案都需要再送交複驗。法研所事後馬上再跟高醫聯繫，並教導如何判別新興毒品，自今年1月起就沒再發現類似狀況。

《聯合報》報導，高雄、橋頭兩院檢察署今展開清查，雄檢查出有31件起訴、聲請簡判的毒品案件與Pentylone有關，其中11件經雄院審理後，認為高醫檢驗有誤而判「無罪」；至於橋檢則清查出有7件，其中1件則是高醫檢驗有誤判「無罪」，至於有多少案件與高醫檢驗誤判有關，兩院檢仍在清查。

《ETtoday新聞雲》報導，外界好奇把三級毒品驗成二級毒品到底有何影響？楊國祥指出，持有二級毒品罪的刑度是在2年以下有期徒刑，但如果是持有三級毒品，如果淨重5公克以上才會判刑，如果只持有微量就可能無罪。

至於誤檢毒品可能導致誤判的責任問題，楊國祥說，追查部分由檢方負責，有無責任涉及醫院檢驗方法或毒品發現起源點在哪？或許檢驗上沒那檢驗到這麼細，如果因誤判的被告當然可以申請國賠，但前提要件要故意或過失，但是否有獲得國賠還需要花時間調查。

高醫回應非誤判，而是去年招標內容不含Eutylone

（中央社）高醫毒物室被爆將三級毒品判為二級毒品，但高醫下午喊冤強調原本檢測項目就不含三級毒品Eutylone；後來購置標準品後發現先前鑑定成份可能為Eutylone，主動告知送檢單位。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院下午發布聲明稿指出，有關媒體報導「高醫毒品檢驗誤判」一事，嚴正聲明與事實不符，檢測絕無誤判，秉持科學追求真理、探究事實精神，積極協助政府檢測不斷翻新的毒品。高醫強調，主動告知警政及司法單位更新檢驗結果，同時受理複驗。毒品種類日新月異，相關檢測必須滾動式精進。

高醫說明，高醫毒物室去（2020）年1月起承接高雄市政府警察局刑警大隊與屏東縣政府警察局的「查獲微量毒品定性（成分）及定量（純質淨重）委外檢驗勞務」。在招標案檢驗能力說明上，已載明能檢測毒品種類共73項，其中含Pentylone（第二級毒品），但不包含Eutylone（當時並非公告第三級毒品）此項檢測。

高醫指出，法務部及衛生福利部食品藥物管理署發現Eutylone有流行趨勢，2020年8月發送「毒品定量檢驗事宜調查表」，詢問全台濫用藥物認證實驗室開發Eutylone檢測意願，高醫毒物室因此進行Eutylone標準品請購。

高醫表示，去年11月Eutylone標準品到貨後，立即進行相關毒品使用檢測，結果發現先前鑑定結果為Pentylone成份可能為Eutylone，主動電話告知高雄市相關單位對口承辦人員，並說明對於109年10月前已發Pentylone報告的檢體可進行複驗。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範