洪孟楷：裝設「防捲入裝置」不只保障用路人，大型車駕駛更能避免小意外釀成大悲劇

文：洪孟楷（立法委員）

在台灣，交通安全長期是是國人關注的重點。

台灣道路因行人、機車、腳踏車多，時常發生與大車碰撞的狀況，有些碰撞雖並不至於直接致死，但摔車後被捲入車底輾斃的悲劇卻一再發生。對此，孟楷從上任後就積極關心，多次與專家學者及交通部討論降低防捲入裝置的可行性，希望早一天修法，或許就能少一個家庭的破碎。

根據執法統計，大型車輛如砂石車或土方車造成的傷亡事故，今（2021）年截至8月份就累積至190件，遠超往年平均的90餘件，飆升速度之快令人擔憂，必須要有相應的反制措施；終於，《道路交通管理處罰條例》18條之1修正案順利成功三讀，除了要依規定裝設行車紀錄器、行車視野輔助系統外，需再加入法律所明定的「防止捲入裝置」，儘可能降低大車行駛中可能造成的風險，保障所有用路人。

三讀後，新法施行將有兩項重點。

第一，大型車輛大型車輛依規定須裝設行車紀錄器、視野輔助系統及防捲入裝置等行人安全提升設備，違規者並受罰鍰所處分；第二，交通部將另設辦理裝設、輔導及開辦獎勵措施辦法，協助駕駛裝設保障。

要特別強調，這樣的做法絕對不是找大型車麻煩，事實上，絕大多數的大型車駕駛都能遵守交通規則，但畢竟行車有其視線死角，如果因為一個不小心擦撞，讓本來可能只是皮肉之傷的意外，卻因為捲入車底而造成無可挽回的悲劇時，不只死者及其家屬天人永別無法接受，大型車駕駛也將面臨賠償和刑事責任等。

Photo Credit: 中央社

所以，增添防捲入裝置，目的不只是保障用路人，更也保障大型車，不讓小意外釀成大災害。

配合新法所推出的交通部獎勵及輔導辦法，也更能夠增添大型車配合裝設的意願，達到「棒子與紅蘿蔔」並行的效果，讓新規定不會只是一昧的處罰、也不是一昧地要增加業者成本，而能透過交通部的規劃讓業者願意配合，使用些許的公務預算，大大降低A1車禍的發生機率。

交通安全沒有最好、只有更好。交通事故的發生，不管是受害者、肇事者，在發生傷亡或是被民刑事究責下，都是多方皆輸的結局，這些法律修正案，皆是希望從各類的規範樣態更加精進道路安全，落實政府對於人民保護的責任。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：潘柏翰