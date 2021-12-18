葉覓覓回應「反疫苗」與「靈性收費」：這荒謬的疫苗政策實在太過不合理，也只有「陰謀」才能解釋得通了

文：葉覓覓

有興趣了解脈絡的讀者可以先去看傅紀鋼的兩篇文章：

老實說，我本來以為在臉書被人家罵一罵就算了，發現這個事件竟然變成專欄文章的主題，心裡覺得非常不妙。日後任何人搜尋「葉覓覓」三個字，都會讀到，即使這是作者傅紀鋼個人的觀點、並非新聞報導，讀者難免會沿著作者的文字脈絡，做出如此一些跟事實相差甚遠的評斷。因此，身為當事人，我需要跳出來平衡報導一下，無法假裝沒看見。

首先，來講講「反疫苗」

「但葉覓覓反疫苗的理由，則是極端的『陰謀論』，各種主張彼此矛盾且誇大，連主謀都不一致。」這句話是很有問題的，過去六個月來，我確實在臉書寫了無數反對新冠疫苗的文章，但有百分之九十的貼文，都是基於國外專家學者的研究和訪談，都是從科學和醫學的角度來寫的。

聖火傳承的上師阿格尼確實在幾個工作坊提過靈性層面的傷害，不過，他所傳達的「疫苗影響DNA」以及在幕後操縱的黑暗勢力，這兩點，許多國外反疫苗的醫生都贊同，是反苗圈裡的共識了，畢竟，這荒謬的疫苗政策實在太過不合理，也只有「陰謀」才能解釋得通了。

六月底，我在臉書貼出的三十四位反疫苗醫生的警告，被臉書和事實查核中心聯手標上「不實資訊」。

雖然被貼了標籤，我堅持繼續保留這篇文章，有興趣閱讀的朋友，歡迎點閱。

你們知道這些醫師要冒著多大的生命危險，才敢站出來說出這些話嗎？他們極可能已經丟到他們的工作了。沒有人會無聊到砸毀自己的信譽，來對全世界捏造不實謠言啊。連mRNA技術發明者之一的馬龍博士（Robert Malone）和諾貝爾醫學獎得主呂克・蒙塔尼耶（Luc Montagnier），這兩位極具公信力的反疫苗專家，都被事實查核中心攻擊到體無完膚了，一般的醫生敢吐露真相嗎？

整整三個月，我每天至少花六小時以上，搜尋各種COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎） 疫苗危害的資料。這真的不是「我的上師說了什麼，我就聽從」那麼簡單的事，我需要看見更多證據，我需要親自去揭開簾幕，去看看背後藏著什麼鬼怪或貓膩。如果有任何人要批評我反對疫苗的立場，請跟我看過一樣數量的資料和影片，再來說嘴吧。

至於為何要用「喵喵」兩字取代疫苗？是情非得已的。你們知道自從疫苗開打之後，臉書就已經變成大嬸婆了嗎？只要文章裡寫到「疫苗」兩字，就會出現警告語，而且文章的觸及率會被拉低。所有反疫苗的專家影片，即使提出再多科學證據，只要一上傳到YouTube，沒有幾天就會被自動下架，於是人們只能尋找其他冷門的平台來傳播。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

這已經是中國共產黨等級的審查制度了，社交媒體變成只能讚揚推廣新冠疫苗的一言堂，多講個三言兩語都不被允許。基於詩人的叛逆精神，越是被禁止，我就越要寫，肆無忌憚地寫，寫到身敗名裂都無所謂。

根據衛福部的資料，從五月疫苗開打至今（12月12日），台灣已經有1186個人死亡，5991人出現嚴重不良反應，7435人出現非嚴重不良反應。因為新冠而死的是848人。打疫苗死掉的人數，已經遠遠超越得新冠死掉的人數，更不用提打完後引發血栓、腦中風、癌症、心肌梗塞、心肌炎、格林巴利症候群、失明、皮膚病、流產、面癱……。

我健康的五嬸婆七月打完莫德納，八月心臟痛但檢查不出原因，十月就過世了。醫生說跟疫苗無關，家屬不願驗屍解剖，沒有通報。我相信有許多沒有通報的死亡黑數。根據內政部統計資料，台灣從今年五月到十月，比去年多死了8114個人，是正常的嗎？

大家總是說，利大於弊，疫苗是中止疫情的唯一解方（事實證明，打完疫苗還是會感染還是會死亡，而且病毒更加變種，疫情沒有消失）。是否有去思考：這病症真的無藥可醫嗎？最近，臺大醫院癌醫中心分院副院長王明鉅醫師在臉書發了兩篇文章，講的是用伊維菌素治療新冠的故事。

在美國，有家屬請求用伊維菌素來救治得了新冠的家人，醫院不肯，於是家屬告上法院。法官裁定醫院必須給予病人伊維菌素來治療，結果病人順利脫離呼吸器，救回一命。更扯的是，即使病人的病況改善，醫院不服，還要繼續上訴。王醫師寫道：「但光是想到在加護病房裡的病人，竟然要靠著法官和律師而不是加護病房裡的醫師才能活下來，就讓人不寒而慄！」

王醫師也提到伊維菌素在印度北方邦拯救疫情的事：「印度北方邦，從今年4月爆發疫情，每天確診人數高達3萬7千餘人。但在二個月之內就完全控制了疫情，每天新確診人數降低了99.5%。而且從2021年6月開始，印度北方邦，這個人口高達2億4千萬人等於世界第5大國的印度最大邦，就一直完全壓制了疫情，一直到11月每天新確診的人數只有10人上下。」

想一想，有多少得了新冠的病患，就這樣等不到救治的解藥、白白冤死？想一想，為何得了新冠之後明明有強壯的抗體，卻還要被逼迫打研發不到一年的實驗針劑來取得健康通行證？可以救人命的解藥被政府禁用，殺人後免責的疫苗卻被各國強制施打？我們活在一個什麼樣的瘋狂世界？

以上關於疫苗的討論，就到此為止吧。

有興趣的讀者，請去看看德國人權律師Reiner Fuellmich的影片，裡面是他和150位各領域專家訪談過後的重點精華，完整呈現了陰謀的原貌。 我也推薦《Plandemic》這部被社交媒體驅逐的禁片。

再來談談聖火傳承

聖火傳承並非宗教，創始人阿格尼（Agni Eickermann）也不是什麼教主。阿格尼是藏傳佛教東北方的火神轉世，是神人（Avatar）。

「阿格尼的光讓眾界得以看見，並讓萬物認出自己。他知道起源與終點，並在我們走進自身實相的路上陪伴我們。在黃金時代開始之際，他致力於愛與平靜的教導，鼓勵人們以能量風水調和自身與環境的靈性之光，快速提升與轉化。」

「神人」這個概念，對於台灣人來說是陌生的，畢竟，任何自稱是神明轉世的人，百分之九十九點九九九的機率，都是詐騙的神棍。

來看看維基百科如何解釋Avatar吧。

「化身，外界慣稱阿凡達，在印度宗教中，是有特殊能力者，為了某些目的，以異能變化自己的形象，而成為其他人、物，最普遍被認為和眾神在地面上的肉體表現形式有關。梵文中，『化身』一詞具有透過深思熟慮，並且由於特殊目的而從較高境界『下降』、『轉世』的涵義。」

傅紀鋼在文章裡寫道：「而另一個盲點是，神格高的高等靈體限於維度問題，無法具現化為肉身顯現。光是要跟通靈人溝通，也需要透過靈視或託夢的方式，以免現身的能量太強，會擊碎通靈人的肉體。幾乎可以說，所有說自己是神明化身或轉世的教主，都必須打個問號。」

我私訊問他：「請問這段話的依據是？」

他說：「那是我總合我接觸過各通靈人的類似共識看法。」

我問：「那要如何確認他們所說的訊息就是正確的呢？」

他回：「靈性事務，無法。這只能從資訊的綜合，還有宗教學的角度去看世界歷史上的資訊整合。目前只有基督教，還有地方性教主，會自稱神明化身。」

他寄了一篇他寫的通靈人的報導給我，是一位道士的故事，內容很精彩。不過，對我來說，那真的就是某個系統的靈性「觀點」了，無法定義或覆蓋其他系統。

印度神人賽巴巴（Sai Baba）生前會從手中憑空顯化項鍊、戒指和聖灰給信徒，這種看似魔術伎倆的神蹟，很容易就被曲解成詐騙。但是，賽巴巴過世之後，他道場裡的賽巴巴肖像，竟會流出源源不絕的聖灰，而且不只是道場，他的信徒家中的賽巴巴照片，一樣也流出聖灰，甚至還有蜂蜜。網路上有很多影片，大家不妨去一睹奇觀。

2019年，我到中國雲南、四川，拜訪少數民族的薩滿巫師，意外拍攝了十幾場巫儀，還包含了彝族、納西族、哈尼族與摩梭人的五場葬禮。我親眼看見彝族的蘇尼巫師，在驅鬼時進入奇特的出神狀態，他把一塊在火中烤了三個小時的炙熱鐵板放進嘴裡，用舌頭舔舐，卻絲毫沒有被燙傷。這個現象，沒有任何醫學理論能夠解釋。

消災儀式。Photo Credit: 葉覓覓

回台後，有一位彝族朋友寄了一段影片給我，有一位女巫作法讓穿著彝族服飾的桶子，雙手和頭部像人類一樣擺動起來，朋友說，有神靈會附在桶子裡。這是治病的儀式，女巫會詢問神靈一些關於病人的問題，祂會搖頭或點頭。

我看著那段長達四分鐘的影片，讚嘆不已。要怎麼讓一個沒有生命的東西，像人體一樣舞蹈呢？不可思議。現在已經很少人在做這個儀式了，而且只能在家裡或屋頂上做，不可在公開場合做。科學腦的人，一定會覺得這是作假，必定有魔術機關藏在裡面。但我相信它百分之百是真實的。

就如同賽斯所說的：「有些文化曾相信疾病是由惡魔引起的，透過某些儀式，巫醫會試圖把惡魔從身體上趕走——而那些方法也有用。那信念系統是緊密且被接受的，只有當那些社會與『文明觀點』相遇，那信念系統才開始衰退。」

是文明把那些神奇的可能性消滅。彝族朋友跟我說，幾百年前，他們的畢摩祭司可以唸經把一間房子唸垮，然後再讓房子恢復原狀。如果他們真的擁有如此巨大的法力，那麼，埃及金字塔和英國巨石陣的存在，也就不足為奇了啊。假如不相信古人的超能力，那麼，用再多科學證據，都無法解開他們所留下的謎團。

回到阿格尼與聖火傳承。試問那些在網路上批評我誤入邪教的正義魔人：你們見過阿格尼本人嗎？你們有做過阿格尼每週免費提供的真言和手印嗎？你們參加過阿格尼的免費達瞻嗎？你們有體驗過聖火傳承任何一項靈性嘹浴（註）嗎？你們讀過阿格尼的著作《風水九大封印：風水知識的源頭與九大學派的演變》嗎？你們知道所謂的「解除夏克緹咒語」這種事情是高人間的靈性任務、達賴喇嘛辦公室不可能知道嗎？

如果以上的答案都是否定的，那你們批評阿格尼的指標是什麼？僅僅是因為高昂的學費嗎？

同樣的問題，我也需要反問傅紀綱。你試著站在中立的位置來幫我平反關於收費的問題，認為旁人是因為我的詩人身份才大肆批評，你也沒有覺得我因為身份的轉換而崩壞……這一點我很感謝，但你對於阿格尼的形容和批判，一樣也落入了偏頗的路人視角。

大東巴葬禮上的東巴舞。Photo Credit: 葉覓覓

要如何從有限的網路資訊來探討一位傳承裡的上師呢？即使納西族的東巴文化有很多資料和書籍可以查閱，在我親自拜訪任何一位東巴祭司、親眼看見他們主持儀式之前，我都無法單純依據第二手資料來書寫他們的靈性修持，更何況是批評？

除非你真的知道夏克緹咒語是什麼，除非你採訪過相關人等……對於阿格尼在西藏的靈性任務，你的評斷，比較像是不懂得東巴文的漢人試著發出聲音朗誦東巴經文。

至於「他另外自稱曾受藏密法王噶瑪巴的老師頂禮，說Agni的證悟遠比自己高，反過來該當他的老師才對。」一事，我從未聽聞，網路也找不到相關資料。

再來講講我自己——這個被某些詩人視為拜金歛財的妖女

我是從666元的詩塔羅靈性諮詢開始的。我在短短四個月內，透過第八脈輪連結宇宙，幫223位個案，寫了223首靈魂之詩。每一位提問的個案，都得到一份從三百字到一千字不等的解讀。那是十幾萬字的書寫工作。試問有哪位詩人能夠像我這樣把身心靈全部投注其中，並放棄任何生活上的娛樂？

沒有錯，那段時間，我不辭辛勞地練功，同時也是在創作，在做助人的工作。如果沒有這666元當作基底，就不會有後面紮實無比的4444、5555、6666元的一對一靈性嘹浴（註）服務。

在聖火傳承裡，嘹浴工作的收費，都是基於第八脈輪神性法則，每位嘹浴師能夠移動的能量不同、手法也不同，價格自然有所差異。一般的心理諮商，一小時從1800到2500元不等。我的嘹浴工作是兩個半小時6666元，相較之下，也就比心理諮商多了幾百元。

有位個案的叔叔曾經對她暴力相向，她做了半年的心理諮商，還是無法擺脫這個創傷。自從我帶她到業力結構的源頭切斷能量鎖鏈後，她就成功脫離泥淖。以往只要任何人提到叔叔，她都會感到憤怒，現在，她很平靜，只覺得他是無關的陌生人了，連家人都深深感受到她的改變。

如果以嘹笑（註）來評斷的話，我的收費比起心理諮商，是不是便宜太多了？

當然不是每個人都會有那麼顯著的變化，這完全取決於靈魂想要轉化的意願。最特殊的兩個案例是，當事人沒有來，但是親人代表他們來了。一位是四歲的孩子，另一位則是八十歲的阿嬤。

在做過高瑞加薩系統排列之後，原本患有憂鬱症的阿嬤，心魔突然消失了，她從擔憂畏懼多疑變得明亮勇敢獨立，兩個月內，體重增加四公斤，胃口和睡眠都變好，臉皮也比較不皺了，甚至還跑去玩股票；打從一出生就經常陷入憤怒的孩子，搖身一變成為甜美明亮的孩子，至今已經十個月了。

這絕對不是去找諮商師吐露心事或者找道教師父持香清理，就能解決的事情。但是我辦到了，為什麼？因為阿格尼傳授的嘹浴（註）技巧，就是那麼特殊，充滿了天堂的美好品質；因為聖火傳承高昂的學費，牽引出來的是充滿光與愛的能量，既不是名車也不是名牌包。

我們沒有膜拜阿格尼，也沒有靠他的神力來存活，過去三十年以來，他在做的事，只是幫助大家發掘內在的神性，與自身源頭的天堂連結。如果以佛珠來比喻的話，阿格尼就是中間那顆大顆的母珠Guru，他用純粹的神性意識跟我們串連在一起，並非站在圓心受人崇拜。

真正的神人，是謙遜慈愛的，不會強調神通。阿格尼其實有很多神奇的事蹟，他只是沒有出版傳記而已。他貼在臉書的靈性話語，看似簡單，能量卻是非常雄渾深厚的；每週訊息的手印和真言，也都可以清理到極深；更不用提他帶下來的所有靈性課程和工作坊，每一個都很獨特，真的是要親身參與才有辦法體會了。

每個人都是自己的嘹浴師，每個人都是自己的神。我只是找到一個跟我的振動頻率非常相應的傳承而已，我從不推薦任何人進入我的傳承，也不認為大家都需要嘹浴、需要上浴光之路，我尊重每個人的工作，但也請尊重我所選擇的助人工作，它是神聖且喜悅的，請不要用陳舊無比的框架來抹黑它。如果時空移轉到一百年前，某戶納西人家送我糧食和雞腿請我幫忙舉行消災儀式，我一樣會盡我最大的能力來捏麵偶、擊鼓、唸誦經文，祝福他們一家人。

作為詩人，我只是迎回我巫的能力而已。自從第八脈輪開啟之後，我的創作靈感比過去更為豐沛，寫出來的字，也佈滿宇宙的光輝。如果你們看見的是妖是魔是錢，不妨去好好探索一下，你們對我投射了一些什麼吧。

註：嘹浴和嘹笑是另外兩個詞語的諧音，至於為何我必須使用諧音，就留給大家去解謎了。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航