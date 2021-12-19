《我們的歌：五年級點唱機》：陳克華被抓去唱片公司當場填詞，十分鐘寫出〈台北的天空〉

文：宇文正

台北的天空

飛往洛杉磯的那個夏日午後，跟爸爸、二哥揮手道別，走進機艙，我以為自己很勇敢的，一找到座位、安置好行李，心從很深很深的內核酸楚了起來。那時媽媽過世了；我的工作飄泊無根，不知道自己究竟想做什麼，辭掉了好不容易才輾轉進入的大報。那一年，很晚熟的，初次懂得愛情裡複雜殘酷的況味。我告別的不是愛情，不是記者工作，而是純真的少女年華，我告別我自己。

當飛機起飛的時候，淚水流個不停，我的臉幾乎貼著小窗，不敢轉為正面，無意識地盯著逐漸拉遠的大地，雲層上頭還有雲層。也似乎是無意識地，在心頭響起這支我記不全的歌：「風好像倦了，雲好像累了，這世界再沒有，屬於自己的夢想。我走過青春，我失落年少……」是誰寫的歌詞，在那時刻，完完全全熨貼著我的心？

那一刻絕不會想到，多年後，我和這位詞人成為要好的朋友，我們一次次攜手登台，在《文訊》籌辦的「文藝雅集」上為資深作家獻唱表演：演過《色・戒》，扮過戲鳳、梁山泊與祝英台，有一年，還合唱了他作詞的〈九月的高跟鞋〉。那一刻更不能想像，這首〈台北的天空〉是在什麼樣的情境之下寫出來的。

那是陳克華大量作詞的年代，製作人為專輯向他邀稿，通常繳去十來首作品，會選用一二首譜成曲，但〈台北的天空〉是十萬火急了才把他抓去唱片公司當場命題作文！

「〈台北的天空〉是王芷蕾加入飛碟的第一張專輯《王芷蕾的天空》當中的主打歌，公司很重視。那還是三台八點檔的黃金年代，唱片公司得付錢給電視台，才能夠搭上八點檔連續劇的片頭或片尾曲。那部戲叫作《花落春猶在》，馬景濤、徐樂眉主演，歌的旋律已經有了，是陳復明作曲，但是原來邀請作家填的詞不太合適，而戲已經要上檔，再不進錄音間就要開天窗了。他們緊急找我來，播放旋律給我聽，大致告訴我那個連續劇在講一個異鄉遊子，在美國念書然後回到台灣的故事，標題〈台北的天空〉，讓我當場填詞。我匆匆忙忙寫完就走了。」

「你寫了多久？」

「大概十分鐘吧，因為他們一直催我啊，說趕快、要錄了啦！」

天啊！ 這是七步詩嗎？

「這首歌就是這樣匆促寫出來的，不知道為什麼那麼紅。」

我想，一首歌的風行，跟時代的氛圍是有緊密關係的。〈台北的天空〉作於民國七十四年，正是台灣錢淹腳目的年代，城市的自信心起來，可能台北人需要一首自己的歌吧。而民國七十至八十年代，大學畢業生大量留美，尤其是念電機、電腦。我到南加大那一年（民國八十年），校方有個歡迎留學生的迎新會，當介紹到各國學生時，該國同學站起來，大家為他們鼓鼓掌。

印象中，每個國家大概都是數十人吧，也有個位數的，來自香港的有四五百人，場面略顯騷動，念到來自台灣，我們嘩的一聲站起來，沒記錯的話大約有八百多人，校長說，我們的校名應改為：台灣大學，洛杉磯分校，台下哄然。我的第一任房東，簽約時只有一個要求，倘若要退租，必須找到另一位「台灣同學」承租，連押金都不必。台灣學生勤奮用功又有錢，除了愛煮飯，廚房有油煙之外，是最理想的房客。我想，大量的異鄉遊子，需要一首思念台北的歌吧。

克華說：「這首歌真的是陰錯陽差，而且我也不是台北人。」我說，那你有幫花蓮寫首歌嗎？

「我回花蓮，大家都說你為什麼不寫一首花蓮的歌？ 我說我有寫，可是都沒有人譜曲。他們後來就說不用了，我們已經決定有花蓮的歌了！」

「是什麼？」

「就把『台北的天空』改成『花蓮的天空』，他們說這樣最快！」

「哈哈哈，那台中也有了，台南也有了，全台都有了！」

陳克華是詩人，是眼科醫師，而在這兩個身分之外，他實在是興趣廣泛才華洋溢，攝影、繪畫、裝置藝術……什麼都有興趣，什麼都能玩。這些身分裡，最被熟悉的是作詞，知名度有時甚至壓過他的詩人身分，因為流行歌曲影響力，實在太大太廣了。

陳克華是五年級的最前段班，也是外省人家，聊起音樂的養分，跟我非常相似。「我從小聽幾類音樂：一是黃梅調，小時候聽《梁祝》會哭；二是文藝電影的配樂。像香港邵氏、電懋出品的電影，所以我特別推崇姚敏和姚莉這對兄妹。姚莉會唱，姚敏作詞作曲，多產到你無法想像。我們熟悉的N首電影歌，你所能想到的，〈情人的眼淚〉、〈總有一天等到你〉、〈我要為你歌唱〉、〈春風吻上我的臉〉、〈江水向東流〉、〈我有一段情〉、〈神祕女郎〉、〈站在高崗上〉、〈雪山盟〉都來自姚敏筆下！

「再大一點，就是現代民歌，楊弦、金韻獎，我國中就開始聽。到了大學時代，一度聲樂家唱民歌很風行，像姜成濤……」

「哇！ 我幾百年沒聽過這個名字了。」

「他很有趣，把什麼歌都唱成山東腔。還有成明，他還成立了成明合唱團。」

我很激動，這個名字也消失很久了：「我以前還有他的錄音帶：《黃山・奇美的山》。」

「對對對！ 我們真的是同代人，有共通的語言。」

另一方面，也跟我相似的過程，「那時候誰不聽西洋歌曲呢？ 其實我是亂聽，看余光在台視的節目《青春旋律》，那是我在花蓮唯一吸收西洋音樂的管道。」

與我不同的是，我小時夢想學鋼琴，家境根本不可能，克華是醫生的孩子，小時候是被「逼著」去學小提琴，但那卻成為他痛苦的記憶。「我在學校是優秀的學生，都第一名，一向是老師最喜歡的。可是小提琴老師一律打，你拉了三四十分鐘，拉完以後，老師會更正，或是在譜上寫一些記號提醒。好，琴收起來，手伸出來，打！每一件沒做到的就打，永遠有沒做到的！」是啊，能完美演出，還需要上課學習嗎？

「我受不了，中斷了。爸媽覺得花那麼多錢讓你學音樂都沒學成，認為我是一個沒有音樂天分的小孩，這輩子跟音樂不會有什麼緣分了，就專心讀書吧。後來我寫歌，他們非常驚訝。」

寫歌的緣分還是從寫詩而來。克華早慧，最早發表的詩，就在《聯合報》副刊，那時他還是個高中生。大學到台北來念台北醫學院，主編瘂弦說，你來聯副吃個飯。北醫跟聯合報大樓那麼近，於是他認識了瘂弦和吳繼文、趙衛民、丘彥明幾位聯副大將。

大二（民國六十九年）就獲得時報文學獎，有一天《中國時報》人間副刊主編高信疆出現在他住處門口，跟他說：「恭喜你得獎，我想請你吃個飯。」把他帶去吃西餐，那是他生平第一次吃西餐，高信疆還教他西餐禮儀。他也認識了時報的季季、航叔（陳雨航）、駱紳這些副刊史上重要的編輯。那時一年得一個大獎，包括全國學生文學獎，於是又認識了梅新，又有《中央日報》副刊的朋友請吃飯。

「那真是一個美好的年代！」

「一天到晚有主編請吃飯哦？」不只主編，台北文壇好多好多飯局，大家沒事就把這個小朋友叫上。

「有一次，是管管家的聚會。那時管管、袁瓊瓊住在花園新城，週末有什麼活動就叫我去。管管在拍戲，認識了一堆影劇界的人，做音樂的、寫劇本的，大家常常禮拜六往那跑，吃完飯聊天一直聊到第二天天亮，累了，客廳到處隨意躺一下。我在那裡認識很多人，萬仁、柯一正、張北海，還有導演虞戡平。」

是虞戡平把他帶進歌詞界。他正著手的電影，將由蘇芮主唱，請陳克華幫忙寫歌，也帶他認識了飛碟唱片的老闆彭國華、作曲家陳復明、曹俊鴻等人。蘇芮這張專輯拖了很久，飛碟又簽了第二位歌手，蔡琴，要為她重新打造形象，找了許多重要詞人參與，慎芝寫了〈最後一夜〉，梁弘志寫了〈讀你〉，而陳克華寫了〈蝶衣〉，這張專輯令蔡琴的歌手之路再攀巔峰。接著王芷蕾這張專輯，也是所謂「翻身」之作。

陳克華寫的歌經常上排行榜，開始在唱片界有了名氣，滾石製作人王新蓮也來找他為張艾嘉寫歌，我馬上搶答：「我知道！〈我站在全世界的屋頂〉！」

「這首歌有很多人翻唱。跟滾石合作中，還幫崔苔菁、黃韻玲、紀宏仁寫過歌。」

「崔苔菁？ 你是說我們從小認得的『一代妖姬』崔苔菁？」

「想不到吧？ 那張專輯叫作《蝴蝶》，我寫了〈唇的告白〉，李格弟也寫了〈讓我請你跳支舞〉，是首慢歌。那張專輯其實很好聽，也是想要扭轉既定形象的作品，崔苔菁正經八百地唱了這張專輯，我躬逢其盛。」

滾石之後，齊秦的虹音樂工作室也來邀詞，我最喜愛的〈九月的高跟鞋〉就是虹音樂出品。「寫〈九月的高跟鞋〉，我心裡設定的，就是都會女子的心情，其實我還很想為都會女子的代表黃鶯鶯、陳淑樺寫歌，可惜還沒機會，我就要去當兵了。」

陳克華在民國七十二至七十四年這三年多的時間裡，寫了大約一百首的歌，開始醫院實習之後不太有餘力寫歌，當兵之後就停下來了。他笑說那幾年大概星座運勢剛好走到……我說：「文曲化科！」

「文曲化科是什麼？」

「就是異途功名，文采斐然啦！」

陳克華想想，當年沒有金曲獎，但有金鼎獎，《台北的天空》得到最佳專輯，讓王芷蕾得到最佳女歌手獎，他也得到最佳歌詞獎，確實是豐收的一年。雖然著作權都被要求轉讓，但在那年代，一首歌詞五千元稿費，對於大學生來說，生活費綽綽有餘了。那一百首歌，那一段時光，而今回首，陳克華說：

「恍如一夢！」

但不得不說，歌的影響力真的是比詩大太多了，他已經淡出那圈子很久了，詩仍然勤寫，迭有佳作，但是對於七八年級世代來說，知道他的歌的人，還是比詩多。

有些詩人的歌詞，是從詩作裡改編，陳克華的歌詞與他的詩毫不相涉。「我寫歌詞，就是歌詞，這兩者內在的邏輯是不一樣的。」

「寫詩是極度個人的事，不太會在意你使用的個人象徵，有時甚至不太在意讀者。可是歌詞，基本上是商品，在創作的過程中，腦子裡面已經有商品的邏輯了。我也是慢慢被教導的。一開始我也以為寫歌詞就像寫詩一樣，只是有點押韻、對仗，他們會告訴我，歌是每個人要聽、要唱的，所以有些詞彙是絕對不能出現的。」

「教導你的是哪些人呢？」

「製作人啊，像彭國華、曹俊鴻都教導我很多。慢慢就發現，一些太個人的詞彙、或是有點色情的聯想，他們都不要。我還幫一位年輕歌手寫過歌，他叫蔡藍欽……」

「啊，蔡藍欽！」我想大概每個五年級世代的愛歌者，聽到這個名字，都會輕輕地嘆一聲，對於流星一般的美麗生命，誰不惋惜？

「我是少數見過蔡藍欽、跟他合作過的人，《這個世界》專輯錄好以後他就過世了，發片，就是他的追悼會。這專輯裡我為他寫了一首〈少男日記〉，結果公司對『日記』這兩個字也有意見。」

「日記也不行噢？」

「他們說，現在哪有人寫日記？ 連『日記』都被挑剔，就更不用講其他冷僻的字眼了。我在寫歌詞的時候，內心知道不能隨心所欲地寫，不要說婦孺皆解，起碼一些奇奇怪怪的意象不能夠寫進去。寫歌真的是一門專業，大家都以為會寫詩就一定會寫歌詞，這是錯的。歌詞看起來比較容易，但是它先天的限制很大，流行歌曲會有A1、A2、副歌，頂多加一個結尾C，結構比較制式，比較短，又要押韻。在商品邏輯的支配底下，還要能夠打動人心，真的不容易，可以說，一首好歌，比一首好詩更難求。詞、曲、唱，都要搭配得好，甚至整個時代的氛圍，也會影響一首歌的命運。一首紅起來的歌，真的是需要非常多的因素剛好到位。」

「你的歌有沒有在戀愛的歡愉中，或是為失戀的悲傷而寫的？」我想著〈蝶衣〉的句子：「這已經展開的春季，是本密密麻麻愛的日記，寫著愛你愛你愛你，愛你愛你……」又一本「日記」，是否來自一段美麗的故事？

陳克華哈哈一笑：「都是失戀吧，我這輩子大部分時間都是處在失戀的狀態啊。不是有那句話嗎？ 嘴唇只有在不能接吻的時候才會唱歌，談戀愛的時候怎麼會寫歌呢？」

書籍介紹

本文摘錄自《我們的歌：五年級點唱機》，有鹿文化出版

作者：宇文正

♪♪ 一本寫給五年級世代的情歌之書 ♪♪

時間是公平的，青春總會離開你，也會離開我

所以，唱歌吧！在忘記之前

一首歌一首歌地唱寫入回憶

「歌聲，是打開這每一樁記憶的鑰匙。」——宇文正

每個年代都有屬於自己的一首歌。五年級的宇文正在《我們的歌》，寫下成長中影響她最深刻的首首歌曲，也訪談身邊同樣在民國五○年代出生、長大的「五年級生」，那些烙印在心裡最深處，牢牢與回憶相繫相絆的曲目。

這是一本有歌聲的書。收有四十九首歌，也是四十九種生命的片段：也許是青春年少時〈你在日落深處等我〉，戀情而傷逝的〈戀曲1990〉，初出職場而惶惶不知心之所向的〈張三的歌〉；也許是悟得當下即永恆的〈如果還有明天〉，是記起某個轉瞬消逝的生命〈恰似你的溫柔〉，是航行在生命谷底時遇到〈Yellow Submarine〉……經典的歌曲在時間指縫留下，沉澱出每一代人各自的心事。

宇文正以溫婉的細筆，或遺憾，或困惑，或純然快樂，在一波波來了又去的時間大浪，沖刷，翻捲，捕捉那些猶如在沙灘上的腳印，即將消失的記憶之歌。

【好文導聆】

♬〈你在日落深處等我〉

我就這樣開始聽校園民歌了。這也可以說是我「錄音帶年代」的開始。……多年多年後，我仍可以一字不漏唱出來，好像它一直在某處等我，等我的回憶來認領它。我也會用氣音唱歌了。

♬〈楚留香〉

我安然渡過了那個可怕的龍子龍女大會考……啊，就讓浮生煩惱，輕拋劍外！這首主題曲我至今心煩時仍會從腦海裡翻出來唱一唱。

♬〈橄欖樹〉

所有五年級的人都會唱。它誕生於一九七八年，三毛作詞、李泰祥作曲，齊豫演唱。它是所有五年級孩子的「遠方」，即使沒有人知道「橄欖樹」長什麼樣子。

♬〈戀曲1990〉

其實撇開愛情，一九八○到一九九○是台灣文化活力大爆炸的年代，而後似乎過早地進入了長長的懷舊隧道，這首戀曲，也可以說是寫給台灣社會的呢。

♬〈Reality〉

「Dreams are my reality, the only kind of real fantasy......」竟在夢的邊沿滾下淚水。不需要任何原由的眼淚。這首歌本身，就象徵了青春。我那遠走了的青春。

♬〈梵谷之歌 Vincent〉

……那如雷轟頂般地感受到靈魂可以被文學、音樂、藝術深深震撼、著迷的覺知，卻是如此的難忘。唐．麥克林的音樂，教導我如何去愛和歌唱。

Photo Credit: 有鹿文化

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航