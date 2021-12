《我們的歌：五年級點唱機》：陳克華被抓去唱片公司當場填詞，十分鐘寫出〈台北的天空〉

文:宇文正

台北的天空

飛往洛杉磯的那個夏日午後,跟爸爸、二哥揮手道別,走進機艙,我以為自己很勇敢的,一找到座位、安置好行李,心從很深很深的內核酸楚了起來。那時媽媽過世了;我的工作飄泊無根,不知道自己究竟想做什麼,辭掉了好不容易才輾轉進入的大報。那一年,很晚熟的,初次懂得愛情裡複雜殘酷的況味。我告別的不是愛情,不是記者工作,而是純真的少女年華,我告別我自己。

當飛機起飛的時候,淚水流個不停,我的臉幾乎貼著小窗,不敢轉為正面,無意識地盯著逐漸拉遠的大地,雲層上頭還有雲層。也似乎是無意識地,在心頭響起這支我記不全的歌:「風好像倦了,雲好像累了,這世界再沒有,屬於自己的夢想。我走過青春,我失落年少……」是誰寫的歌詞,在那時刻,完完全全熨貼著我的心?

那一刻絕不會想到,多年後,我和這位詞人成為要好的朋友,我們一次次攜手登台,在《文訊》籌辦的「文藝雅集」上為資深作家獻唱表演:演過《色・戒》,扮過戲鳳、梁山泊與祝英台,有一年,還合唱了他作詞的〈九月的高跟鞋〉。那一刻更不能想像,這首〈台北的天空〉是在什麼樣的情境之下寫出來的。

那是陳克華大量作詞的年代,製作人為專輯向他邀稿,通常繳去十來首作品,會選用一二首譜成曲,但〈台北的天空〉是十萬火急了才把他抓去唱片公司當場命題作文!

「〈台北的天空〉是王芷蕾加入飛碟的第一張專輯《王芷蕾的天空》當中的主打歌,公司很重視。那還是三台八點檔的黃金年代,唱片公司得付錢給電視台,才能夠搭上八點檔連續劇的片頭或片尾曲。那部戲叫作《花落春猶在》,馬景濤、徐樂眉主演,歌的旋律已經有了,是陳復明作曲,但是原來邀請作家填的詞不太合適,而戲已經要上檔,再不進錄音間就要開天窗了。他們緊急找我來,播放旋律給我聽,大致告訴我那個連續劇在講一個異鄉遊子,在美國念書然後回到台灣的故事,標題〈台北的天空〉,讓我當場填詞。我匆匆忙忙寫完就走了。」

「你寫了多久?」

「大概十分鐘吧,因為他們一直催我啊,說趕快、要錄了啦!」

天啊! 這是七步詩嗎?

「這首歌就是這樣匆促寫出來的,不知道為什麼那麼紅。」

我想,一首歌的風行,跟時代的氛圍是有緊密關係的。〈台北的天空〉作於民國七十四年,正是台灣錢淹腳目的年代,城市的自信心起來,可能台北人需要一首自己的歌吧。而民國七十至八十年代,大學畢業生大量留美,尤其是念電機、電腦。我到南加大那一年(民國八十年),校方有個歡迎留學生的迎新會,當介紹到各國學生時,該國同學站起來,大家為他們鼓鼓掌。

印象中,每個國家大概都是數十人吧,也有個位數的,來自香港的有四五百人,場面略顯騷動,念到來自台灣,我們嘩的一聲站起來,沒記錯的話大約有八百多人,校長說,我們的校名應改為:台灣大學,洛杉磯分校,台下哄然。我的第一任房東,簽約時只有一個要求,倘若要退租,必須找到另一位「台灣同學」承租,連押金都不必。台灣學生勤奮用功又有錢,除了愛煮飯,廚房有油煙之外,是最理想的房客。我想,大量的異鄉遊子,需要一首思念台北的歌吧。

克華說:「這首歌真的是陰錯陽差,而且我也不是台北人。」我說,那你有幫花蓮寫首歌嗎?

「我回花蓮,大家都說你為什麼不寫一首花蓮的歌? 我說我有寫,可是都沒有人譜曲。他們後來就說不用了,我們已經決定有花蓮的歌了!」

「是什麼?」

「就把『台北的天空』改成『花蓮的天空』,他們說這樣最快!」

「哈哈哈,那台中也有了,台南也有了,全台都有了!」

陳克華是詩人,是眼科醫師,而在這兩個身分之外,他實在是興趣廣泛才華洋溢,攝影、繪畫、裝置藝術……什麼都有興趣,什麼都能玩。這些身分裡,最被熟悉的是作詞,知名度有時甚至壓過他的詩人身分,因為流行歌曲影響力,實在太大太廣了。

陳克華是五年級的最前段班,也是外省人家,聊起音樂的養分,跟我非常相似。「我從小聽幾類音樂:一是黃梅調,小時候聽《梁祝》會哭;二是文藝電影的配樂。像香港邵氏、電懋出品的電影,所以我特別推崇姚敏和姚莉這對兄妹。姚莉會唱,姚敏作詞作曲,多產到你無法想像。我們熟悉的N首電影歌,你所能想到的,〈情人的眼淚〉、〈總有一天等到你〉、〈我要為你歌唱〉、〈春風吻上我的臉〉、〈江水向東流〉、〈我有一段情〉、〈神祕女郎〉、〈站在高崗上〉、〈雪山盟〉都來自姚敏筆下!

「再大一點,就是現代民歌,楊弦、金韻獎,我國中就開始聽。到了大學時代,一度聲樂家唱民歌很風行,像姜成濤……」

「哇! 我幾百年沒聽過這個名字了。」

「他很有趣,把什麼歌都唱成山東腔。還有成明,他還成立了成明合唱團。」

我很激動,這個名字也消失很久了:「我以前還有他的錄音帶:《黃山・奇美的山》。」

「對對對! 我們真的是同代人,有共通的語言。」

另一方面,也跟我相似的過程,「那時候誰不聽西洋歌曲呢? 其實我是亂聽,看余光在台視的節目《青春旋律》,那是我在花蓮唯一吸收西洋音樂的管道。」

與我不同的是,我小時夢想學鋼琴,家境根本不可能,克華是醫生的孩子,小時候是被「逼著」去學小提琴,但那卻成為他痛苦的記憶。「我在學校是優秀的學生,都第一名,一向是老師最喜歡的。可是小提琴老師一律打,你拉了三四十分鐘,拉完以後,老師會更正,或是在譜上寫一些記號提醒。好,琴收起來,手伸出來,打!每一件沒做到的就打,永遠有沒做到的!」是啊,能完美演出,還需要上課學習嗎?

「我受不了,中斷了。爸媽覺得花那麼多錢讓你學音樂都沒學成,認為我是一個沒有音樂天分的小孩,這輩子跟音樂不會有什麼緣分了,就專心讀書吧。後來我寫歌,他們非常驚訝。」

寫歌的緣分還是從寫詩而來。克華早慧,最早發表的詩,就在《聯合報》副刊,那時他還是個高中生。大學到台北來念台北醫學院,主編瘂弦說,你來聯副吃個飯。北醫跟聯合報大樓那麼近,於是他認識了瘂弦和吳繼文、趙衛民、丘彥明幾位聯副大將。

大二(民國六十九年)就獲得時報文學獎,有一天《中國時報》人間副刊主編高信疆出現在他住處門口,跟他說:「恭喜你得獎,我想請你吃個飯。」把他帶去吃西餐,那是他生平第一次吃西餐,高信疆還教他西餐禮儀。他也認識了時報的季季、航叔(陳雨航)、駱紳這些副刊史上重要的編輯。那時一年得一個大獎,包括全國學生文學獎,於是又認識了梅新,又有《中央日報》副刊的朋友請吃飯。

「那真是一個美好的年代!」

「一天到晚有主編請吃飯哦?」不只主編,台北文壇好多好多飯局,大家沒事就把這個小朋友叫上。

「有一次,是管管家的聚會。那時管管、袁瓊瓊住在花園新城,週末有什麼活動就叫我去。管管在拍戲,認識了一堆影劇界的人,做音樂的、寫劇本的,大家常常禮拜六往那跑,吃完飯聊天一直聊到第二天天亮,累了,客廳到處隨意躺一下。我在那裡認識很多人,萬仁、柯一正、張北海,還有導演虞戡平。」

是虞戡平把他帶進歌詞界。他正著手的電影,將由蘇芮主唱,請陳克華幫忙寫歌,也帶他認識了飛碟唱片的老闆彭國華、作曲家陳復明、曹俊鴻等人。蘇芮這張專輯拖了很久,飛碟又簽了第二位歌手,蔡琴,要為她重新打造形象,找了許多重要詞人參與,慎芝寫了〈最後一夜〉,梁弘志寫了〈讀你〉,而陳克華寫了〈蝶衣〉,這張專輯令蔡琴的歌手之路再攀巔峰。接著王芷蕾這張專輯,也是所謂「翻身」之作。

陳克華寫的歌經常上排行榜,開始在唱片界有了名氣,滾石製作人王新蓮也來找他為張艾嘉寫歌,我馬上搶答:「我知道!〈我站在全世界的屋頂〉!」

「這首歌有很多人翻唱。跟滾石合作中,還幫崔苔菁、黃韻玲、紀宏仁寫過歌。」

「崔苔菁? 你是說我們從小認得的『一代妖姬』崔苔菁?」

「想不到吧? 那張專輯叫作《蝴蝶》,我寫了〈唇的告白〉,李格弟也寫了〈讓我請你跳支舞〉,是首慢歌。那張專輯其實很好聽,也是想要扭轉既定形象的作品,崔苔菁正經八百地唱了這張專輯,我躬逢其盛。」

滾石之後,齊秦的虹音樂工作室也來邀詞,我最喜愛的〈九月的高跟鞋〉就是虹音樂出品。「寫〈九月的高跟鞋〉,我心裡設定的,就是都會女子的心情,其實我還很想為都會女子的代表黃鶯鶯、陳淑樺寫歌,可惜還沒機會,我就要去當兵了。」

陳克華在民國七十二至七十四年這三年多的時間裡,寫了大約一百首的歌,開始醫院實習之後不太有餘力寫歌,當兵之後就停下來了。他笑說那幾年大概星座運勢剛好走到……我說:「文曲化科!」

「文曲化科是什麼?」

「就是異途功名,文采斐然啦!」

陳克華想想,當年沒有金曲獎,但有金鼎獎,《台北的天空》得到最佳專輯,讓王芷蕾得到最佳女歌手獎,他也得到最佳歌詞獎,確實是豐收的一年。雖然著作權都被要求轉讓,但在那年代,一首歌詞五千元稿費,對於大學生來說,生活費綽綽有餘了。那一百首歌,那一段時光,而今回首,陳克華說:

「恍如一夢!」

但不得不說,歌的影響力真的是比詩大太多了,他已經淡出那圈子很久了,詩仍然勤寫,迭有佳作,但是對於七八年級世代來說,知道他的歌的人,還是比詩多。

有些詩人的歌詞,是從詩作裡改編,陳克華的歌詞與他的詩毫不相涉。「我寫歌詞,就是歌詞,這兩者內在的邏輯是不一樣的。」

「寫詩是極度個人的事,不太會在意你使用的個人象徵,有時甚至不太在意讀者。可是歌詞,基本上是商品,在創作的過程中,腦子裡面已經有商品的邏輯了。我也是慢慢被教導的。一開始我也以為寫歌詞就像寫詩一樣,只是有點押韻、對仗,他們會告訴我,歌是每個人要聽、要唱的,所以有些詞彙是絕對不能出現的。」

「教導你的是哪些人呢?」

「製作人啊,像彭國華、曹俊鴻都教導我很多。慢慢就發現,一些太個人的詞彙、或是有點色情的聯想,他們都不要。我還幫一位年輕歌手寫過歌,他叫蔡藍欽……」

「啊,蔡藍欽!」我想大概每個五年級世代的愛歌者,聽到這個名字,都會輕輕地嘆一聲,對於流星一般的美麗生命,誰不惋惜?

「我是少數見過蔡藍欽、跟他合作過的人,《這個世界》專輯錄好以後他就過世了,發片,就是他的追悼會。這專輯裡我為他寫了一首〈少男日記〉,結果公司對『日記』這兩個字也有意見。」

「日記也不行噢?」

「他們說,現在哪有人寫日記? 連『日記』都被挑剔,就更不用講其他冷僻的字眼了。我在寫歌詞的時候,內心知道不能隨心所欲地寫,不要說婦孺皆解,起碼一些奇奇怪怪的意象不能夠寫進去。寫歌真的是一門專業,大家都以為會寫詩就一定會寫歌詞,這是錯的。歌詞看起來比較容易,但是它先天的限制很大,流行歌曲會有A1、A2、副歌,頂多加一個結尾C,結構比較制式,比較短,又要押韻。在商品邏輯的支配底下,還要能夠打動人心,真的不容易,可以說,一首好歌,比一首好詩更難求。詞、曲、唱,都要搭配得好,甚至整個時代的氛圍,也會影響一首歌的命運。一首紅起來的歌,真的是需要非常多的因素剛好到位。」

「你的歌有沒有在戀愛的歡愉中,或是為失戀的悲傷而寫的?」我想著〈蝶衣〉的句子:「這已經展開的春季,是本密密麻麻愛的日記,寫著愛你愛你愛你,愛你愛你……」又一本「日記」,是否來自一段美麗的故事?

陳克華哈哈一笑:「都是失戀吧,我這輩子大部分時間都是處在失戀的狀態啊。不是有那句話嗎? 嘴唇只有在不能接吻的時候才會唱歌,談戀愛的時候怎麼會寫歌呢?」

書籍介紹

本文摘錄自《我們的歌:五年級點唱機》,有鹿文化出版

作者:宇文正

♪♪ 一本寫給五年級世代的情歌之書 ♪♪

時間是公平的,青春總會離開你,也會離開我

所以,唱歌吧!在忘記之前

一首歌一首歌地唱寫入回憶

「歌聲,是打開這每一樁記憶的鑰匙。」——宇文正

每個年代都有屬於自己的一首歌。五年級的宇文正在《我們的歌》,寫下成長中影響她最深刻的首首歌曲,也訪談身邊同樣在民國五○年代出生、長大的「五年級生」,那些烙印在心裡最深處,牢牢與回憶相繫相絆的曲目。

這是一本有歌聲的書。收有四十九首歌,也是四十九種生命的片段:也許是青春年少時〈你在日落深處等我〉,戀情而傷逝的〈戀曲1990〉,初出職場而惶惶不知心之所向的〈張三的歌〉;也許是悟得當下即永恆的〈如果還有明天〉,是記起某個轉瞬消逝的生命〈恰似你的溫柔〉,是航行在生命谷底時遇到〈Yellow Submarine〉……經典的歌曲在時間指縫留下,沉澱出每一代人各自的心事。

宇文正以溫婉的細筆,或遺憾,或困惑,或純然快樂,在一波波來了又去的時間大浪,沖刷,翻捲,捕捉那些猶如在沙灘上的腳印,即將消失的記憶之歌。

【好文導聆】

♬〈你在日落深處等我〉

我就這樣開始聽校園民歌了。這也可以說是我「錄音帶年代」的開始。……多年多年後,我仍可以一字不漏唱出來,好像它一直在某處等我,等我的回憶來認領它。我也會用氣音唱歌了。

♬〈楚留香〉

我安然渡過了那個可怕的龍子龍女大會考……啊,就讓浮生煩惱,輕拋劍外!這首主題曲我至今心煩時仍會從腦海裡翻出來唱一唱。

♬〈橄欖樹〉

所有五年級的人都會唱。它誕生於一九七八年,三毛作詞、李泰祥作曲,齊豫演唱。它是所有五年級孩子的「遠方」,即使沒有人知道「橄欖樹」長什麼樣子。

♬〈戀曲1990〉

其實撇開愛情,一九八○到一九九○是台灣文化活力大爆炸的年代,而後似乎過早地進入了長長的懷舊隧道,這首戀曲,也可以說是寫給台灣社會的呢。

♬〈Reality〉

「Dreams are my reality, the only kind of real fantasy......」竟在夢的邊沿滾下淚水。不需要任何原由的眼淚。這首歌本身,就象徵了青春。我那遠走了的青春。

♬〈梵谷之歌 Vincent〉

……那如雷轟頂般地感受到靈魂可以被文學、音樂、藝術深深震撼、著迷的覺知,卻是如此的難忘。唐.麥克林的音樂,教導我如何去愛和歌唱。

Photo Credit: 有鹿文化

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航