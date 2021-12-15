【串流大平台】除了Netflix、Disney+之外，還有這些你從沒想過的特色串流平台

過去的數個月，這系列專欄帶領大家從各種角度認識了Netflix、Disney+、HBO Max等主流媒體的串流影音頻道。然而，在各方人馬皆把內容火力集中在串流市場的時刻，消費者當然能在市面上看到更多規模較小，甚至是非主流的串流頻道，本次特別選了六個各有特色的頻道，或許能在各方在串流市場角逐廝殺的時代，提供觀眾幾道另類的選擇。

基於多數獨立電影、外語電影在美國鮮少有機會能夠登上舞台，況且美國地廣人稀的中部地區幾乎看不到任何藝術電影院的蹤跡，使得這些電影更難以被觀眾接觸，Filmatique於2017年的創立宗旨，便是建立起觀眾與非主流電影之間的橋樑。

頻道上的片單皆是由選片團隊精心挑選，並且相當固定地維持每週一部新片的更新頻率，雖然這種人工選片的模式，聽起來很像先前曾介紹過的Mubi或是The Criterion Channel，不過Filmatique的電影通常更為小眾，在有限的預算下，確實很難像Mubi每年都能從坎城影展買下亮眼的片單內容，Filmatique通常會從更加小眾的影展挑選電影，例如鹿特丹影展、卡羅維瓦利影展等。

除了每週的固定上新片模式外，Filmatique偶爾會另外推出系列片單，例如「中東電影系列」，或是頻道每年七月固定推出的「Filmatique Talents系列」，該系列會選出幾位值得關注的新手導演，並放映他們的作品 （通常是處女作，或是第二部作品）。

Filmatique系列片單的另一特色，則是選片團隊會與影評、學者合作，為片單中的每部片撰寫一篇獨家的介紹與解析，讓觀眾能更加深入認識這些電影。

最後，Filmatique目前僅於美國及加拿大地區營運，未來將從其他英語地區展開一系列的國際市場擴展計畫，頻道主要營運為月費訂閱制，也有另外提供非訂閱用戶以單片租賃的方式。

Photo Credit: Filmatique

2015年由AMC創立的Shudder，一開始僅僅是個會員邀請制的超獨家頻道（就像之前大紅的Clubhouse那般，僅有受邀請的使用者能成為用戶），逐漸發展成不少恐怖驚悚片迷的指標性頻道，如今已經擴展至北美、英國、澳洲、德國等地區，2020年底更公布訂閱數突破一百萬大關。

Shudder今日已成為不少熱愛恐怖、驚悚、靈異、虐殺題材電影的觀眾必訂閱頻道，除了不少該類型影迷的經典電影外，Shudder也常將不少歐美觀眾容易忽略的「隱藏寶藏」介紹給觀眾，例如在日本、台灣等亞洲國家取得跌破眼鏡票房佳績的另類殭屍邪典《一屍到底》，即是藉由Shudder的播放，引爆歐美觀眾的口碑熱潮。

頻道不只有各式各樣透過授權取得的電影，Shudder幾乎每週都會推出一部新出的「Shudder Original」獨家電影。不過雖說是獨家內容，Shudder的發行模式比Netflix更加開放許多，在頻道獨家上線一段時間後，Shudder也會將他們的獨家內容上架至iTunes等數位影音平台，或是發行DVD，讓非訂閱用戶也能以付費購買或租賃的管道觀賞。過去有些製作較為大規模的電影，甚至還有進行院線上映的例子。

Photo Credit: SHUDDER

在英國居住過的電影愛好者，或許對Curzon這品牌會感到更加熟悉親切。Curzon旗下的電影發行公司Curzon Artificial Eye，每年都在英國、愛爾蘭等地區發行不少名聲響亮的影展藝術電影，公司旗下的連鎖戲院則是每年為倫敦等大城市的影迷放映不少菁英品味的電影 （有點類似台北光點戲院的味道）。

Curzon於2010年成立Curzon On Demand，正式將業務擴展至數位影音發行，隨後於2013年將改名為Curzon Home Cinema。

用戶以一年近300英鎊的價格，每週可以至Curzon的戲院據點換取五張電影票，也可以選擇至Curzon Home Cinema租五部電影觀賞，Curzon Home Cinema另外還提供單次購買的選項給非訂閱用戶。

也幸虧Curzon老早便建立了數位影音發行的機制，在去（2020）年COVID-19疫情導致英國戲院暫時歇業的情況下，仍可以讓靠著Curzon Home Cinema維持部分的營運收益，而觀眾也能至頻道觀賞最新發行的電影。

Photo Credit: Curzon Home Cinema

2014年由華納兄弟、迪士尼、20世紀福斯等好萊塢大片廠共同融資成立的數位影音平台Chili，於義大利初次登場，今日已擴張至英國、德國、波蘭、奧地利等市場。

Chili至今仍維持與iTunes一樣的單片購買模式，可以說在這些國家是iTunes的最大競爭者，舉例來說，2014年Chili初成立時，iTunes在義大利的市佔率超過80%，如今兩家平台在市占率上基本已打平。

Chili上最受觀眾歡迎的內容，當然是好萊塢大片廠發行的票房鉅片，除此之外也有不少歐洲、亞洲的獨立電影，另外也有從影展獲得的得獎電影，例如坎城金棕櫚、奧斯卡最佳影片得主《寄生上流》，在去年成為Chili年度最多觀眾購買的電影之一。

未來Chili除了TVOD（Transactional VOD，單片買賣）購買模式外，也將朝著AVOD（Advertising VOD，有廣告的內容）模式發展，探索更多市場的可能性。

Photo Credit: CHILI

主要在西班牙與葡萄牙地區營運的Filmin，創立於2008年，是該地區少數能觀賞到大量亞洲與歐洲獨立電影的影音串流頻道，加上頻道提供數量龐大的經典老片，成為Filmin在該地區脫穎而出的賣點之一。

不過Filmin另一方面也與環球、Sony等好萊塢片廠簽訂授權協議，讓觀眾也能在頻道上看到不少好萊塢的商業大片，某方面來說，Filmin有一種「HBO加上The Criterion Channel」的感覺。

Filmin的授權模式也相當靈活，不少電影若是有商業潛力，Filmin也會嘗試取得戲院版權，讓該片率先登上院線發行，隨後再上線Filmin。

從2010年起，Filmin每年固定會舉辦一場線上影展，在頻道上放映多部團隊特別入選的優質電影，至今仍持續舉辦著，為觀眾推薦更多來自世界各地的電影。目前Filmin也踏入自製內容的行列，首部原創影集已著手製作中。

Photo Credit: Filmin

由法國頂級電影發行、銷售公司Wild Bunch於2008年創立的Filmo TV，是法國歷史最悠久的影音串流頻道。眾所皆知，法國政府為了保護戲院產業，制定了世界上無人能比的嚴格規範，任何在戲院商業上映的電影，必須在36個月後才能上架串流平台，因此在Filmo TV上線的電影，通常是三年前曾上映過的舊電影，或是沒有在法國上映的電影。

雖說如此，這並未阻止Filmo TV持續提供市面最優質的片單給觀眾，目前頻道上有超過4000部電影，從主流商業電影、獨立類型片、作者藝術片、經典老片一應俱全。

當然，Filmo TV有大量的Wild Bunch片單，也是吉卜力動畫在法國的獨家發行頻道，Filmo TV在市場也相當積極地收購世界各地的電影版權，只要該電影並未有任何法國的院線上映計畫，Filmo TV絕對盡可能確保頻道能成為該片首度曝光的收看管道。

Photo Credit: Filmo TV

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：潘柏翰