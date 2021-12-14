新竹地方媽媽發起「喝乾淨水」公投全台唯一，跨黨派連新竹市長都支持為何還要公投？

四大公投案18日投票，新竹市民還可拿到全台唯一地方性公投「喝好水公投」票，投票決定市府是否訂定《廢污水管理自治條例》。「乾淨水公投」為全台首次地方公投，2019年12月18日成案。有趣的是，此案的說明會上沒有「反方」，跨黨派的政治人物都曾表態支持，甚至連新竹市長林智堅都支持並曾加入連署，那為什麼還要辦理這場公投？提案人的訴求又是什麼？

為什麼會有這個案子？

新竹市地方公投案主文為：

「您是否同意，新竹市應訂定《廢污水管理自治條例》，明定工業廢水、醫療廢水及其他事業廢水和污水，應以專管回收，不可排入飲用水取水口或灌溉水取水口上游？」

《環境資訊中心》報導，大新竹人口約101萬人，有75萬人的飲用水來自頭前溪下游的隆恩堰跟湳雅取水口。總長63公里的頭前溪，流域面積的92%、約522平方公里劃設為水質水量保護區。依據《自來水法》，保護區內不可以設立污染性工廠，也不能有垃圾場，但監察院糾正報告指出，頭前溪保護區內卻有六家污染性工廠，更有一座已封閉的竹東鎮衛生掩埋場長期暫置於此。

《中央社》報導，這起地方性公投發起人之一、台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝今天接受《中央社》訪問時表示，一開始是覺得家中自來水喝起來有怪味，後來發現大新竹飲用水取水口上游有工業廢水、垃圾場廢水及家庭污水排入頭前溪的事實。

她與多名媽媽成立「我們要喝乾淨水」行動聯盟，呼籲政府面對現存的飲水污染風險，包括垃圾山、污染性工廠、家庭污水污染源等問題。大新竹飲用水源長期存有工業廢水及家庭污水污染風險，且因氣候變遷，頭前溪豐水期及枯水期愈來愈明顯，唯有訂定《廢污水管理自治條例》，才能確保民眾享有乾淨水。

Photo Credit: 中央社 「我們要喝乾淨水行動聯盟」等環保團體在2019年就開始呼籲新竹縣府積極面對河川污染問題，訂定「新竹縣廢污水管理自治條例」

彭桂枝說，2019年「我們要喝乾淨水」行動聯盟透過6000多票連署，提出「喝好水地方公投」，呼籲地方政府應制訂《廢污水管理自治條例》，禁止廢污水混入飲用水及灌溉水取水口上游。希望這項地方性公投能獲得10萬張同意票通過。

新竹市18歲以上預估投票人數36萬餘人，通過須同意票多於不同意票，且同意票要達投票權人4分之1，也就是9萬543票。

跨黨派議員都支持，新竹市政府怎麼說？

民進黨、時代力量、台灣民眾黨及勞動黨都曾為此案發聲，在2019年時，新竹市議會黨團也曾宣布支持該公投案，並表示市長林智堅已連署。

民進黨議員李妍慧就在臉書上多次呼籲民眾出來投票。她也指出，頭前溪橫跨新竹縣市，廢汙水不是單一縣市可以解決處理，據了解，大部分排放源頭來自上游，下游的新竹市能做的有限，專管處理排放是未來重要方向。

而在一直努力耕耘竹苗地區的時代力量，這次也是傾全力投入這場地方公投，除了本來就出身新竹的不分區立委邱顯智外，市議員林彥甫、蔡惠婷、廖子齊都在選前也站上街頭路口進行宣講拉票，其態度甚至比對4個全國性公投還要積極。

廖子齊表示，她曾在2019年時，在新竹市議會質詢時問市府為什麼不能就開始做，不要花錢舉辦公投，後來也在議會中提案要求市府不用等到公投，直接制定《廢污水管理自治條例》，當時也獲得跨黨派共16位議員連署，送議會通過；但後來市府無視議會決議，並沒有進行處理。

時代力量議會黨團後來決定自行草擬一部《新竹市廢污水管理自治條例》草案，但因議會人數不足，沒能送案，他們也將版本提供給新竹市環保局，但市府仍沒動作。廖子齊坦言，這2年來已經盡了很多努力希望透過議事手段推動立法，但最終還是走向公投。她只希望新竹市民還是要站出來投票，讓市府聽見民意，「否則最後公投沒過，市府也許還真的可以解讀成民意『不要』這部法，我想這絕非市民樂見的。」

有趣的是，新竹市長林智堅，其實對「喝乾淨水公投」也是表達支持。新竹市政府的新聞稿指出，市府一直都有推動相關政策，包括竹市在飲用水的部分，已有修訂《新竹市下水道管理自治條例》，禁止新竹市轄內湳雅取水口上游頭前溪水體排放事業廢水。市府並爭取桃竹幹管北水南送，已責成新竹市工務處須專案進行轄區內事業排放廢水灌溉系統、雨排及路邊側溝的盤點，後續還需要配合污水下水道的建置。

綜合《上下游》和《環境資訊中心》報導，不過聯盟表示，面對大新竹飲用水源長期存有工業廢水及家庭污水污染風險，目前政府提出北水南送或挖水井代替，都不是根本解決頭前溪污染問題。新竹市雖有下水道自治條例，但接管率低，截至2021年9月，公共污水下水道普及率僅18.46%，對水質改善實質意義不大，新竹市民每年仍需多花15億購買淨水器相關設備，平均一戶一年要多花5000元。

聯盟今天也再次重申，現有的《自來水法》第11條有規定取水口上游不得有污染源匯入：「...前項各款之行為，為居民生活或地方公共建設所必要，且經主管機關核准者，不在此限」。對他們來說是「開後門」，因為現存新竹縣的工業、垃圾山及家庭污染源、新竹市的家庭污水接管率低等現象都與上述法規有關，唯有訂定自治條例，才能讓地方政府加速輔導及施政。

另外他們也表示，請律師撰寫過自治條例送議會，議會也轉送市府，但後來就沒下文了。側面了解是因為水污染議題牽涉太多單位，協調起來甚為困難。唯有強大的民意，才能讓市府在進行污染管制協調時，能讓公務人員可以依法行政，讓相關單位願意進行細部溝通。因此還是呼籲新竹市民能在12月18日投下一票支持此項公投。

延伸閱讀：

核稿編輯：楊士範