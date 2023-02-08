詐騙集團透過虛擬貨幣「換幣洗錢」司法難追回，立委呼籲「嚴格納管、以錢追人」

加密貨幣、虛擬資產走向普及，近年傳出不少相關的詐欺、洗錢等犯罪案件，因為當檢調查扣這些不法的虛擬資產時，執法人員往往面臨不曉得該如何在確保隱私、安全等條件下來進行扣押。民進黨立委陳歐珀、陳亭妃與吳琪銘等人，今（8）日舉行「嚴格納管虛擬貨幣，莫成洗錢詐騙天堂」記者會，呼籲行政院盡速確定虛擬貨幣主管機關，並明確化虛擬貨幣的法律定位、統一法院及檢察機關的法律見解，且「以錢追人」「先追錢再抓人」，為詐欺受害者追回財產損失。

受害者畢生積蓄被騙光，法院卻無法扣押追回錢

一位受害者代表今天現身說法，現在詐騙都已經是非常有組織的在運作，有一套SOP，先透過社群媒體三餐噓寒問暖的問候，逐漸建立信任關係，然後再把人邀請到假投資平台的群組，邀你投資的都是俗稱「穩定幣」和美金1：1的泰達幣，一開始可能只是幾千元或一萬元的投資，讓人覺得不是大錢，然後逐漸增加，就有人這樣被騙了上千萬，完全拿不回來。

另外一位出席記者會的受害者代表表示，他的八十幾歲的老母，是個退休教師，就這樣被詐騙了超過1800萬元，是一生的積蓄，承受不了打擊現在跑去廟裡住。

受害者代表們也解釋，平常去銀行開戶很麻煩，需要本人、帶著雙證件等，但是在手機app上開一個電子錢包卻幾乎不需要任何認證，不到一分鐘就可以完成，幾乎完全沒有監管可言；詐騙集團透過虛擬貨幣換幣、洗錢，轉了好幾次最後到交易所去出金，很難找回和最開始的詐騙行為之間的連結性；而且警方去追查，通常追查到的第一人都是境外人士，警方要持續追查到國外直到這個人在交易所「出金下車」才抓得到，難度非常高。

受害者代表也說，檢警法官以傳統金融的該念，經常就以這當中的人是不知情的「善意第三方人士」為由，裁定駁回，也因此這些在境外的詐騙人士，幾乎不會受到法律審判法律制裁；他認為虛擬貨幣應該要跳脫傳統的銀行金融概念，改為「以錢追人」，才跟得上現在這種虛擬貨幣的洗錢犯罪手法。

美國圓成基金會執行長陳湘君表示，她認為抓人很難，這些犯罪集團可能都在俄羅斯、中國、泰國或美國，觀念應該改為先追錢、扣押凍結金流，再循著金流抓人，減少金流，詐騙集團也營運不下去；追查詐騙金流，現在有很多高科技方式，像是Chainalysis軟體可以產出金流偵查報告，台灣應該盡速建立專家證人制度，並加強對司法、檢調機關人員，有關虛擬貨幣的教育，以強化詐騙洗錢的防制工作，莫讓台灣成為洗錢詐騙天堂。

到場的高檢署檢察官劉穎芳回應時坦言，現在最困擾的就是沒有主管機關及行業管理法，導致主管機關無法對業別進行行政兼關與行政指導。而基金會所提的軟體事實上台灣已經引進，檢方也有成立一個專門針對虛擬貨幣洗錢犯罪的專案小組，裡面檢察官經過受訓後，都會使用這軟體進行金流分析來追查辦案，目前正在處理的案子有多達上百件；不過目前成功的案例僅限於國內，還沒有境外成功的案子。

劉穎芳說，法院對於這種虛擬貨幣洗錢犯罪的告訴駁回，可能要再去分析看看法官的理由為何，是因為證據不足，還是法官的認知，所以才沒辦法扣押；目前法務部也正在研議《洗錢防制法》相關的修法，針對人頭帳戶將嚴加管制，預計月底會提出，他也會將各位的意見送到法務部討論。

立委：扣押冷錢包、熱錢包，虛擬貨幣的法律定位

陳歐珀表示，台灣詐騙猖獗，光2021年1年就詐騙700億、12萬4000件，而這可能僅僅是冰山一角，難怪台灣被汙名化成詐騙犯罪天堂，台灣政府應該積極作為。他說明，目前詐欺犯罪以抓到人頭帳戶提供者、基層車手為主，但最上層的首腦卻還是逍遙法外，要從源頭遏止詐欺，除了抓人，更要遏止不法金流，讓集團沒辦法運作下去。

陳歐珀認為，主管機關如何加強監管虛擬貨幣、遊戲點數等洗錢工具很重要。除了抓到人、追到錢，更要完善對詐欺被害人的保障，建議法務部將因詐欺而家破人亡的受害人納入《犯罪被害人保護法》之補償對象。

陳亭妃指出，2021年詐騙金額達700億，這些只是受害代表願意站出來，而這些或許不是全部都是虛擬貨幣，但虛擬貨幣已經成為詐騙洗錢的主要手法之一，而過去檢方在聲請扣押虛擬貨幣時，多以存放在實體硬碟的冷錢包為對象，但圓成基金會近期在台灣援助的詐欺受害者案例，是台灣第一起刑事局在偵查中即聲請扣押線上熱錢包（電磁紀錄）的案例。

根據《刑事訴訟法》133條有關「物」之扣押的法律問題，造成法官各持不同的法律見解，讓檢方難以繼續追查不法金流。呼籲司法院、法務部及金管會應盡速確立虛擬貨幣的法律定位，並訂定虛擬貨幣的相關規範，以完善金融科技產業的發展。

吳琪銘表示，行政院及金管會將虛擬貨幣定義為「運用密碼學及分散式帳本技術或其他類似技術者」，有違國際防制洗錢金融動工作組織（Financial Action Task Force，FATF）提出的技術中立原則，反而窄化了虛擬資產的定義，經常使用中心式帳本技術的遊戲點數就無法符合定義，成為金管會監管的對象，而容易成為洗錢犯罪的工具，呼籲金管會盡速補上虛擬資產定義上的漏洞。

李坤城表示，從數據來看，電信詐欺罪有六成是提供人頭帳戶、一成是基層車手。要從源頭遏止詐欺，除了嚴加修法、根除金流還要嚴管虛擬貨幣等洗錢工具。洗錢不只是犯罪的溫床，造成國家經濟損失，甚至在選舉時成為境外勢力扶植特定候選人的手段，呼籲主管機關跟上FATF的最新指引，洗刷台灣洗錢詐騙天堂的污名。