LSE為何不一次公布蔡英文博士學位等證明？談西方世界對「隱私權」的保護

蔡總統的博士學位爭議

蔡英文總統是否具有博士學位，一直是部分人士關注的焦點。即便蔡總統已於2019年公布其學生紀錄、畢業證書及博士論文等證明，其就讀的倫敦政治經濟學院（The London School of Economics and Political Science, LSE）也發出聲明確認博士學位的真實性，彭文正等人仍然堅決否認，並直指其為造假的資料。

近兩年來，美國專欄記者Michael Richardson更向英國資訊專委辦公室（Information Commissioner’s Office, ICO）申請蔡總統取得博士學位過程的相關資料，並因不服裁決而上訴至英國初級行政法庭。儘管ICO及英國初級法院都明確指出，蔡總統於1984年獲LSE隸屬的倫敦大學頒發博士學位，但彭文正等人仍然強烈質疑蔡總統博士學位的真實性，台灣社會也有部分群眾堅信蔡總統不具備博士資格。

完形心理學有一項著名的實驗叫做「格式塔轉換」（Gestalt theory），意思是說不同的人看同一個圖形，會同時看出完全不同的圖案，例如老婦與貴婦、鴨子與兔子等等。台灣由於分歧的國家認同，因而形成高度對立的社會。這次的博士學位事件，就是最經典的格式塔轉換，明明是同一系列的仲裁，卻有完全不同的解讀。

信者恆信、不信者恆不信，台灣幾乎所有重大政策和爭議問題，都不脫這樣的兩極化結局。然而，這不應該是一個社會的常態，台灣更沒有時間原地踏步。關於蔡總統博士資格的真假判斷，還是應該回到仲裁本身來討論。

否認蔡總統擁有博士學位的人指出，ICO以隱私為由，拒絕提供聲請人所索取的相關資料。然而，「有什麼好隱藏的呢？」因此認定英國的LSE、倫敦大學、ICO和法院都作假，蔡總統就是沒有博士資格。

先說結論，隱私權正是此案的關鍵。這個在反對者口中一閃即過的基本權利，正是英國學界、行政機關以及司法部門凜然遵守的原則。相對的，台灣社會似乎視隱私權為可有可無，端看自己的需要而定。

以下的分析，整理自六份ICO的仲裁紀錄與一份英國初級行政法庭的裁決，這是目前以’’Tsai ing-wen’’為名，能夠搜尋到的全部官方資料。

Photo Credit: 中央社

ICO受理申請及依法仲裁

根據裁決內容顯示，Richardson向ICO申請蔡英文總統的資料包括：Mphil（哲學碩士）轉PhD（哲學博士）的報名及考試委員紀錄、LSE頒發的博士證明、蔡總統的博士論文、收錄博士論文的IALS（國際法學協會）索引副本，以及1984年與2019年LSE與倫敦大學所有跟入學申請、學位考試與發出聲明有關的全部通信、會議、電子郵件、筆記、電話交談錄音和監視器錄音的紀錄與副本。

Richardson顯然對蔡總統的學生生活很有興趣，所以也申請了蔡總統在LSE就學時的課業、成績以及校園生活的相關紀錄。

「如果真的有博士學位，為什麼不敢公布這些資料呢？」按照台灣社會一貫的想法，「一槍斃命」不是最好的回應嗎？但英國和歐洲的看法顯然和台灣社會完全不同。

ICO收到申請後，即依法啟動一系列的調查。而這一「依法」，正是彭文正等人和絕大部分台灣媒體所沒有著墨的重點。

整個調查過程中，多次提及了英國的《資料保護法》（Data Protection Act 2018, DPA）、《資訊自由法》（Freedom of Information Act 2000, FOIA）、歐盟的《一般資料保護規範》（General Data Protection Regulation, GDPR），以及英國為了因應脫歐與銜接GDPR的《英國一般資料保護規範指南》（Guide to the UK General Data Protection Regulation, UK GDPR）等法令。

由於本案是倫敦大學、LSE與蔡總統之外的第三方申請資料，因此ICO從《資訊自由法》關於收集第三方個人資料的定義開始調查。該法令首先界定這份要向公眾批露的資料，是不是屬於蔡總統以及其相關人員的個人資料，而這一部分必須依照《一般資料保護規範》以及《資料保護法》的規定處理。

根據《資料保護法》對於個人資料的定義，只要「任何已經辨識、能夠辨識出尚存個體的相關資訊」（any information relating to an identified or identifiable living individual），就必須經過審慎處理，以確定所批露的資訊不會違反相關法令的保護原則。

在倫敦大學提交的資料當中，校方基於隱私保護原則，主動將三份資訊列為不公開資料：第一類文件為倫敦大學和LSE討論為何找不到蔡英文的論文原本；第二類文件為倫敦大學與LSE確認如何發表公開聲明，證實曾頒發博士學位給蔡總統；第三類文件則包含了蔡總統在校時期的學生紀錄。

經過ICO的判斷，第一、二類文件雖然牽涉到參與討論成員的個資，但只要塗銷可識別的部份就無法區分是誰，因此不屬於相關法令的保護範圍。但ICO也指出，倫敦大學或LSE都聲明，遺失論文與蔡總統無關，且相關人員都不是公眾人物，因此不希望公開其個資。所以就算想要進一步知道其姓名，也不會對事情有更多幫助。