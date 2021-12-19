面對情緒障礙的患者，我們該注意什麼？又該如何幫助這些人？

文：林仁廷心理師

情緒障礙：兩大類的困難

（一）情緒過量、阻塞、飽滿

系統正常發展，但缺乏應用程式，導致情緒過量（反應過大）、阻塞（堵住、無法作用）及飽滿（壓抑不讓溢出）。有障礙的個體隱約可判讀圖片，但無法應對與消化，圖無法收編成檔案，反而常駐記憶體，影響當下，尤其是負面情緒。

（二）情緒空乏

與過多的內涵不同，另一種極端是「空空的沒有情緒」，這類表現傾向亞斯伯格症的解釋，情緒系統在生理上連結錯誤，系統對於那張圖的意義無法理解，導致不理解自己情緒，也無法同理他人。

他們對於複雜情緒或同理的理解常感挫折，若沒有從小特殊訓練，能理解的會更受限，情緒阻塞時會以衝突（破壞行為）、封閉（自我中心）、怪異行為（看似沒有邏輯的行為）的方式出現。

治療大方向：需要治療者積極發現，並且個別化治療。前者主「修通情緒」，後者主「情緒教育」。

情緒障礙的我思

情緒反應是一種內在價值觀（譬喻：情緒讓價值變成一張有顏色的圖，而非僅有黑白灰階的圖）。情緒是感性，但需要理性以詞彙描述出來，互相合作，情緒障礙則是這種價值觀被擋住，理性與感性是分家的，所以情緒被卡住。

而構成障礙是指：「行為常態出現，干擾到情境裡所扮演的角色。」

如在家、在學校、在公司，無法控制／壓抑／管理其行為，常態干擾了原來角色的運作。如A學生進教室常無法專心聽課（缺乏注意力）、B在辦公室過度焦慮而無法專心處理業務、C在家總是不停洗手影響作息。情緒障礙是情緒表現影響了個體在情境的角色與生活。

一、情緒發展的比喻：主要來自三部分

（一）基礎系統：身心發展

身心發展是基礎系統，可以比喻為電腦的作業系統。系統會隨生理年齡成熟，同時也需要生活環境及與照顧者互動的刺激，使情感正常發展，產生情緒判讀解釋。

「情緒發展」的約略順序：產生原始情緒——分辨面部表情——情緒自覺——瞭解情緒引發的原因與結果——同理他人反應——知道人有複合式的情緒。

（二）情緒調控：應用程式的學習

可以想像成修圖軟體，對情緒（那張有顏色的圖）可以辨識、調整、詮釋的工具。調控能力主要經由生活經驗、模仿、學習經驗（情緒教育）統整而來。

（三）操作者的自主與選擇

此部電腦的操作者，決定如何使用應用程式，瞭解系統，監控整個電腦。操作者也可能放棄自主，讓其自動化，由潛意識來反應情緒需要。

二、情緒障礙：兩大類的困難

（一）情緒過量、阻塞、飽滿

系統正常發展，但缺乏應用程式，導致情緒過量（反應過大）、阻塞（堵住、無法作用）及飽滿（壓抑不讓溢出）。有障礙的個體隱約可判讀圖片，但無法應對與消化，圖無法收編成檔案，反而常駐記憶體，影響當下，尤其是負面情緒。

過量、阻塞及飽滿會導致「衝動」、「無感」及「壓抑」，個體能量還夠還可以掙扎時，會以「焦慮」及「焦慮行為」次級作用（不直接面對壓力源，如：購物衝動、說大話、固著行為、重述「我一定會成功」等等），具有過多的且不切實際的特性；到了個體耗竭時，則可能自我放棄（轉成邊緣性人格），放棄意識操控而任潛意識行動（如：黏人、退化、暴食等等），甚至為了宣洩痛苦，產生引他人注意為目的的自傷或自殺，最後進入憂鬱期的全然放棄。

這一類在精神疾病上的分類是「情感性疾患」，即個體主要是卡在情緒，卡住所以衍生出各種不同症狀。

情緒過量的激烈反應後，或者毫無刺激的平常日子多了，會有空巢期，空空的沒有刺激（沒有被情緒綁住）自己也不知道該做什麼，反倒孤單寂寞了，有些人會想找人說話，可是又不會表達老觸怒對方，自己也產生情緒，於是衍生新的壓力源，情緒再次障礙，過量、阻塞及飽滿不適。

（二）情緒空乏

與過多的內涵不同，另一種極端是「空空的沒有情緒」，這類表現傾向亞斯伯格症的解釋，情緒系統在生理上連結錯誤，系統對於那張圖的意義無法理解，導致不理解自己情緒，也無法同理他人。「這群孩子的情緒特質，其實是『質』的差異，主要是情緒與性情之間的不協調。」——漢斯・亞斯伯格醫師（1944/1991）

由於系統問題，應用程式也只能安裝簡單版本，如只能用256色的水準來判讀圖片，只能使用套裝的規格解釋，而非自由發揮的修圖軟體。

簡單說，個體生理受限，無法自然發展情緒理解能力，而生理受限也影響後續社會心理發展，因此表現出情緒障礙。他們對於複雜情緒或同理的理解常感挫折，若沒有從小特殊訓練，能理解的會更受限，並進而引發注意力與專注力短缺（就像看不懂字自然對閱讀沒有興趣）。

情緒若無法辨識與表達，會以衝突（破壞行為）、封閉（自我中心）、怪異行為（看似沒有邏輯的行為）的方式出現。

三、治療大方向：需要治療者積極發現，並個別化治療

（一）針對過量阻塞飽滿：「修通情緒」為主

需先備妥安全關係的環境，以依附關係為基石，解除潛抑的設限，讓情緒出來，然後承認、接受、面對，讓經驗被整合，重新成長。 理論基礎為理情治療，學習如何統整「認知、情緒、行為」，並行動練習。

（二）針對空乏：「情緒教育」為主

如果能用的工具較少，那就土法煉鋼就是。例如用小畫家軟體也能畫出好圖，最好是有人引導，一個定錨的對象（學習楷模，通常是成熟大人），以模仿學習與生活經驗來瞭解情緒，針對個別化程度設計情緒教育，設計簡單易懂的方式輔助，如社會技巧訓練，例如視覺化的搭配、二選一、直接命令等等。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：潘柏翰