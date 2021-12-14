核四重啟無法減少空污也沒有比較省錢，跨科系學者分析利弊呼籲投「不同意」

四大公投案即將在本週六登場，其中「重啟核四」一案被認為是最困難的。清華、中山、中興、東華、政大等跨科系學者今（14）日召開記者會，指出核四公投提案方有許多錯誤資訊，事實上核四要重啟有許多不可行，包括工程技術、經濟效益、五年就發電、解決空氣污染等，呼籲民眾12月18日對核四啟封公投投下「不同意」。

施工難再修復矯正，核安風險不可忽視

國立清華大學電機系呂忠津教授指出，尚未完工、通過測試的核四廠，在工程技術上有罕見的嚴重缺失，包括電廠機電設備從統包改採分包，造成分包835項、施工廠家超過500家；一邊設計、一邊採購、一邊施工，興建過程違規自行變更設計，單安全管制有關的設計就高達700多項，連「核島區」設計都變更（2010年審計部調查）。

核四廠如此重大的工程，需要三方評估才能確保安全，但台電在興建過程中既是第一方也是第二方，徹底失去了發掘潛藏安全運轉風險的客觀性。呂忠津表示，「軟硬體系統工程需要長時間驗證，安全數位儀控系統程式設計需涵蓋所有情境之分析，台電介入變更設計，反應爐控制神經中樞運作可靠性有重大疑慮，這是為什麼核四無法通過原能會的整合測試審查。」

從專業角度診斷，呂忠津認為核四已安裝的部分設備無法矯正修復；部分設備雖然可修復，但測試時機已過，無法重測，難以確認安全。

呂忠津認為，反核四不等於反核能科技，未來若核燃料可以循環再利用，潛藏風險可管理、核廢有終端處理方式，是可以運用的能源，但到時候需要的是全新的核電廠，而不是重啟核四。

國立中山大學物理系郭建成副教則從核反應的物理性質說明，指出核電利用具放射性元素連鎖核分裂反應產生高熱來發電，本質上是無法人為中止反應的，直到所有放射性元素反應完才會停止。這衍生了兩個嚴重問題。

第一是一旦核反應開始，即使核電廠主體建築在嚴重的複合性災難中未倒塌，但如其他維護系統已無法運作，核反應仍然會持續產生高熱，導致系統性毀滅，這就是10年前福島核電廠的血淋淋經驗：核電廠主體並沒有在地震以及緊接著的大海嘯中有絲毫損傷，但是供應冷卻池的緊急電源無法運作，致使持續高熱造成最後難以挽救的災難。

第二則是即使使用後的燃料棒移至冷卻池存放，也未能停止核分裂反應，只是藉由冷卻「延緩」這個反應，核癈料的萬年生命週期、最終處置在台灣仍然是無解難題。

重啟核四更省錢，還可以5年就發電？

國立東華大學自然資源與環境學系戴興盛教授說明，核四重啟的過程充滿變數，按照原能會的保守估計，重啟核四需耗費至少10年的時間與1000億經費，民間估計則需要至少15年時間。

就算最後成功重啟，台灣根本找不到適合、且地方縣市政府願意接受的核廢場址，難以處理的核廢料更墊高了核電成本。目前核能發電後端處理經費，從3200億漲到官方估計的超過4700億，民間估算的總費用則達7160億元。

即使核四花費極高成本最後順利在2036年後重啟，根據戴教授對2050淨零碳排情境下總能源需求的推估（2050當年能源需求降為2020年之83%），核四僅能提供5%的電力。但這座在減緩空污、能源轉型、淨零排放上貢獻極少的核四，卻對再生能源的發展造成資源、公共討論議程、公共決策等各層面的排擠效果。

國立政治大學法律系林佳和副教授表示，提案方宣稱核四可在短短幾年內同步進行相關行政程序，將誤導選民認為重啟核四提案具體、短期可行。因為啟動核能電廠，只要最基本與關鍵的建廠執照已經逾期失效，就必須依法重新申請，法律上對於核能電廠之程序設計，因其茲事體大，設定為多階段處分。

由於核四的建廠執照已在2020年12月31日過期，需先完成耗時2年的初期安全分析報告後，始能就安全標準進行先前台電地質會議審查之結論，所要求的地質調查，為期最少5年。完成地質調查後，方能進行耗時約3年的二階環評。在須嚴守先後順序之前提下，加上後期施工、耐震補強、試運轉測試，保守估計，重啟核四，最少需15年。

減少空污核四重啟也緩不濟急

中興大學環境工程系教授莊秉潔指出，提案方特意強調「核四啟封是安全核廢與殺人空污的對決」根本是誤導了國人，實情是若要減緩空污，核四根本緩不濟急，「依照目前政策規劃以新燃氣電廠作為過度能源，則台灣所有老舊燃煤機組都可以在2035年之前轉為備用，但核四續建最少需要到2036年才有可能開始發電。」莊秉潔表示，目前中南部已經在減煤，就算核能對減煤能夠有貢獻，對於目前的減煤時程並無幫助。

目前擔任核三廠監督委員的中山大學社會系副教授邱花妹，則從環境與世代正義的角度，指出核四已困擾台灣40年，一個15年蓋不好、封存已7年，真的蓋好也僅能使用40年且讓台灣曝露於核災風險的電廠，卻需要後代子孫用萬年的時間尺度去守護它，這並不符合環境與世代正義。

邱花妹表示，核四若真的在2036年運轉，將製造更多難解的核廢料，面對核一廠已除役，核二核三也將先後除役，台灣核工業與所有電力使用者，有責任一起面對核電廠除役與核廢料處置難題，而不是一再只想把問題丟到未來。

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核稿編輯：楊士範