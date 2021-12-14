2021/12/14,
國際

習近平、普亭明日將視訊通話，「盟友之間需要進行討論」

習近平、普亭明日將視訊通話，「盟友之間需要進行討論」
Photo Credit: AP / 達志影像

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普亭在15日會和習近平進行視訊會議，兩位領導人會討論中國和俄羅斯全面戰略夥伴關係，以及未來優先的合作事項，還計劃就當前的全球和地區議題交換意見。

繼6月的視訊會議之後，中共官媒《新華社》昨（13）日發布快報指出，中國外交部發言人華春瑩宣布，習近平將於12月15日在北京與俄羅斯總統普亭進行視訊會面。

克里姆林宮在同日也發出新聞稿，表示普亭在15日會和習近平進行視訊會議，兩位領導人會討論中國和俄羅斯全面戰略夥伴關係，以及未來優先的合作事項，還計劃就當前的全球和地區議題交換意見。

《CNBC》的報導指出，美國和加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國等七大工業國（G7）的領袖，在週日才發表聲明譴責俄羅斯軍隊，以及俄羅斯對烏克蘭的攻擊性言論。

根據《俄羅斯衛星通訊社》的報導，普亭的新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）對此表示，普亭會和習近平像盟友一樣地討論國際問題，包括北約和美國的侵略性言論及能源問題。佩斯科夫指出，國際、特別是歐洲大陸的局勢非常緊張，「當然需要盟友之間、莫斯科和北京之間進行討論」。

中共官媒《環球時報》指出，中國前駐美代表崔天凱表示，最近由美國主導的民主峰會，暴露了拜登想要以冷戰思維對抗中國、俄羅斯以及其他意識形態陣營的企圖。中國和俄羅斯唯有攜手合作，才能抵抗以美國為首的集團。

中國外交官楊潔篪認為，習近平和普亭本次的會晤，對後疫情時代的全球穩定、經濟復甦和重建，以及進一步鞏固兩國戰略夥伴關係上，具有重要的意義。

習近平和普亭上一次的視訊會面是在6月，普亭透過視訊連線恭喜中共建黨百年，當時雙方決定延長《中俄睦鄰友好合作條約》，同時加強中國和俄國之間的交流。8月時，習近平和普亭有通過電話，加強在阿富汗問題的協調工作。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


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