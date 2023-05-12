台中捷運代董林良泰為「拍手說」惹議道歉，議員質詢：行控中心發現系統異常為何沒停車？

台中市南屯區文心南五路、文心路口興富發一處建案，10日發生吊臂掉落意外，直接砸破台中捷運綠線的隔音牆，最後釀1死10傷慘劇。中捷公司代理董事長林良泰昨（11）日召開記者會說明時，在現場喊為員工拍手鼓掌，且多次未直接回應問題，引發網友批評。

今天台中市議會召開交通地政業務質詢，會前林良泰接受媒體訪問，關於網路上的負面評價，他表示，「不覺得中捷付出很大嗎？」備詢時又說「最大的責任在建商」，一度被生氣的議員要求離開議場，最後則終於表達歉意。

議員們火力全開：行控中心發現系統異常為何沒停車？

周永鴻表示，中捷在第一時間說無法偵測異狀，但今天調查報告清楚指出，在12:27:04吊臂掉到捷運軌道上時，行控中心就知道系統異常，「為什麼行控中心毫無反應？為什麼台中捷運要說謊？」他也貼出報告內容，表示電力發生異常的當下，行控中心只確認軌道系統異常，沒有進行其他檢查，導致憾事發生，這不是意外，這就是官僚殺人。

而市議員陳淑華也詢問，在4秒就知道電力跳脫異常，但行控中心到45秒撞上才發揮作用，明明發生問題，台中捷運公司竟只讓系統恢復供電，沒能查察確認是否有「事故」實在太過鬆散。並表示林良泰曾任台中市交通局長，整個捷運的土木機電的配置，過程應該很清楚。

《中央社》報導，林良泰當場回應表示，任何設施導入後，希望有百分之百的安全性，自動駕駛是前市長林佳龍時期決定，一棒接一棒完成捷運，「感謝議員提醒我來溫故知新」。對此，陳淑華痛批林良泰傲慢，「把台中市民的生命當作什麼」，機電土木工程在林良泰任內執行，現在責任又要推前朝，推諉卸責的團隊。

議員江肇國則指出，列車12點27分撞上吊臂；12點58分現場指揮車廂內的受傷乘客送醫；但直到13點16分才發現軌道中還有一位傷者，也就是林姓教授；13點18分才授權下軌道搶救，林姓教授在軌道下方的空間中，從撞上到被發現、搶救總共等待了51分鐘，這黃金搶救時說不定能有機會拯救一條生命。

這報告的時序也證明，捷運公司在事發後只針對「車廂內」的乘客清查搶救，根本沒有徹底檢查車廂外、軌道上的狀況，這樣的現場應變與作為根本不及格。

市議員何文海則表示，中捷公司報告總結經由此次經驗，仍只要求「將強化3項程序精進措施中『險阻手勢、防止列車關門、執勤包配置優化』」，反觀台北捷運今天就已經做出改變；另外也發現台中捷運軌道如果有障礙物出現，列車仍然設置為時速５公里。質疑這樣不就代表撞上物體時，仍然會繼續行駛。

何文海指出，北捷總經理黃清信，檢討因為發生意外時間緊急未，來會授權現場站務人員可阻擋車門、月台門、切斷電力、拉起列車拉把等4種方法，來阻止列車出發。另外針對軌道有異常，同樣也是自動駕駛的新北捷運環狀線遇到異物須由行控中心對軌道手動設定速限。台北捷運文湖線則設定速限將降為0，使列車停車。台中捷運應該重新再檢討。

市議員謝志忠則怒批，事發後，盧秀燕臉書（Facebook）定調為人為疏失，建商有責任。吊臂掉落軌道，出現電力異常跳電，行控中心應掌握應變，期間有黃金41秒時間，中捷卻說「致命13秒」來不及反應，推諉卸責、實在荒唐。再度要求林良泰道歉。

林良泰則表示，再次重複說明，真的很遺憾，致上最深最深歉意，中捷會持續精進改善。

中捷道歉「會虛心檢討改善」，台北捷運將授權車站人員4種停車方式

昨天記者會後，捷運站與列車監視器畫面相繼曝光，許多網友在臉書與PTT提出質疑，認為車站畫面中保全有看到吊臂掉落並通報，但列車仍關上門繼續行駛，質疑救命時間毫無作為；而林良泰在記者會中的態度也讓人不滿，被批評為冷血傲慢。

《中央社》報導，對此，台中捷運公司運務處長許泰銘表示，中捷對這次事件表達萬分遺憾，默哀後，拍手是對連夜搶通道路的工程人員表示感謝和敬意，造成外界的誤解，中捷表示歉意並虛心檢討改進，至於林良泰的發言無不敬之意，不適當的表述方式造成誤解，懇請外界見諒。

中捷強調，事發過程大家都堅守崗位進行SOP，無奈意外來得太快，來不及因應，他們會研擬更精進的應對措施，未來也考慮引進AI監控技術，讓台中捷運更安全。

台北捷運則發出公告，表示經檢討之後，以台北的文湖線來說，如前方軌道有異物侵入且危及系統安全時，月臺列車不得離站，站間列車應立即緊急停車。車站人員或隨車人員可以立即阻擋車門或月臺門關閉、按下緊急斷電鈕切斷電力或是拉下列車內緊急逃生把手，優先阻止列車出發後回報行控中心；行控中心獲知軌道掉落物影響行車安全時，將立即按下緊急斷電鈕，切斷全線軌道電力。

此外，文湖線列車旅客如發現軌道有障礙物，可透過緊急對講機通報行控中心，行控中心收到旅客緊急對講機告知軌道有障礙物危及系統安全，會立即按下緊急斷電鈕切斷全線軌道電力。未來也評估於月臺增設緊急停車按鈕，供旅客或值班人員緊急使用，暫停列車進出車站；至於是否加裝遠距離自動辨識偵測裝置，後續將評估研議。

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核稿編輯：翁世航