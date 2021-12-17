馬斯克回應「上班可否戴耳機聽音樂」——Tesla與眾不同的員工規則

電動車大廠Tesla有著一套與眾不同的員工規則，十分有其CEO馬斯克（Elon Musk）的風格。據外媒《CNBC》報導，有Tesla員工向馬斯克提問「上班可以戴耳機聽音樂嗎？」馬斯克在10月份寄給全體員工的信件中給出答案。

信中表示：「有同事問我上班時能不能用一隻耳機聽音樂，另外一邊的耳朵剛好能用來注意周邊的環境，我覺得這個點子聽起來挺不錯的，只要員工本人和一起工作的同事能夠達成共識，用喇叭播音樂也可以。」

在信件的最後，馬斯克還稱，如果員工有任何讓工作環境變得更加舒適的點子都歡迎提出，自己很在乎同時每天都可以期待來上班。

事實上，Tesla有一份與眾不同的員工規則，「反手冊」手冊（Tesla Anti-Handbook Handbook），手冊中寫到「如果你想找的是一本填滿了各種政策和規則的傳統員工手冊，你是找不到的。」

Tesla的「反手冊」（節選）：

信任：寄予團隊中所有人許多信任與責任，並假定所有人都會做對的事。 溝通：不必事先徵得許可，可以跟各個部門的主管對話，甚至馬斯克。 職責：每一個人的第一要務，就是使公司成功。 安全：非常重視安全，也希望你每天安全地返家。 外部僱傭關係：你可以同時從事另一份工作，只要那不影響你在Tesla的表現。 蠢事：如果你犯了蠢，根據情節輕重，我們可能會再給你一次機會，或是要你走人。 樂趣：希望你樂在工作：交到朋友、獲得成長、嘗試新鮮事。 制訂守則意義：成為你自己也想要有的那種同事，以你希望被對待的那種方式待人。 解決疑惑：提供一個正面的工作環境，尊重每個員工的特性。

（文章獲作者授權轉載，原文看作者網誌）

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

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