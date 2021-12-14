大同高層頻換人，王光祥接手董事長未來重點「活化土地」，研究員強調：公司並不會放棄電子本業

台灣著名的家電大廠大同於12月13日正式發布重大訊息通知，董事長盧明光、總經理何春盛相繼辭任；董事長將是大股東王光祥接手，總經理則由精英董事長鍾依文回鍋上任，以上人事異動於12月21日董事會通過後生效。股市研究員對此表示，大同將重心放往土地開發，但是並不會放棄過去所奠定的電子產業基礎。

百年老店——大同的經營權之爭

大同自1918年創立，是一家以電子產品為核心的綜合性企業，其版圖橫跨家電、半導體、零售通路以及貿易等，同時也是台灣首批上市的企業之一。由該公司所生產的「大同電鍋」幾乎成為許多世代台灣人出國留學的必備神器。

目前大同集團主要分為「電力事業群」、「系統事業群」、「消費事業群」3大事業群，旗下執掌包含電力設備、馬達、智慧電表以及太陽能等，一共8大核心事業體。

百年來，大同並非一帆風順，近年來集團龐大業務紛雜，2018年時大同旗下一共擁有五家上市、二家上櫃以及一家興櫃公司，雖然總市值突破700億元，但當時《天下雜誌》以「正在枯萎的百年老樹」描繪當時大同的處境。

翻開集團當時財報，大同集團除了精英電腦和大世科累計損益為正數，其餘華映、綠能、尚志半導體、福華電子，包含大同本身都是紅字虧虧損，《天下雜誌》對此統計，大同認列集團的合併財報上累計綜合損益，10年已虧新台幣1281億元。

報導稱，大同能夠挺過如此鉅額的虧損，是因為大同遍及全台各地的土地資產，包含「台北市中山北路精華區的大同大學、捷運南京復興站的黃金地段以及桃園數萬坪的工業用地」。

眼看公司日益衰敗，內部經營權易主的聲音不絕於耳。去（2020）年大同經營權之爭告一段落，先由中鋼前董座林文淵擔任，不過50天就閃辭，爾後又由中美晶前董事長盧明光接任，直到今年5月，大同創辦林家媳婦林郭文艷卸任大同法人董事，才真正宣告落幕。

未料，近日大同突發聲明，董事長盧明光、總經理何春盛相繼辭；改由大股東王光祥接手，總經理則由精英董事長鍾依文擔任。

王光祥在意「資產開發」，決定下海掌舵

王光祥於去（2020）年在大同股東臨時會董事長會改選中勝出，拿下大同經營權。《中央社》報導指出，當時王光祥退居第二線，找中鋼前董座林文淵擔任掌舵手，但僅做了50天董事長就離任。

王光祥昨（13）日於臨時董事會透露，當時是為了要尋求與前董事長林郭文艷合作，才答應要求讓林文淵離開。而如今，兩位市場認同度極高的專業經理人盧明光及何春盛，卻又在上任一年及半年後雙雙請辭。

盧明光於臨時董事會中說：「我沒有對不起大股東，我是對不起員工，還有對不起因為新經營團隊而新加入的投資人」；而鍾依文則表示：「盧明光是我大同學長，我被他精神感動加入，為了救大同，大同的未來大同人來救，但我們盡力了」。

王光祥肯定盧明光努力認真，但卻強調大同已經20年未發股利，不能夠再讓股東再等5年。他繼續強調，自身的三圓建設公司今年前3季每股稅後盈餘（EPS）就有新台幣19元，相較擁有大筆土地的大同，一年要賺一個股本不是難事。

盧明光對此強調，自己也認同應要適時活化資產，並非持反對立場，只因為自己出身於產業界，活化資產非其專業所以才交給王光祥負責。

《關鍵評論網》今（14）日訪談股市資深研究員陳建融說，大同一直以來就是在賣不賣地（活化）的抉擇中打轉，這次由王光祥上任，代表未來將從本業（電子）重心轉向土地開發領域邁進。

他強調，大同集團什麼業務都有，除了眾所周知的家電本業外，還有太陽能、儲能甚至連電動巴士都能湊一腳。但業務雖然很多，整體獲利卻遲遲不如預期，如同王光祥所講，股東們確實已經許久未領到股利，相較於近年台股大漲，小股東怨言很多。

面對外界質疑大同是否淪為房地產開發公司，逐步放棄本業。陳建融認為，應該還不至於會全部放棄，因為大同的一些產品是還有競爭力，例如馬達、家電等領域。而過去一年多來由盧明光奠定的基礎，仍有發揮的空間，大同並不會輕易讓金雞母溜走。

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核稿編輯：楊士範