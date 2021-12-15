中研院員工染疫事件：「全面檢視SOP」絕對不是不幸事件的解法，更無助於改善整個系統

文：柯紹華

原本實在是不想講這些事情的，等看衛生福利部和中央研究院的相關報告。可是看著一堆五四三的迫不及待跳出來講SOP，真的是白眼翻到後腦勺。

品質管理的根本：端看事業單位重視品質管理的「優先順序」

一切品質管理的根本，是基於對品質這回事的優先排序（priority），也就是當品質與成本、利潤、或其他有形無形的因素發生衝突的時候，最終取捨的先後。這個優先度的形成不是管理層嘴巴說了算，而是在日常的每一件小事，管理層做了什麼樣的反應和決策，這個行為的本身就會在第一線人員的心中形塑什麼樣的優先排序。

所以，「免責文化」與「當責制度」不是說出來的，是日積月累累積出來的。是要讓任何一位第一線員工都可以免除心中「說了會不會怎麼樣」、「說了又能夠怎麼樣」的兩大疑慮。

標準作業程序有其誤區，不可能應對真實世界的所有狀況

標準作業程序（SOP）的兩個重大盲點，一是標準作業程序是依照「過去發生的事實」與「對可能狀況」的推估，所制定出的行為準則依據。可是就如同戰場上的接戰程序一樣，沒有SOP可以對應任何外界所有的可能狀況。

二是「過度理想化的SOP」常常會與現實上的執行力脫節，也就是洋洋灑灑的寫得巨細靡遺，但是實際上以有限的人力、物力、時間與現場作業狀況根本做不到。這一類的SOP非常容易淪為管理層的防火牆，也就是一切責任歸咎於「沒有遵循SOP」，出了事的第一反應都是「全面檢視SOP」，卻完全無視於事件發生的深層根本原因，只是想找戰犯，找instant correction，對整個系統改善不但沒有幫助，而且是絕對的斲傷。

「反正你也就只有懂SOP嘛，那我就是把SOP改版交差嘛，這有什麼難。」在SOP的執行力這個層面，基層人員是有逆向的資訊不對稱優勢的。

濫用品質管理工具的下場，就是無法應對真實的異常事件

我們在許多機構看見對於異常事件的處理，即便是運用了品質管理工具，可是最後的結論不外乎是「加強宣導加強教育」、「落實SOP執行」「加強相關人員督察考核」

結果所有的品質管理工具，全成了虛樣文章，一次兩次三次，第一線的員工得不到品質改善活動的正向回饋，整個組織的品質驅動力就開始逐漸弱化，內部的品質管理成本就越墊越高，要花更多的成本在稽核督導和亡羊補牢。

中研院員工不慎染疫事件，首要檢討品質管理架構

中研院員工不慎染疫事件，第一個要觀察的重點，是該機構的品質管理架構，看像被實驗動物咬傷這一類的事件，除了通報勞安之外，有沒有內部雙軌制的異常事件通報，以及過去實際的運作狀況。

第二個重點，是在這個機構內是不是有具備充分品質管理能力的主管擔任最高的品質主管，而認知到這樣的實驗動物咬傷事件是不只是異常事件，更是哨兵事件（sentinel event），必須深度的從事系統化的根本原因分析，才能從不同的維度軸向上發現更深一層的問題，不論這些問題是關於人員，關於流程，關於設備設施，關於環境動線，關於管理架構等等。

一個被實驗動物反覆咬傷，且在事故後不久就離職的員工，只是整個系統問題的冰山一角，只是瑞士乳酪上的每一個洞都剛好串在一起的不幸。但是全面檢視SOP絕對不是這種不幸事件的解法，因為每一個寫下SOP的人，在當下都會覺得自己的SOP是完美無缺的。全面檢視SOP，原本的盲點通常一樣還會是視角上的盲點。真正能幫你找出問題和每一個環節潛在漏洞風險的，是跡近錯失（near miss），是哨兵事件，更重要的是你的每一個員工願意對你說真話。

本文經柯紹華授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：潘柏翰