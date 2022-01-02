條通老闆的台日酒客觀察筆記：「傻瓜，拉麵才不是第一站吃的東西」

文：李政道

台日之間的羈絆從日治時代以前就一直存在著，而在這幾年間透過民間的活動、官方的努力、旅行時的社群媒體傳播，雙方提升了不同以往的好感度。

雖然如此，台日在飲酒文化上仍有著天壤之別的差異，疫情之下，我們來到了台北夜晚的「小東京」——林森北路條通，從「喝」開始深度交往。

為了台日友好

這個晚上，穿過了招牌林立的巷弄、也穿過兩邊深鎖的日式酒店，來到了大阪出身的「和也」先生的店，我們走進萬次郎居酒屋的最深處，和台灣最有趣的落語師——「開樂亭凡笑」同桌共飲。隔著屏風傳來陣陣過於爽朗的聲線，姊姊用有點台式的日文和日本友人歡樂的聊著天，也聊著台日之間生活的種種。

Photo Credit：林志潭、叮咚，西城 Taipei West Town提供

許多台灣人把日本料理和居酒屋當作是一樣個性的地方。燒鳥店與燒肉店分不清楚，像是「家庭料理店」雖然也提供酒水，但更強調的是「料理」的部分，那讓本地外地人都想念的「味道」，正是他們引以自豪的手藝；「燒鳥」強調的是職人拿捏醃漬與火侯的功力，而「燒肉」則通常是自助烤肉，輕鬆一下吃各種肉的地方。

條通這個日本街區除了日式酒店外，還混雜著道地的台灣料理與來自日本各地老闆菜色的日本料亭、個性獨特的居酒屋、文字燒、燒鳥、燒肉、家庭料理、大眾酒場、九州菜、拉麵、烏龍麵、西班牙、雞尾酒吧......不管何種店家，從打開門的那一刻起，每家店獨特的氣氛都是出自老闆靈魂深處所提供服務，那是屬於店家老闆所建立的「結界」、又或者是店老闆的「領域展開」。

店會挑客人、不是客人選擇店

店家會選擇他所要的客人，在世界各地皆是如此，只是你沒有發現罷了。

條通的日本店家有時一翻兩瞪眼，從裝潢、氣氛、和進門和老闆的「挨拶」（A－i－sa－tsu，問候）開始，老闆就決定是否要接納你，一切的行為都能感覺到你是「新人」或者「老條通」。像是間諜片一樣，只有特務們知道在這至要關鍵的時候，要以特定的行為來換取通關密碼，一個個店老闆們都是關主，闖關者唯有熟稔地把「暗語」用膝反射自然表現，才有權利享受一夜微醺。

Photo Credit：林志潭、叮咚，西城 Taipei West Town提供

這些舉止行為，是從「讀空氣」來判斷。「讀空氣」是日本人的日常，於是禮貌性地拒絕客人是一種防衛機制。當台灣的店家請客人離開時，通常就是遇到要翻臉的時候，有時還會動用到警察來協助處理。而所謂的讀空氣，則是從進門開始，店老闆就從空氣中開始感受你的所有一切。

「你有拒絕客人進來的時候嗎？」在條通工作的大眾酒場帥哥經理——蓮さん表示：「不好意思、目前都客滿。」是他的說法。 他是我見過最貼心又能輕鬆相處，像好朋友一樣存在的酒吧工作人。

另一間深得在台日本人喜愛的大眾酒場「萬次郎」的和也さん說：「萬次郎基本上拒絕外帶飲食，但畢竟是在台灣開店，也常常要尊重在地習慣，看情況再提醒客人。如果是還沒喝完的罐裝啤酒，只要客人願意接受店家提供的前菜『お通し』（音讀：o-to-si，意指付費小菜），而且也願意另外點酒，那還可以。但是如果帶一瓶2L的水直接放在桌上，然後不需要另外點酒水，還提醒店員不需要前菜，那就只好說『不可以』了。」畢竟老闆隻身在台打拼需要確保收入，店裡也有大大小小許多人需要養活的。

還有一間隱身條通大樓裡的調酒吧老闆小谷さん則說：「不論來的客人是台灣人或外國人都一樣。他表示，「第一是關於來店規定及酒吧禮儀部分。在網路上、店門口及座位上皆有易懂的說明，完全不看和不去理解的人，我們拒絕接待。」

Photo Credit：林志潭、叮咚，西城 Taipei West Town提供

再來是，第一次來剛入座就劈頭要點「特別的」。「我們不會知道他想要的特別是什麼，這樣的客人通常自己也都不知道想喝什麼。無酒單的意思其實就是standard cocktail有材料就能提供，如果是想喝特別的飲料，可以去備有酒單的店就好。」畢竟無酒單的調酒，每一杯口味為了客人而定制，不就是最特別的存在嗎？

我們多少都曾遇到不對盤的店家，不能說是他們看輕客人。即使到現在，還是有去到陌生店家，即使位子空曠老闆卻對你說客滿的時候，此時無須爭辯乖乖離開就好，你不是他今晚想要服務的客人，只能說是緣分還未到。

我們試著把條通的日本店家換成台北西區的路邊小攤，記得歸綏街重慶北路口的「當歸豬腳」老闆個性直爽，對於反應較慢、畏縮在他旁邊猶豫的客人，他是豪不客氣的應答。唯有坐在位置上、或走到位子前時能準確大聲說出要的餐點，才是懂他的老客人。老闆不是「非得服務客人不可」的下對上關係，他們都是活生生有個性的人，生意的選擇，是雙方情投意和之下展開的一段旅程。

雖然多數的台灣店家習慣以客為尊，但在這裡，有一個特別的前提——「服務」是提供給有禮貌、又識相的客人的。

提高好感度

Photo Credit：林志潭、叮咚，西城 Taipei West Town提供

為了在日本街區愉快的解憂，除了經驗養成找到喜歡的店家外，台灣與日本人飲酒習慣不同之處需要好好了解，換言之，有些你習以為常的行為，其實是日本店家的地雷，而這些地雷有時其實是兩國人民的「國民性」不同而造成。

#01：進門的打招呼是大事

「こんばんは」（音讀：Konbawa）。晚上好，是天黑後回應店家歡迎的禮貌性問候。台灣人有時進店家缺乏問候。先關心自己可以點什麼？眼神先掃過店家深處，看一下有沒有位子？但對許多日本人來說，店裡突然被人闖入，卻把老闆晾在旁邊這是沒有禮貌的事。