2021/12/21,
科學

民調還是民調（ㄊㄧㄠˊ）？公布民調會影響選舉或公投的結果嗎？

民調還是民調（ㄊㄧㄠˊ）？公布民調會影響選舉或公投的結果嗎？
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我們想讓你知道的是

最後還是強調，民調產生的「跟風效應」值得注意，但候選人個人形象、政黨形象、外在大環境與世界政經局勢也都是重大變數。心理學家強調「跟風效應」，我們就納入觀察，以後看到民調發布時，可能也就會有不同感受。

最近有人發現，原來現在台灣舉辦公投，並沒有禁止在投票前公布民調。

公布民調會影響投票結果嗎？

有些心理學家認為，在許多狀況下，民調的確會影響選民的投票意向，影響力最大的是「跟風效應」（bandwagon effect）。

在各種研究裡，「跟風效應」模擬出來對得票數的影響，可以從5％、10％到20％以上。當然，選民不可能會去注意到所有民調，選民也可能選擇性地相信或不相信某些民調。但在選情緊繃時，一個民調即使只有5％選民注意到，也可能帶來兩三千票的差距，有時這就是反敗為勝的關鍵了。

也難怪，有人會戲稱民調為「民『調』（ㄊㄧㄠˊ）」，會有特定人士發布一些不知可不可信的民調試圖影響選情。當然，媒體常報導的是有公信力的民調機構，這些可信度高的民調，產生的「跟風效應」可能就更巨大。

發布民調對投票意向的影響有許多變數。比如說，假設台灣的區域立委選舉，某選區有三位主要候選人，最後一次民調，排名第三的候選人遠遠落後。通常，投票出來，排第三的候選人，實際得票比例會比民調又低很多，因為有些人不想「浪費票」，要投給有希望的候選人。

票會流向哪裡？如果前兩名候選人其中一人跟第三名同質性強，他可能就會得到較多選票。否則，通常是原本排第一名的人會得到較多游離票。

根據眾多研究，民眾「跟風效應」真實存在：民調結果佳的候選人，未來得票增幅大約是5~10％

例如2013年有個美國學者，研究2002與2006年的匈牙利國會選舉裡的跟風效應。1989到2011年時匈牙利國會選舉制度大致是這樣：如果某選區沒有人得到50％選票，就進入第二階段，14天後由選民針對前三名候選人再投一次票。然後，這兩個年份的第三名候選人多數放棄（不想浪費資源在沒有希望的事情），前兩名候選人多數屬於兩大黨，使得分析時的干擾因素減少。

經過複雜的計算，結果是：在第一回合領先的候選人，在第二回合可歸因於「跟風效應」得票的增幅大約是5~10％。

但，民調中的第二名就一定吃虧嗎？也不一定。如果綜合數家民調呈現出「逐漸上升」的趨勢，也可能會吸引一些意志不堅定的選民決定投他。

例如某個丹麥研究，針對2014年的國會選舉，從一個可以反應丹麥選舉人口的網路資料庫抽出幾千人，控制組直接回答投票意向，實驗組分成四組，回答問卷前先看一個虛擬的新聞，新聞內容分別是「某大黨近日民調上升5％」、「某大黨近日民調下降5％」、「某小黨近日民調上升2％」、「某小黨近日民調下降2％」。丹麥國會選舉是由比例代表制決定席次，所以投給小黨的選票不會浪費，除非這個小黨已經萎縮到無法參與分配席次。

結果，看到「民調上升新聞」的那兩組，想投票給新聞裡政黨的人明顯增加。看到「民調下降新聞」的那兩組，想投票給新聞裡政黨的人也有小幅度減少。如果我們比較「看到正向民調新聞」與「看到負向民調新聞」的支持度差異，其實是很可觀的。研究裡的大黨支持度一來一往是差了5.7％，而這個大黨在控制組的支持度也不過是17％左右。在丹麥選制裡，這是10個國會議員席次的差距。

也就是說，即使民調落後，我們還是要給支持者希望，讓選民覺得還有反敗為勝的可能，否則軍心渙散，連死忠支持者都想出去玩不想投票了。

另一個今年發布的美國研究，針對四個在美國引發自由派、保守派激烈對抗的議題，每個議題列出三個左派、右派、中間的倡議團體，然後從「招募研究受測者」的平台上抽樣一千多人，請他們協助決定要把一筆錢分配捐給哪些團體。

研究者在發問卷前，有先從這平台另外抽出一百多人做調查，這就如同「民調」。正式做研究的一千多人，隨機分成有看到民調跟沒看到民調兩組。結果有看到民調這組，明顯受到民調影響，決定把錢分配給民調第一名團體的比例顯著增加，民調第二名、第三名的團體得到的資源相對減少。

最後還是強調，民調產生的「跟風效應」值得注意，但候選人個人形象、政黨形象、外在大環境與世界政經局勢也都是重大變數。心理學家強調「跟風效應」，我們就納入觀察，以後看到民調發布時，可能也就會有不同感受。

我對「跟風效應」頗有興趣，看了一些這方面的資料，但我對政治學與選舉實務並不瞭解。歡迎大家按讚分享同時，也來發表一下你的看法喔。

本文經陳豐偉授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：潘柏翰


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