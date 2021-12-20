《控制型伴侶》：掌控型男人對伴侶最普遍的規範是「隨『性』所至、點選服務」

文：麗莎・馮特思（Lisa Aronson Fontes）

當莉莉的男友——二十三歲的戴夫，開始頻頻盤問她的行蹤甚至檢查她的手機時，莉莉把男友視為「可惡的傢伙」，當下決定和他分手。戴夫連續好幾週，每天都傳好幾則訊息給她，有一次，莉莉發現戴夫竟把車子停在她上班的地方附近，他就坐在車子裡等她。但莉莉早已鐵了心，不為所動，毅然終結這段關係。

三十五歲的曼蒂就沒那麼果決了，她認不清事實，也顯然沒有莉莉的清醒。曼蒂接受湯姆旋風式的閃電求愛，外加鋪天蓋地的浪漫卡片與花朵攻勢，感動之餘的曼蒂，決定嫁給他。不久，湯姆開始要求曼蒂巨細靡遺地報告她每天的行程，和誰說過話，說了多久。湯姆抱怨曼蒂與媽媽和妹妹講電話講太久。有一次，曼蒂剪了一頭俏麗短髮回家，湯姆為此而勃然大怒，因為曼蒂沒有事先詢問丈夫的意見而擅自剪髮，那是他們婚後的第一次衝突。曼蒂答應丈夫會重新把頭髮留長。曼蒂發現自己的言行舉止越來越無法讓湯姆滿意。漸漸地，曼蒂留意自己越來越難以感受來自丈夫的愛意，而那種動輒得咎、被湯姆「逮到做錯事」的焦慮感，卻與日俱增。曼蒂全職在家裡帶兩個小孩，她的自我價值感日益低落，曼蒂頓覺坐困愁城，無以為繼。

莉莉與曼蒂不只是遇人不淑或不幸運而已；嚴格來說，她們都屬於高壓型控制的受害者。高壓型控制將受害者的獨立自主、自我觀感與基本權利澈底剝奪——其中包含自行分配時間、決定交友的對象與自己的外型打扮等主導權。

高壓型控制出沒於不同的關係裡。這本書聚焦於最普遍的情境：男人使用高壓型控制來對付他親密關係裡的女人。除了普遍現象外，我也將在本書第5章，針對較特殊的同性關係以及異性關係中女人主導並掌控男人的高壓狀態，進行詳盡的討論。

使用高壓型控制手段的許多男人，也會對他們的妻子或女友施展肢體暴力或性行為的侵犯，有時甚至導致嚴重或致命性的傷害。此外，也有一些人以打耳光、推拉、抓傷與其他不同攻擊手段來暗自施暴以掩人耳目，不讓外人察覺暴力發生之頻繁，或擔心暴力會隨時發生。高壓型控制的其中一種策略與手段，是暴力相向。也有一些男人不以肢體暴力來進行高壓型控制。

在某些時候，高壓型控制也會發生於愛情與性愛之外的關係中。同事與主管或導師有時候也會在工作場域上使用高壓型控制。而類似的互動與情境也存在於宗教組織與其他機構，或運動團隊與軍隊裡，尤其在進行訓練的過程中。不過，親密關係最容易教人難以抗拒而誤入圈套。掌控的一方可能不分晝夜地對受害者亦步亦趨地全盤監控，也對她的每日作息瞭若指掌。他也可能知道她所有未曾與外人談過的事物，例如她心中隱祕的期待與恐懼。她或許曾向他表達自己不要成為公眾人物或不願高調示眾的想法，而他卻掌握了她的弱點與祕密，並以此作為控制與傷害她的把柄。

外人其實無法在伴侶關係中看出任何高壓型控制的跡象。對此駕輕就熟的男人經常在其他互動關係上刻意為自己設定美好的形象。加上在許多主流社會的觀點仍覺得男人對女人的掌控理所當然，沒什麼好大驚小怪的，伴侶之間的相處模式屬於個人的私領域，輪不到外人置喙。這一切實況強化了女人被她們伴侶套牢的合理性。

高壓型控制的受害者經常感覺自己像個人質。被拷問、被批評與被羞辱已逐漸成為家常便飯的常態模式，受害者經常申訴自己備感絕望與無所適從。她們彷彿陷落萬丈深淵，茫然得無從辨識到底哪裡不對勁。長久以來被孤立與羞辱，導致許多女性頓失自信，開始妥協並全盤接受伴侶對現況的觀點與角度。身邊伴侶那些咄咄逼人、惡形惡狀的言行，到底是出於愛與關切─男人總是如此宣稱─或純然出於殘酷與無情？她們可能越來越混亂，因為她們的男人不厭其煩地辯稱是她們自找的，都是因為她們不聽話與屢屢犯錯才會引來伴侶的暴力相待。

與此同時，為了維持關係的表面和平，受害者與自己的原生家庭、朋友之間的往來互動越來越疏離，越來越疏於聯絡而保持距離，最終與許多最關愛的朋友失去聯繫。不幸的是，受害者往往一開始並未察覺，伴侶的掌控與她們日益孤立的實況之間有任何關聯，直到時日漸久才赫然了悟，意識到這其中的因果關係。同時頓失自信與親近的人際連結，那是足以將一個人澈底擊潰的重大打擊。

那些被掌控型男人的網羅所擒獲的女人，其實無異於其他女性。她們只是運氣不好，在她們情感最脆弱時遇上掌控型的對象而全心投入一段愛情關係中。一旦掌控型男人一把將他的女人緊抓不放時，他會竭盡所能地延續這段關係。

高壓型控制下的受害者可以是任何人，她們來自各個種族、族群與宗教背景。她們可以是住在豪華公寓大樓、貨櫃屋、都市或鄉下農舍的人。許多高壓型控制的受害者甚至能在人前維持表面幸福快樂的假象，因為她們羞於啟齒，或被伴侶脅迫要求，只能無奈粉飾太平。有時候，旁人可能察覺有異，卻也無從確定真相如何。或許深陷困境的女性可能表現出異於尋常的害羞、孤單、千依百順甚至煩躁不安。外人或許看得出她備受掌控，但也可能背地裡的掌控被掩飾得完美無瑕，而使外人根本無從發現。

操縱與掌控的人，常常以光鮮亮麗的外表示人。看在外人眼裡，當他們承擔起各種重大決策時，實在無法不將他們視為完美伴侶。有些施暴者看起來就是古道熱腸的人，而且親切友善、浪漫又活潑外向；而其他則看起來很嚴苛，毫不隱藏他們強烈的占有慾。由此看來，如果想要預先覺察或提早辨識，什麼樣的人會在未來對他的伴侶施展高壓型控制，恐怕是不可能達成的任務。

一般而言，當掌控型男人初識心儀的對象時，他會常表態想要支持或幫助她。他也會送對方禮物，傾聽她的故事，並提出對她工作與家庭的忠告與意見。他或許會為她分擔家務。他會滿懷戀慕地欣賞與凝視她，將她的成功視為他的成就，並以她為榮。當一個女人與這樣的男人相處時，她首先會從他無微不至的關切與貼心周到而深受感動，而且由此而受惠。不論家人或朋友都會對這段感情抱持正面評論，樂觀其成地說：「能找到這個男人，真是三生有幸。你再也找不到另一個這麼優秀的男人了！」

某部分的你，有些蠢蠢欲動，也有些惴惴不安，你開始揣想：「假如我不遵照他的意見，會怎麼樣呢？」但她隨即便將這樣的念頭與感受拋諸腦後，因為面對他所提供的種種建議，她習慣照單全收。她不想興風作浪，省得惹麻煩。施暴者善於傳遞一種暗示：為免製造紛爭與衝突，最好還是乖乖跟著他的想法走。

如果一個男人在開始經營一段感情時，表現得浪漫深情、魅力無敵而充分支持他所愛的人，那他的伴侶一定會覺得這熱心助人的對象必是「真實面向」的他，而她若把事情做對，則他便會重返那熱心助人的面向。如果他發現這樣的助人形象是維持掌控的最佳途徑，那他可能會保持正向形象，勉力維持一段時間。

但時間一久，事情往往會變本加厲，每況愈下。有些掌控型男人開始將女人的成功視為競爭與威脅，或在某種狀況下使他個人的成就與重要性相形見絀。其他掌控型男人則堅信任何形式的外在活動終將使她分心，讓她無暇顧及家人的需要，分散她操持家務與照顧孩子的注意力。很多男人甚至嫉妒她與其他人的聯繫互動，即便只是與她自己的家人相處也令男人受不了。漸漸地，人生成了所謂「零和博弈」的遊戲，在這場角力中，女人所獲得的成就感、敬意或友情都被她的伴侶一一拿走。

掌控型男人心知肚明，只要他的伴侶有所成長，發揮所長了，她極有可能會拒絕遵守他定下的規範與限制。於是，他開始百般阻撓。他原有的支持、建言與忠告，轉而成為尖銳的批判。他開始以專家的姿態來評論她的生活與工作─彷彿他比她更了解、看得更透澈。他甚至將她在外面所參與的所有活動視為不忠與背叛的徵兆。

掌控型男人未必需要和他一手操縱與支配的女人住在一起。有時候，即便隔著距離，他仍能透過追蹤、中斷她的工作、介入她與朋友和家人的關係來「約會」，行使他如實的掌控的行動。由於高壓型控制橫跨女性生活中的各個層面，單純「離開」或終結一段關係恐怕無法真正解決問題。即便關係結束了，他施暴的手段與姿態仍會持續一段時間，甚至變本加厲。

掌控型男人想方設法，而且無所不用其極來牽絆伴侶各方面的成長與努力。當她主動向其他人或其他資源尋求獨立自主的管道時，他會設下屏障，一一阻擋。他讓她的學習變得困難重重，當她在事業上被晉升時，他會百般阻撓或讓她的工作一波三折。他還會擾亂她與朋友、家人之間的連結，甚至使她沒有交通工具而難以行動自如，或設防讓她無從學習新技能，打擊她各種自我精進的努力與計畫。讓我們來看看三個例子，從中發現高壓型控制如何阻礙一個女人的進步與成長。

喬思林的么兒開始進入幼稚園時，她想重返大學選修一些課程。雖然這項計畫早在夫妻倆剛結婚時便已達成共識，但此時，喬思林的丈夫傑卻不贊同。他提醒喬思林應該先為孩子的需要著想，因為孩子可能在她修課期間的白天生病。他想方設法百般阻撓這項計畫，最後，喬思林只好無奈放棄這項計畫。

克麗絲蒂知道自己喝太多酒了，於是決定要戒酒。她告訴丈夫瑞，她決心以後吃晚餐時不再喝啤酒。瑞為此而大發脾氣，開始指責妻子想要控制他。在她滴酒不沾的第一晚，瑞在晚餐桌上沉默不言。隨後，他開始指控克麗絲蒂，罵她看似為他著想、為他好，但他痛恨「獨自喝酒」的感覺。於是，他提供一道「妥協良方」─他要妻子在晚餐時陪他喝兩杯，一旦她喝多了，瑞會阻止不讓她再喝下去。克麗絲蒂接受他的建議，陪他一起喝─點頭答應總是讓事情比較容易解決。於是，食髓知味的瑞，越來越傾向以同樣的手段來迫使克麗絲蒂放棄她的目標與計畫，確保她的頭腦裡都被酒精遮蔽，使她漸漸失去思考未來的能力。

特蕾莎剛開始和山繆交往時，她是城鎮裡繪畫界的明日之星，才藝過人；山繆也投入繪畫創作，但卻得靠在餐廳打工才能勉強維持生活。山繆的個性浪漫多情，但喜怒無常，難以捉摸。他曾因為生氣而把一本書丟到牆壁上。每每被他咆哮怒罵時，特蕾莎總覺得膽戰心驚。交往數個月後，山繆將他的工作用品搬到特蕾莎的工作室，如此一來，他便能就近在她身邊一起工作。山繆堅持兩人週末不動筆繪畫，好騰出更多精心時刻經營兩人的關係。但特蕾莎的繪畫靈感與工作計畫卻屢屢被山繆的形影不離和予取予求，而感覺綁手綁腳。

在一方掌控另一方的伴侶關係中，被掌控的一方若想發揮潛能、全力以赴時，往往會感覺備受掣肘，使不上力。她的伴侶硬生生地卡在她追求個人成長與專業成就之間，她不只感覺身心受困，還進一步採納他的世界觀，內化成她自己的觀點，一步步忘了自己是誰，也逐漸失去她作為獨立個體的意識。

高壓型控制人的連續性行徑

高壓型控制無法由一個單獨的行為模式來定義。觀察高壓型控制的軌跡，一般先出現連續性的言行舉止，再經由時間積累而發展成一套行為模式。這本書敘述高壓型控制的普遍狀況，並提供一些特殊性的反應與行動。當然，並非所有掌控型男人，都會以最劇烈的方式表現書中提及的每一個言行舉止。有個男人勤奮為家人掌廚煮食，但卻對女友在外的社交關係百般設限，還阻止她在外找工作，原因不外乎他容易嫉妒與占有慾太強。另一個男人則把妻子的支票簿收起來，嚴格控管他們所花費的每一分錢，但卻從不干涉妻子的交友狀況。

有個男人鮮少提高嗓門大聲叱喝，但卻恐嚇他女友，若不順他意則不惜動手打人。另一個男人卻總是對妻子惡言辱罵，不准她與朋友或家人見面，但卻聲稱他無論如何不會動手打人。在高壓型控制之下，施暴者的情緒、行為與信念都被嚴重局限了，而且緊隨伴侶的反應而起伏。因此，高壓型控制的整體概念可以用來形容一段關係，儘管不是所有最糟糕的行為與跡象都同時出現。

另一方面，其實，並非每一個頤指氣使或強勢專橫的男人，都得冒上高壓型控制的罪名而自責。頤指氣使的強弱差異程度有別。但如果女人的懼怕是真實的─如果她覺得自己不得不回應他的需求，否則後果不堪設想─那麼，她極有可能便是高壓型控制的受害者了。如果她寧可放棄重要的事，不說不做，以換取暫時的和平與避免衝突，那麼，她極有可能便是高壓型控制的受害者。在高壓型控制的關係中，施暴者善於使用威嚇、懲罰與批評指責，來局限他的伴侶去尋求類似朋友、家人、工作、金錢與行動自主等資源。

訂定條規，詳細監督每日生活

掌控型男人透過訂定條規來緊迫盯人，詳細監督他的妻子或女友的日常行蹤，以此來捍衛他的支配與操控大權。他可能限制她的飲食與活動，堅持要她吃下那些他堅信可以讓她減肥瘦身的藥物，使她更熱衷於性生活，也在這方面更配合與順從。掌控型男人想在各方面指導他的伴侶要如何表達情緒，說出她在電視上看了什麼，以及她瀏覽了哪些網頁。每一天，他會決定她該穿什麼衣服，同時提出與衛生、運動或美容相關的要求。每一項要求的背後，都帶有明確的主張與訴求：「你若沒有按照我所說的去做，我就會懲罰你。」識時務的女人會遵守條規，因為公然違逆只會引發不安或危險的衝突。循規蹈矩，跟著條規走或許短期間看來確實可以減少紛爭與衝突，但卻使受害者必須忍受更長期的孤立。

掌控型男人經常喜歡在專屬女人的性別角色等領域裡，耀武揚威，發揮他們的掌控大權。比方說，他可能會在操持家務、準備食物、個人外觀的打扮、照顧孩子與性行為方面，提出詳細的要求。他會在短時間的告知後，要求她準備好迎接、下廚與接待他的朋友或同事。施虐者會近乎偏執地要求他的伴侶把香料、調味料或罐頭食品按著字母編碼各從其類，放置整齊，此外，還要熨燙他的襪子與內衣褲，折疊毛巾得按著獨特的折法，或在固定的時間做固定的家務，即使她病倒了也不能妥協。

我必須在此澄清，這些極端而偏執的行為，和一些個性比較僵化嚴苛或過於重視細節的男人，是完全不同的兩碼子事。在高壓型控制的關係下，施虐者的期待變成不可違抗的要求─要求他的伴侶必須盡可能放下自己的喜好，或犧牲任何令自己身心愉悅的渴望，只能一心滿足男人要求；而如果男人有任何不滿，她也必須為此承受一切後果。

掌控型男人經常著手研擬各種讓伴侶動輒得咎的規範，處心積慮要讓他的女人惶惶不可終日。那些規範非常空泛，簡直令人無所適從，難以遵守，譬如：「不可惹我生氣」、「隨時準備好我愛吃的食物」或「不用我說就知道我要什麼」等等。有時候，這些規範是相互矛盾的，所以，女人其實也知道她根本難以兼顧所有條規，顧得了這邊則觸犯了另一則。

通常，情勢隨著條規越來越瑣碎而變得愈加艱難，也因此，稍微觸犯條規幾乎是不可避免的事。當女人嘗試解釋為何無法滿足要求或難以澈底遵行條規時，她會被要求閉嘴，男人不想聽她解釋或爭辯。對她的伴侶而言，不變的法則就是變─不斷改變規範，好讓女人繼續無所適從─那才是他的本意。

有時候，這些看似伴侶雙方都要遵守的規範，事實上卻只對施虐者有利。

還記得他們結婚時，海德做了這番婚姻誓約：「我們恆常將對方置於首位。」於是，每一次當妻子艾世麗想為自己做些什麼事時，海德總不忘重提誓約，對妻子耳提面命。然而，如果艾世麗指出海德的一些自私舉止時，他卻刻意忽略，不放在心上。

其中一個最普遍的規範是：隨「性」所至、點選服務。掌控型的男人要求他伴侶，只要他想要，無論何時、何處甚至何種方式，她都得全力配合，滿足男人隨心之所「慾」。這項要求是毫不掩飾，直白而明確的，那種感覺類似：「反正我每天都要跟你做愛，不管你喜不喜歡，你最好乖乖配合。」抑或是偶一為之的強暴，成了施虐者的下馬威，清清楚楚地藉此向她表明立場：拒絕，從來不是她的選項。另一方面，女人也由此嘗到教訓：拒絕性交只會換來長達數小時或好幾天的敵意與對立，不值得。她漸漸學會善用性愛來取悅她的男人，來安撫他，使他平靜，有時候甚至藉此讓他安然入眠，自己也可以圖個清靜。

從他們開始約會至今，已有六個月了，薇樂特與藍思隔週週末都會相聚，而她的孩子們則會和前夫在一起。薇樂特與藍思一天內至少做愛一次。自從兩年前離婚以來，這是她再度全心投入的一段親密關係，她非常享受在肉體上與藍思的親密感，同時也充分感受被愛的美好。 藍思堅持要搬進薇樂特的小公寓，那是她與五歲女兒和六歲兒子共同居住的地方。藍思每一晚都要行房做愛。他也堅持薇樂特每一次都要達到高潮。於是，她開始假裝高潮。她越來越覺得自己難以在行房時真正放鬆，尤其當她意識到自己的孩子在隔壁房，更令她放不開。有一次，當薇樂特在夜晚時分拒絕藍思的求歡時，藍思歎了口氣，隨即翻過身子，回答「好吧。」但隔天，藍思開始不斷詢問她，何以失去與他做愛的「性」致？當晚，當他們做愛時，他表現得比過去更為粗暴，甚至在她的手臂留下瘀傷。經此教訓以後，薇樂特學乖了，她暗自思忖，以後還是儘量滿足藍思的性愛索求，這樣反而更安全、更省事。

書籍介紹

本文摘錄自《控制型伴侶：干涉、限制、貶低，你值得更健康的關係》，橡實文化出版

作者：麗莎・馮特思（Lisa Aronson Fontes）

譯者：童貴珊

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以愛之名，就可以這樣嗎？

失控的親密關係，比你想像的更恐怖

現代人迫切需要的情感防身術，從認識「高壓型控制」開始！

如何辨識有「高壓型控制」傾向的恐怖情人？

如何提分手，從高壓型控制關係中安全脫身？

如何協助、陪伴正在受其所苦的親朋好友？

「高壓型控制」（Coercive Control）是指在一段親密關係中，某一方使用暴力威脅手段來支配和掌控另一方的行為。這種貌似愛的控制，容易讓人混淆，因為熾烈的愛與威脅、孤立、懲罰、傷害同時並存。

高壓型控制關係比我們以為的還要幽微，有時，外人根本無法從伴侶關係中看出任何跡象。許多高壓型控制的加害者，經常會在外顯的關係互動上，刻意為自己營造美好的形象。

高壓型控制的時程可以長達數個月、數年甚至數十年。隨著社會時代變遷，由女性發動壓迫的案例也逐漸增多，作者馮特思博士在此書中，亦針對外來移民女性、同性伴侶、青少年戀人等關係中的高壓型控制有所著墨。

如果你自己或你所關心的人，正深陷在高壓型控制的困局之中，這本書不僅提供了希望與解答，也給出了許多可行的評估與計畫。馮特思博士以她曾身為高壓型控制受害人的親身經歷，結合長期的專業研究，為讀者整理出重要的參考指標與行動方向。

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航