引爆女性夜歸安全問題的彭婉如命案（二）：社會長期漠視計程車管理，造成調查困難

彭婉如遇害身亡一事，震驚全國社會，命案報導連續數週，甚至數個月。除了案件本身的殘酷激發關注，另一個原因是在彭婉如失蹤的前10天，台灣才剛發生另一件同樣受到全國注目的大刑案──劉邦友血案。

劉邦友是當時的桃園縣長，在1996年11月21日早晨，在縣長官邸與其他8人（包括桃園縣議員、機要秘書、警衛、幫傭等人）遭處決式槍殺，8人慘死，僅1人重傷倖存。

一個堂堂地方首長，竟然在光天化日之下，如此慘死在官邸之中，簡直丟盡了執政當局與執法單位的顏面。而就在警方因這起血案焦頭爛額、幾無進展之際，彭婉如命案又發生了。接連不斷的重大刑案報導，每天佔據著報紙頭版，使得整個社會壟罩在恐懼的氛圍之中。

承受著雙倍龐大的壓力，整個警調單位不得不傾巢而出，調動手邊所有資源，全力偵破兩起案件。調查人員從彭婉如的人際關係、失蹤過程與現場狀況判斷，犯案動機為政治因素或結怨仇殺的可能性並不高。

35枚刀傷之中，彭婉如的背部中了32刀，其中兩刀刺穿肺部，另還有一刀從左下顎刺穿喉嚨，為其致命傷。雖然下體沒有發現精液，但卻有其他男性分泌物，而且有明顯瘀傷，顯示她的雙腿曾被人強硬拉開，極可能是強暴的跡象。

彭婉如生前最後蹤影出現在尖美飯店門口，目的地是圓山飯店，她在這段路程中幾乎不可能搭乘計程車以外的交通工具，而她沒有抵達過圓山飯店的事實，也表示她是在路上遇害。

而陳屍現場位於鳥松鄉的荒煙蔓草之中，離飯店有一段距離，表示棄屍者應有自己的交通工具。上述的跡證顯示，彭婉如命案最可能是一起突發的性侵謀殺案。近午夜時分的高雄市區，她招來一輛計程車，不意也招來自己的死亡……

現在只留下一個問題：兇手是誰？ 而警方又要如何找到兇手呢？

警方在調查目擊者證詞時，找到飯店外面的不具名證人，聲稱看見彭婉如坐上一台福特天王星的計程車。警方又調用尖美飯店附近商家的監視器，終於找到了那台計程車的線索：一個模糊的車牌影像，只能分辨出前面三個號碼為Y跟29。

至於屍體與陳屍現場，由於血液殘量不多，警方研判這裡不是案發第一現場。屍體旁邊也找不到彭婉如的行李與物品，她的皮包則遠在東港大橋下被民眾發現。顯然兇手在他處行兇後，將她棄屍在鳥松荒野，把物品在東港溪丟棄。

由於屍體明顯被清理過，從被遺棄在東港的皮包中找到的一條濕毛巾，上面的血跡與彭婉如血型符合。警方研判兇手可能是在第一現場行兇之後，曾將屍體運往第二現場進行清理，最後再載到鳥松鄉第三現場遺棄。

那麼第一現場會在哪裡呢？警方在尖美──圓山路段附近的覆鼎金公墓處，找到一灘疑似為人血的血跡，當下即判斷這是第一現場。然而，檢驗並沒有辦法馬上確定這灘血究竟是什麼，是人血、雞血、其他動物，是否是彭婉如的血？

一開始有消息傳出這不是人血，後來反覆檢驗後，又確認是人血，而且是數人血液的混和。不確定的檢驗結果，使得第一現場位置遲遲無法被確認。

比較可喜的是，警方找到不少可以用來確證兇手的線索。現場有一個掌紋跟數枚指紋，確定屬於兇手。此外，或許是彭婉如曾試著跟兇手搏鬥，她的遺體指甲內，含有人體皮膚碎屑，可用以比對嫌犯DNA。

Photo Credit: AP / 達志影像 彭婉如的葬禮

因為掌握了不少線索，警方在調查前期，對破案還算頗具信心。問題只剩下要怎麼鎖定嫌犯，在高屏地區的茫茫計程車海中，找到符合掌紋、皮膚者。但這偏偏是個大問題。計程車的數量何其之多，究竟要怎麼縮小範圍，找到嫌犯呢？

警方認為作案兇嫌應該與命案現場有地緣關係，因為行兇地點與搬移現場的跡象顯示兇手對高屏地區有相當的了解。他們一方面擴大清查南台灣的計程車，另一方面則將希望放在拍下車子影像的錄影帶上。

錄影帶影像模糊，只能辨別出兩個車牌號碼，但卻可以看出這是一台福特天王星第二代，並經過合格改裝瓦斯燃料的計程車，警方因此把主要搜查範圍設定在福特出廠的瓦斯車上面。

儘管如此，因為錄影帶沒有拍到彭婉如上車的畫面，警方也不敢保證作案車輛就是這台福特天王星，因此還是持續調查高屏地區為中心的所有計程車，以及有前科的計程車司機。

除了高屏地區之外，台南跟台北的警方也展開大規模的計程車輛清查。畢竟車子會跑，在這數天的時間之內，作案兇車搞不好早就離開高屏地區了，面對這種震驚全國的社會案件，其他地區也不敢對此掉以輕心。

畢竟彭婉如並不是第一位死於計程車相關命案的被害人。長期以來，獨自搭乘計程車的安全問題就已是社會關注的焦點，搶案、性侵案與命案時有耳聞，整個社會對計程車司機的印象本來就很差了，彭案爆發更只是雪上加霜。

早在彭案發生以前，《道路交通管理處罰條例修正草案》就已在立法院躺了6年，條文內明訂曾犯故意殺人、搶劫、強盜、強姦、恐嚇取財或擄人勒贖之罪，經判刑確定者，不准辦理營業小客車駕駛人執業登記；執業期間犯罪經判刑確定者也會被吊銷登記證與駕照。

然而，這個草案從來沒有成為朝野各黨派優先審議的法案。過去的相關案件從來沒有得到這麼大的關注，頂多在社會版的角落出現，幾天後就被眾人遺忘，只殘留下「計程車很危險」的潛意識，卻沒有發展成要改善體制的概念。

若不是彭婉如案爆發，兼以死者有特殊的身分與名望，得到媒體的大篇幅報導，恐怕立法機關跟社會大眾，仍會繼續漠視計程車管理的必要性。

Photo Credit: iStock

政府長期的冷漠與放縱，後果卻在此時反撲，警方在清查涉案計程車時遇到了嚴重的阻礙：先不說有牌的計程車數量就多如過江之鯽，還要算入難以清查的無牌計程車。除此之外，一台計程車的實際司機，也未必會是登記在案的同一人。如果殺害彭婉如的兇手是跟人借車，其姓名從來沒有出現在執照上，那警方要找到這個人的難度就更高了。

警方快速地鎖定了幾個可能涉嫌的司機名單，一一將人追緝到案調查，進行指掌紋比對。但儘管查遍了高屏地區的司機，比對的結果卻一一地將他們的嫌疑排除，若不是車輛的型號不合、找不到符合跡證、就是不合兇手留下的指掌紋。

真兇究竟在哪裡呢？茫茫的人海中，要一一清查比對已非易事，原本警方以為自己掌握了諸多線索，又用盡了全國的力量搜查，幾乎沒放過任何一人、任何一車，要破案應該只是時間的問題。

但經過幾個月的搜查，仍然一無所獲，警方早期的樂觀，逐漸隨著時間過去消磨成保守的猶疑。而出人意表的，警方未能在主動搜查中找到命案嫌犯，嫌犯卻一個接著一個，自己找上門來。

本文經重大歷史懸疑案件調查辦公室授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：潘柏翰