引爆女性夜歸安全問題的彭婉如命案（三）：連警政署長都曾說，「我女兒也不敢搭計程車」

彭婉如命案調查隨著時間過去，一步步地陷入泥淖之中。儘管警方自命案的開端，就積極投入人力調查本案，也掌握了一定的線索；然而數個月過去，依然無法找到相符的一人。

真兇到底在哪裡？ 警方試著從有重大犯罪前科的司機名單著手，縮小嫌犯範圍。許多曾經犯下──甚至執業時犯罪──性侵、暴力、乃至詐欺案件，後來改以計程車營生者，都成了被清查的對象。

警方曾發現在彭婉如遇害之前，高雄地區曾有3位被害人的遭遇類似彭婉如，不過幸而沒有遇害。其中兩位被害人對歹徒的描述非常接近，幾乎可以確定兇手若是同一人，其活動地帶應在鳥松、仁武一帶。

一個又一個懷有前科、行蹤可疑的司機被警方鎖定，媒體一篇又一篇的報導著哪位司機曾經犯下何罪，手法與謀害彭婉如如何可能相似。好像每一天都有破案的新曙光，然而每一道曙光都隨著調查對象與鑑識結果不符，快速地消滅在案件的迷霧之中。

每一個警方調查過的嫌犯，取得的指掌紋比對皆不符；警方鎖定的疑似兇車，上面殘留的體液血跡（如果有的話），也不符合彭婉如。警方的大幅度搜查，雖然未能找出彭婉如案的兇手，卻向社會大眾昭示了計程車相關犯罪是何其之多，激發出強烈的計程車恐懼。

人人警告身邊的親友，教師警告班上的學生，不得獨自搭乘計程車，甚至政府官員也直言對計程車的不信賴。「我女兒也不敢搭計程車。」 彭婉如命案發生後，警政署長姚高橋如此對記者表示。這句話激起一片譁然。

立法院網站 曾說「我女兒也不敢搭計程車」的姚高橋

計程車司機們相當憤慨跟冤枉，更氣生意自從命案見報之後，就掉了好幾成；但姚高橋的話對更廣大的女性族群與她們的家人親友來說，卻是說出了她們深埋內心已久的心聲。在這個計程車相關命案頻繁發生的社會，沒有人能安心搭車回家。

隨著警方調查彭婉如之死，過去這些年被忽略的計程車暴力或性犯罪，也被一樁樁揭露在報導上。原來夜乘、獨乘計程車是如此危險，受害者可能就在我們身邊，甚至是我們自己啊。這樣的想法縈繞著眾人的思緒，造就集體的癲狂。

但這對兢兢業業以此營生，沒有傷害過乘客一根寒毛的司機們來說，又是多麼的不公平啊？究竟執法單位何時能緝凶歸案，還給社會與無辜者一個安寧呢？

只不過，即使承受再龐大的社會壓力，兇手也不是說找到就能找到的。警方所掌握的線索中，能夠用以追蹤兇手與兇車的線索不多，只能擴大調查範圍，一一過濾嫌疑對象。同時警方也向民眾發布懸賞專刊，公布彭婉如生前物品的照片，希望能找到更多線索；而命案懸賞獎金也越來越大，已經達到2200萬元。

就在調查毫無進展的兩年後，一對情侶在屏東因為強盜罪而落網。令警方訝異的是，女方竟然向他們檢舉，男友彭柏瑞就是殺害彭婉如的兇手。

警方記錄下女子張茂青哭哭啼啼的供詞，她宣稱在兩人被捕的前一天，與男友一起劫走警車逃亡時，背負著一身的強盜、吸毒前科的彭柏瑞向她表示「他一定會被關很久」。同時他也向她坦承，自己在前年偷了一台計程車，劫財時剛好載到彭婉如，結果因為她反抗而將之殺害。

不知是意識到自由無望，還是良心發現，彭柏瑞便決定要女友向警方檢舉他的罪行。警方拿著張茂青的供詞詢問彭柏瑞，結果他也供認不諱，還將犯案細節描述得十分詳細。

然而警方卻毫無破案的興奮感，因為整個「自白」的過程無比詭異。張茂青哭著檢舉了男友，隨即問調查人員自己能否拿到懸賞獎金；彭柏瑞情緒嚴重不穩，疑似有吸食安非他命；除此之外，雖然彭柏瑞能講出彭婉如上車處、棄屍處與物品被拋棄處等細節，卻無法回答行兇用車的去處。換言之，他只知道報紙上寫過的命案資訊。

儘管充滿疑點，警方仍不敢對他掉以輕心，比對了彭柏瑞的指掌紋。結果顯示他不僅不符兇案現場的指掌紋，在命案發生的那幾天，他根本還在監獄中服刑。這場自白與檢舉大戲，不過就是一齣亡命之徒想為女友騙取獎金的鬧劇。

檢舉鬧劇落幕的隔年，重回膠著狀態的彭婉如命案調查，出現了一絲真正的曙光。這回，警方至少可以確定，自白者絕非為錢而來。 因為他已經死了。

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1999年9月15日，台北縣石碇鄉一座觀音石像下方，停了一台熄火的計程車，裡面坐著一具中年男性的屍首。依現場研判，他的死亡並無外力介入，極可能是吸入汽車廢氣自殺身亡，男子身旁寫給妻子的遺書也證實了這點。更詭譎的是，男子的遺書不僅表達了對妻子的歉意，「我不應該殺害彭婉如。」遺書上如此寫道。

難道他就是殺害彭婉如的真兇，在此時畏罪自殺嗎？

警方自然是不敢大意，隨即對男子身分展開調查。結果發現此人本名是程財福，不僅有許多前科，還有好幾張假身分證。他的計程車是登記在葛姓男子名下，葛男又把車轉租給另一名鄭姓男子，但車子被程財福多次拿去偷開。

如此繁複的轉手，也難怪程財福沒有出現在警方當初追查的名單之中了。從這些跡象 來看，推斷程財福就是兇手似乎很合情合理。然而警方在接下來的調查中，卻又一點一點的排除了他的嫌疑。

程財福並非高雄人，活動範圍也集中在北、中部，基於彭婉如命案特徵與先前類似被害人的描述，兇手應該與高雄有一定的地緣關係，這點使得程財福的嫌疑大幅下降。更關鍵的是，警方比對了程財福的指掌紋，與兇手遺留的不符合。