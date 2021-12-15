規模比聖海倫火山爆發大一百倍，1815年印尼坦博拉火山噴發與「無夏之年」

今年12月4日印尼塞梅魯火山（Mount Semeru）噴發，至今已造成39人死亡、超過4000居民被迫搬離家園。被稱為「萬島之國」的印尼，共有約400座火山，近年來包括阿貢火山（Mount Agung）、西納彭火山（Mount Sinabung）、喀拉喀托火山（Mount Krakatau）、喀拉喀托之子（Anak Krakatoa）都有噴發紀錄，並造成嚴重傷亡。

而說到印尼火山的噴發歷史，就不得不提到1815年坦博拉火山（Mount Tambora）那場「改變世界」的大爆發，被視為有紀錄以來，人類史上最大規模的火山爆發，全球氣候也因這場自然災害而出現異常，1816年更被稱為「無夏之年」（Year Without a Summer）。

1815年，比聖海倫火山爆發大一百倍的噴發

1815年4月5日，位於印尼松巴哇島上的坦博拉火山開始出現震動和火山碎屑流，數小時後火山陷入寂靜，直到4月10日晚間，坦博拉火山再度噴發出火焰、岩石與火山灰，空氣中充滿著火山碎屑流，而毀滅性的爆炸聲，讓數百英里外爪哇島上的士兵以為聽到了炮火聲。

這場災難造成至少1萬1000名島民死亡，摧毀了3萬5000多人的家園。噴發前，坦博拉山的高度約為4300公尺，如今已降為2851公尺，並留下了一個直徑約6公里範圍的火山口。

根據造成的破壞程度，坦博拉火山的爆發指數（VEI）為7，其規模是自180年紐西蘭陶波湖（Lake Taupo）爆發後首見，比1991年皮納圖博火山（Mount Pinatubo）噴發大十倍，更比1981年聖海倫火山（Mount St. Helens）爆發大上一百倍。

火山學家認為坦博拉火山在1815年的噴發，是有記錄以來史上最大和最具破壞性的一次，噴出多達150立方公里的火山灰、浮石、岩石及氣溶膠，此外，估計有60兆噸的硫進入大氣，因而阻止陽光到達地球表面，使得當時全球平均溫度降低了攝氏3度，氣候異常達3年之久。

坦博拉火山噴發後的影響：「無夏之年」

坦博拉火山噴發後的後續影響是全球性的，就如史密森學會全球火山活動（Smithsonian Institution’s Global Volcanism）主席Liz Cottrell表示，坦博拉火山讓「世界另一端的人們也捲入其中」，伊利諾大學厄巴納香檳分校的環境歷史學家Gillen D’Arcy Wood，也在《坦博拉：改變世界的火山爆發》（Tambora: The Eruption that Changed the World）一書中，寫下這場災難是如何造成全球多國的饑荒、疾病、社會動蕩和經濟衰退。

1816年，西歐和北美東部部分地區，在6至8月期間經歷零星的大雪和霜凍，也導致該地區農作物歉收；那年，英國倫敦夏天面臨雹災，霜凍和寒冷的天氣肆虐了美國新英格蘭的生長季，許多人紛紛向西部各州遷移，驟降的氣溫也打亂了亞洲的季風週期，印度陷入飢荒，並引發前所未有的嚴重霍亂疫情，中國詩人李於陽更寫下詩作，回應夏季的寒流和暴雨是如何摧毀農民的稻作。

不過影響最為深遠的仍是印尼松巴哇島和周邊島嶼，因著當地農作物在火山爆發後無法生長，往後10年因食物短缺和疾病過世者超過10萬人。

火山爆發影響的還不只是氣候，甚至文學與藝術，1816年7月，英國文豪拜倫（George Gordon Byron，1788-1824年）邀請瑪麗雪萊（Mary Shelley，1797-1851）和其他藝文好友到瑞士宅邸度假。當時雖然是夏天，但由於氣候持續異常，低溫且多雨，眾人只好待在室內，拜倫便邀請眾人撰寫恐怖故事，瑪麗雪萊因而寫下了聞名的《科學怪人》。

坦博拉火山所造成的氣候異常，也在當時歐陸畫家的畫布下留下紀錄。19世紀受浪漫主義風格啟發，畫作場景都非常逼真，日耳曼畫家Caspar David Friedrich在1810年的作品《彩虹風景》（Landscape with Rainbow）和1817的畫作《海邊的兩個人》（Two Men by the Sea），剛好可見證坦博拉火山噴發前後的天色轉變，而《海邊的兩個人》呈現的，正是坦博拉火山噴發後橘灰色調的歐陸天空。

今日的坦博拉火山

1815年大爆發後，至今坦博拉火山依然活躍，在1880年和1967年都有噴發紀錄，好在規模都小於1815年，為避免火山噴發再度威脅數百萬人的生命，目前坦博拉火山也正被密切監測中，而當年火山灰下的悲歌，也在2004年重見天日。

科學家們2004年在坦博拉火山上的溝壑中，發現了被埋在約3公尺火山灰下的一個村莊遺跡和兩名成年人遺體，被證實是前坦博拉王國的遺跡，因聯想到公元79年維蘇威火山噴發後的龐貝遺跡，該遺址也被稱為「東方的龐貝城」。

《坦博拉：改變世界的火山爆發》作者Gillen D’Arcy Wood表示，火山的影響力在今日依然存在，2010年冰島艾雅法拉冰蓋火山的噴發，讓歐洲的航空旅行面臨停擺，使全球經濟損失數十億美元，而今日仍有超過100萬人居住在坦博拉火山100公里範圍內，有10萬人居住在30公里範圍內，坦博拉山的陰影依舊籠罩著印尼民眾，不過Gillen D’Arcy Wood也提醒，窮人和邊緣人群面臨火山噴發時的處境要更加關注，這些群體往往在災難發生時會更被忽視。

Photo Credit： Jialiang Gao CC BY SA 3.0 坦博拉火山的火山口

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核稿編輯：杜晉軒