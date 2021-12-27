中國戰狼ㄧ廂情願地只想著自己的「中國夢」，就像珍珠港事變前的東條英機

文：黃澎孝

2021年12月7日，是日本偷襲珍珠港，發出「虎、虎、虎」成功密號80週年。

這場人類戰爭史上，規模最大、距離最遠、戰果最輝煌，堪稱最經典的偷襲戰。雖被後人視為日本軍國主義者，發動「無謀之戰」最終戰敗的關鍵錯誤，即便如此，當時絕大多數日本人，甚至於，至今還有不少日本人，頗以日本當年有此勇氣能耐，對千里之外的珍珠港成功偷襲，仍感到十分自豪。

因此，在80週年紀念日當天，仍有99名日本國會議員和包括日本內務府副大臣赤池誠章、環境省副大臣務台俊介等9名政府官員前往靖國神社參拜。

其實，在日本決定對美開戰之前，全日本上下都非常清楚與美國的國力差距。但是，為甚麼日本會挑起對美戰端呢？安倍晉三12月1日在台灣國策研究院所作的線上演說中，回答了這個問題。

安倍說：「世界史，教我們戰爭是在什麼時候，以及在什麼樣的情形下發生的？老想著自己的方便或利益，而輕忽對方的意志，如果誤判其企圖的話，往往就會降低軍事冒險的門檻。」

在珍珠港事變之前，當時，日本東條英機內閣，只是想到日本自己的「百年大計」，而輕忽了美國的意志。在昭和天皇主持的御前會議上，東條內閣的海軍軍令部長永野修身，舉德川家康「大阪冬之陣」的故事為例，主張要「攻其不備」才能先發制人，才能達到「以戰逼和」的目的。

殊不料看似一再避戰的美國，卻因珍珠港事件而被激發了全民鬥志。在美國豐沛的資源與強大的工業生產能力支持下，美國海空軍戰力迅速恢復，而且，後續戰力源源不斷地提升，最終迫使日本在瀕於亡國邊緣上無條件投降。

對照於二戰前日本軍國主義者之蠻橫與自滿，中國今日之「戰狼」實不遑多讓。他們ㄧ廂情願地只想著自己的「中國夢」，只想著侵佔台灣可以為中國帶來何等的戰略利益，而刻意貶低台灣抵抗的意志與美日等「外部勢力」干預的決心。

但是，形勢比人強，整個西太平洋美軍的部署，神似二戰之前日美的對峙態勢；當中國欲對台灣進行「武統」時，不能不考慮到在台灣後方6百公里外，美國部署在沖繩的快速反應兵力。

更不能不考慮到，2千1百多公里外橫須賀軍港的美國海軍第七艦隊。以及2千7百多公里外的關島所部署的美國戰略轟炸機群。

換言之，中國真要想武統台灣，那就得效法當年日本之偷襲珍珠港，先得要偷襲關島、橫須賀、沖繩等地的美軍基地，才會有一點勝算吧。

但是，中國除了肖想「不戰而屈人之兵」，成天裡除了「唬、唬、唬」打嘴炮外，可有日本當年那樣的勇氣和底氣，也來搞個21世紀的「偷襲珍珠港」：來給美國人下馬威？

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本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：潘柏翰