專家談Omicron變異株：病毒走向「流感化」追加劑有其必要，嚴重性需待更多科學證據

Omicron變異株的出現令世界再度憂心COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的大流行是否會加劇，台灣科技媒體中心今（15）日上午邀請中興大學獸醫病理生物學研究所所長吳弘毅、長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如，分享專業意見。

吳弘毅表示病毒變異屬於自然現象，以目前的證據仍難以評估Omicron的嚴重性，施信如則提醒抵抗力低下的老年人面對Omicron還是有可能演變為重症。兩位專家皆同意COVID-19的發展走向「流感化」，施信如也提醒，未來幾年人類仍可善用疫苗、藥物，以及防疫措施來應對這場大流行。

COVID-19一定持續有新的變種，重點在於變異位置

吳弘毅表示，以病毒學的觀點，病毒為了在自然界生存，壓力之下可能會產生變異，屬於正常現象。吳弘毅表示，未來COVID-19一定會持續產生新的變種，但不會突變到非常致命的程度，因為這對病毒傳播來說不見得有利。

吳弘毅指出，Omicron以目前現有的科學證據，很難評估其嚴重性究竟為何。從流行病學來看，Omicron的傳播力似乎很強，但事實為何需要有更多證據。

吳弘毅表示，COVID-19的變異不只會出現在棘突蛋白，因為冠狀病毒的致病能力不只在棘突蛋白上，其他位置的變異都會影響。吳弘毅表示，Omicron的變異多是事實，重點在於是否變異在重要的位置。

施信如表示，目前證明了面對Omicron是有突破性感染的現象存在。尤其Omicron出現時，各國部分民眾已經施打疫苗一陣子，因此免疫逃脫的情形會更明顯。其次，抵抗力低下的老年人面對Omicron還是有可能演變為重症，只是從目前的情形看來，重症比例較低。

專家皆同意病毒發展走向「流感化」，追加劑有其必要

兩位專家皆同意COVID-19的發展走向「流感化」，吳弘毅表示各國應思考COVID-19疫苗的施打是否比照流感疫苗，在每年的特定時間讓民眾一起接種，為的是讓各國民眾的抗體趨勢一致，較能控制疫情。

施信如認為，台灣的疫苗覆蓋率在這幾個月急起直追是優勢，使得台灣面對Omicron疫情不見得會像英國嚴重。她也提醒部分民眾先接種了AZ疫苗，這點與英國的情形很相近，這些民眾有可能需要接種追加劑。

施信如表示，追加劑確實有其必要，但必須要思考的是在全球疫苗分配不均的問題，如果窮國持續沒有足夠的疫苗可施打，病毒在這些國家仍有可能繼續突變。

施信如補充，未來幾年全世界勢必得與COVID-19共存，但這並不代表人類只能消極地讓病毒侵襲。施信如提醒，未來幾年內戴好口罩、勤洗手，以及保持社交距離仍有其重要性。

她也建議COVID-19疫苗能夠合併流感疫苗一起施打，並思考未來能否研發簡易的方式讓民眾測量體內的抗體濃度，讓有需要的人能夠接種追加劑。

有媒體問及目前有研究指出，只打兩劑COVID-19疫苗不足以防範感染Omicron變種病毒，無論接種AZ和輝瑞BNT疫苗的結果均類似。

吳弘毅指出，該研究測量抗體的時間點是接種後的8個月，對疫苗而言是很長的消長期，因此抗體較少可以理解，但不能以此推論接種AZ疫苗沒有效果。即使AZ疫苗的保護力較差，仍有50％至60％的效果，能夠保護接種者免於重症或是降低死亡率。

施信如則表示，完整接種AZ疫苗，對剛開始的疫情大流行的確有幫助，但以目前的情況而言，AZ疫苗的「階段性任務」可以說是已達到。因為追加劑若是選擇AZ疫苗，面對變種病毒的保護力確實不太好。

延伸閱讀

核稿編輯：羅元祺