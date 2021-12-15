2021/12/15,
國際

白羅斯打壓異議人士，稱盧卡申科是「蟑螂」的反對派季哈諾夫斯基遭重判18年

白羅斯打壓異議人士，稱盧卡申科是「蟑螂」的反對派季哈諾夫斯基遭重判18年
圖為季哈諾夫斯基｜Photo Credit：Reuters / TPG Images

我們想讓你知道的是

季哈諾夫斯原先計畫2020年角逐白羅斯總統大選，與現任總統盧卡申科一同競爭。他主張反腐，同時指出盧卡申科是「蟑螂」，希望選民一同「打擊蟑螂」。然而之後白羅斯政府認為季哈諾夫斯基破壞公共秩序，選前便將他逮捕。

白羅斯昨（14）日認定異議人士季哈諾夫斯基（Syarhei Tsikhanoski）籌劃暴亂、挑起社會仇恨，重判18年有期徒刑。

季哈諾夫斯基的妻子、反對派領袖契哈諾烏斯卡雅（Svetlana Tikhanovskaya）譴責法院的判決，認為白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）透過判決，公然報復反對派。

季哈諾夫斯基，做了什麼事？

《衛報》報導，季哈諾夫斯基是個YouTube網紅，透過拍影片詢問白羅斯人對於總統與政府的看法。2020年計畫角逐白羅斯總統大選，與現任總統盧卡申科一同競爭。他主張反腐，同時指出盧卡申科是「蟑螂」，希望選民一同「打擊蟑螂」。然而之後白羅斯政府認為季哈諾夫斯基破壞公共秩序，在選前將他逮捕。

於是8月份，季哈諾夫斯基的妻子契哈諾烏斯卡雅，代替他參選總統，也成為白羅斯反對派領袖。選後盧卡申科以80％的得票率當選，不過白羅斯人認為盧卡申科作票舞弊，爆發抗爭。於是盧卡申科開始大規模鎮壓反對派，契哈諾烏斯卡雅也因此流亡立陶宛。

季哈諾夫斯基遭判18年徒刑，各方譴責

《紐約時報》報導，經過數個月的閉門審理，地方法院認定季哈諾夫斯基籌劃暴亂、挑起社會仇恨，判處18年有期徒刑。季哈諾夫斯基與另外5名被告一起受審，其中包含曾與盧卡申科一同角逐2010總統大選的政壇老將史塔特克維奇（Mikola Statkevich）。另外自由歐洲電台／自由電台（ Radio Free Europe/Radio Liberty）記者洛西克（Igor Losik），則遭判14至16年有期徒刑。

對於這項判決，契哈諾烏斯卡雅公開譴責。她在推特上指出：「獨裁者公然報復最強大的異議人士，將政治犯藏起來閉門審理的同時，希望繼續默默壓迫反對人士。不過，整個世界都在看，而我們也不會停止反抗。」

另外西方各國也反對這項判決。歐盟發言人指出，季哈諾夫斯基的判決是白羅斯「殘忍、系統性鎮壓的一部分」。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則表示：「判決中的被告、還有白羅斯人們，都沒有必要遭受如此嚴厲的壓迫。」

盧卡申科如何壓迫異議人士？

《衛報》報導，2020白羅斯總統大選後，盧卡申科逮捕上百名政界人士及記者，同時導致上千人被迫流亡。根據白羅斯維亞斯納人權中心（The Viasna human rights centre）的估計，白羅斯目前約監禁了920名政治犯。

《BBC》報導，白羅斯的異議人士，不是被盧卡申科逮捕入獄，就是被迫流亡他國。不過盧卡申科矢口否認自己壓迫反對派。他表示，白羅斯沒有「政治犯」，這些意見領袖之所以被捕，是因為違反白羅斯法律。

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責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：羅元祺


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