白羅斯打壓異議人士，稱盧卡申科是「蟑螂」的反對派季哈諾夫斯基遭重判18年

白羅斯昨（14）日認定異議人士季哈諾夫斯基（Syarhei Tsikhanoski）籌劃暴亂、挑起社會仇恨，重判18年有期徒刑。

季哈諾夫斯基的妻子、反對派領袖契哈諾烏斯卡雅（Svetlana Tikhanovskaya）譴責法院的判決，認為白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）透過判決，公然報復反對派。

季哈諾夫斯基，做了什麼事？

《衛報》報導，季哈諾夫斯基是個YouTube網紅，透過拍影片詢問白羅斯人對於總統與政府的看法。2020年計畫角逐白羅斯總統大選，與現任總統盧卡申科一同競爭。他主張反腐，同時指出盧卡申科是「蟑螂」，希望選民一同「打擊蟑螂」。然而之後白羅斯政府認為季哈諾夫斯基破壞公共秩序，在選前將他逮捕。

於是8月份，季哈諾夫斯基的妻子契哈諾烏斯卡雅，代替他參選總統，也成為白羅斯反對派領袖。選後盧卡申科以80％的得票率當選，不過白羅斯人認為盧卡申科作票舞弊，爆發抗爭。於是盧卡申科開始大規模鎮壓反對派，契哈諾烏斯卡雅也因此流亡立陶宛。

季哈諾夫斯基遭判18年徒刑，各方譴責

《紐約時報》報導，經過數個月的閉門審理，地方法院認定季哈諾夫斯基籌劃暴亂、挑起社會仇恨，判處18年有期徒刑。季哈諾夫斯基與另外5名被告一起受審，其中包含曾與盧卡申科一同角逐2010總統大選的政壇老將史塔特克維奇（Mikola Statkevich）。另外自由歐洲電台／自由電台（ Radio Free Europe/Radio Liberty）記者洛西克（Igor Losik），則遭判14至16年有期徒刑。

對於這項判決，契哈諾烏斯卡雅公開譴責。她在推特上指出：「獨裁者公然報復最強大的異議人士，將政治犯藏起來閉門審理的同時，希望繼續默默壓迫反對人士。不過，整個世界都在看，而我們也不會停止反抗。」

My husband, Siarhei Tsikhanouski, is sentenced to 18 years in prison. The dictator publicly takes revenge on his strongest opponents. While hiding the political prisoners in closed trials, he hopes to continue repressions in silence. But the whole world watches. We won't stop. ✊ pic.twitter.com/hdnHj8y6HZ — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) December 14, 2021

另外西方各國也反對這項判決。歐盟發言人指出，季哈諾夫斯基的判決是白羅斯「殘忍、系統性鎮壓的一部分」。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則表示：「判決中的被告、還有白羅斯人們，都沒有必要遭受如此嚴厲的壓迫。」

盧卡申科如何壓迫異議人士？

《衛報》報導，2020白羅斯總統大選後，盧卡申科逮捕上百名政界人士及記者，同時導致上千人被迫流亡。根據白羅斯維亞斯納人權中心（The Viasna human rights centre）的估計，白羅斯目前約監禁了920名政治犯。

《BBC》報導，白羅斯的異議人士，不是被盧卡申科逮捕入獄，就是被迫流亡他國。不過盧卡申科矢口否認自己壓迫反對派。他表示，白羅斯沒有「政治犯」，這些意見領袖之所以被捕，是因為違反白羅斯法律。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：羅元祺