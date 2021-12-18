幫助中信兄弟走出11月連敗、衝擊總冠軍的幕後功臣？打擊教練威爾森：「團隊才是MVP」

中信兄弟今年在台灣大賽以直落四擊敗統一獅，拿下睽違11年的總冠軍，過程中從沒有讓獅隊取得領先過，基本上是沒給對手任何機會，不留懸念地快意封王。

原本黃衫軍在進入台灣大賽前的11月份，曾經歷一波四連敗，當時不只是牛棚出了問題，連他們的打者也陷入低潮，一度讓眾多兄弟球迷陷入恐慌，甚至吵著要再換總教練。

不過，中信兄弟很快地針對低潮做出改變，特別是在11/10將二軍打擊教練威爾森拉上一軍助陣，協助本土打擊教練石志偉，結果收到很好的效果，威爾森上來當天就終止了四連敗。

威爾森：「其實整個團隊運作主要還是以石志偉教練為主，因為他才是今年在一軍主要的打擊教練，我上來主要還是以協助的角色，協助石志偉教練本來就在做的東西。」

當時林威助總教練曾說，前幾年他在二軍當總教練時，威爾森就有上一軍支援過，趁著離台灣大賽還有一段時間，看能不能請他上來協助並把打擊狀況調好一點。

從數據來看，威爾森上到一軍協助打擊後，兄弟團隊的攻擊表現確實有顯著成長，在11月初的四連敗中，黃衫軍團隊打擊三圍是0.210/0.329/0.226，四場比賽僅有兩支長打都是二壘安打，沒有任何全壘打出現，連帶導致場均得分僅1.5分，要贏球自然變得困難許多。

而在11/10後，黃衫軍團隊打擊三圍變成0.244/0.310/0.385，可以看到明顯暴增，八場比賽轟出十發紅不讓，場均得分上升至3.875，雖然不到非常多，但這個進步幅度，確實就是兄弟想看到的。

進到台灣大賽後更加明顯，團隊打擊三圍再往上提升一個層級，來到0.254/0.322/0.444，前兩戰六轟更刷新總冠軍戰歷史紀錄，場均得分已經來到5.5，也可以說是用復活的矛，去擊破了獅隊引以為傲的投手盾。

所以回頭來看，從二軍上來的威爾森教練，是不是施了什麼魔法呢？

Photo Credit: 運動視界

威爾森教練施展的小魔法

威爾森：「其實我主要就是去研究對方投手，了解他們的投球，然後把這些資訊去告訴我們的選手，但比賽還是會交給選手自由去發揮，因為真正要站上打擊區的是他們，以結果來說，他們都做得很好。」

對於長打率暴增這件事，威爾森教練也提到，其實兄弟本來能揮長打的選手就非常多，他們也都有這樣的能力，自己主要就是提醒他們關於投手的決勝球，或者一些要去注意的小細節，而這個結果是順其自然就發生的。

威爾森：「一軍的打者其實都很有經驗，清楚知道自己在做什麼，所以我主要就是去提點他們的一些動作，或是打擊策略，還有選球，也要了解對方的投手，還有自己要去設定的球種。」

對於台灣大賽呈現出來的結果，威爾森認為兄弟打者群都有把選球、辨識球的能力、擊球還有揮棒機制維持住，整體都做得非常好，沒有誰是特別的MVP，因為每一天都有不同的選手跳出來，不管是投手也好、打者也好，整個團隊都是MVP。

早在2017年就來台協助中信兄弟進行秋訓，威爾森原本只是客座打擊教練，後來在林威助接任二軍總教練後加入主要教練團行列，接替原本的二軍外籍打教雷神，至今已經長達四年的時間。

在2018年球季中，一軍總教練史耐德離台，原本的打擊教練普力斯也卸任，當時兄弟就已經把威爾森升上一軍接任，只是隔年伯納正式接手後，球團又新聘了泰銳擔任一軍打擊教練，所以威爾森又回到二軍，繼續與林威助共事。

今年季初林威助升任一軍總教練，兄弟是讓本土的石志偉一同升任一軍協助，外籍的威爾森則續留二軍輔佐新任總教練林明憲。

以兄弟二軍的打擊成績單來看，無論是團隊得分、打擊率或者全壘打數，都是排名聯盟第一的，這些都足以說明威爾森調教打者確實有一套，也是黃衫軍今年能收下二軍六年來第五座冠軍的幕後功臣。

雖然季末是臨時上一軍支援，但威爾森畢竟也來台許久，過去執教經歷豐富，也待過各式各樣的職業棒球聯盟，對於兄弟每一位選手都相當熟悉，也很清楚他們的能力。

雖然二軍屬於農場養成，跟一軍多少還是會有一些不同，但威爾森認為要做的事情都一樣，就是盡力幫助球隊，去了解對方投手的資訊，同時他也很享受待在一軍的氣氛，無論未來球隊有任何安排他都願意去接受並完成。

由於這段訪問的時間點是在台灣大賽第四戰賽前，當時兄弟還差最後一勝就能封王，所以我有問威爾森教練，認為球隊現階段還有沒有哪一點要加強的？

結果他告訴我：「當然有，就是要拿下最後一勝！」

本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航