HTC積極搶攻元宇宙市場，首場NFT拍賣會推出慕夏最受歡迎的系列畫作

近日各大科技大廠搶攻「元宇宙」（Metaverse），看好未來虛擬世界的前景，宏達電（HTC）也積極佈局，11月推出新品VIVE Flow，連連帶動股價上漲。

宏達電今（15）日宣布旗下VIVE Arts推出全新「全球化NFT藝術品交易平台」，且將與捷克慕夏基金會（Mucha Foundation）合作，推出已故捷克著名藝術家阿爾豐斯・慕夏（Alphonse Mucha, 1860-1939）作品的限量版NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣）收藏，首場拍賣會將於2021年12月17日舉行。

特別的是，首場拍賣會與《永恆慕夏——線條的魔術》實體展覽同步舉行。此外，展覽期間將不定期推出新的NFT數位作品，且會以專場拍賣形式亮相。

Photo Credit: HTC提供 阿爾豐斯・慕夏作品

NFT到底是什麼？宏達電搶攻拍賣市場

簡單來說，NFT與比特幣都是一種加密貨幣。不過不同於比特幣，NFT更像是能夠收藏的球員卡，每一個NFT都有不同價值，且可以是數位檔案形式存在的任何「東西」，例如藝術品、歌曲，甚至是Twitter推文。

NFT更像是一種專屬簽名，旨在給予藏家無法複製的東西——作品所有權。於是，雖然數位時代任何東西都能複製貼上，不過透過數位「證書」交易的NFT，就證明代表其擁有獨特「資產」的所有權。

根據宏達電指出，「全球化NFT藝術品交易平台」旨在結合最新的數位科技建構完整的數位藝術生態系統，支持藝術家和藝文機構以全新模式創作、展示和銷售創新藝術作品。

對此，VIVE Arts總監葉心宇表示：「全新推出的『全球化NFT藝術品交易平台』將結合VIVE Arts在文化領域中的豐富經驗，以及HTC區塊鏈技術與產業專業知識。此平台的推出，意味著VIVE Arts將邁入全新階段里程碑。我們希望建立一個整體性的藝術及文化生態系統，全力支持藝術家及創作者，從藝術品的生成到發布銷售皆能全程於平台上獲得完整服務。」

葉心宇進一步宣稱：「我們很高興可以延續HTC與慕夏基金會的合作，推出平台首場NFT藝術品拍賣會，讓藏家可以透過NFT數位形式珍藏阿爾豐斯・慕夏廣受讚譽的藝術作品，探索區塊鏈技術為數位藝術創作所開創的全新機會。」

慕夏基金會執行董事馬庫斯・慕夏則表示：「我的曾祖父阿爾豐斯・慕夏，是一位發自內心的熱情創新者。我們很高興能繼續與富有遠見的HTC VIVE Arts團隊合作，期望雙方可以攜手以新的藝術形式延續阿爾豐斯・慕夏的藝術遺產，我的曾祖父若還在世，這些新穎的形式毫無疑問也會令他著迷。」

NFT藝術品拍賣會當然並非宏達電首創，今（2021）年3月佳士得拍賣會就售出驚人數字——藝術家Beeple的作品當時以6900萬美元的價格成交，至於NFT的收藏交易模式，也因為在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的影響逐步被拍賣市場重視。

宏達電首批限量NFT有什麼？

首批限量NFT作品包括阿爾豐斯・慕夏最受歡迎的系列畫作——《茶花女》、《夢幻》和《藝術四女神：音樂、詩歌、繪畫與舞蹈》。

此外，搭配《永恆慕夏——線條的魔術》實體展覽期間，預計每月推出新的NFT藝術作品，包括更多慕夏代表性的作品，如：《十二星座》、《月亮和星星》系列、《工作》、以及為知名劇場女伶莎拉・貝恩哈德（Sarah Bernhardt）繪製《吉絲夢妲Gismonda》劇場海報，此作品一夕間轟動巴黎。

平台也將展示更多當代藝術家的NFT作品，包括著名的影像藝術家Marco Brambilla、新媒體藝術家Nancy Baker Cahill、倫敦和柏林的藝術團體Keiken、義大利當代藝術家Carola Bonfili、華裔跨界男聲女高音藝術家JU-EH、倫敦影像藝術家Suki Chan、臺灣新媒體藝術家Musquiqui Chihying、英國藝術家Elliot Dodd、美國當代藝術家Ted Lawson等作品。

Photo Credit: HTC提供 阿爾豐斯・慕夏作品

VIVE Arts的技術資源

「全球化NFT藝術品交易平台」提供與加密貨幣相關的區塊鏈服務來加密藝術品，以確保內容的隱私性和交易的安全可追溯性，藝術品將被安全和加密的寫入Proof-of-Work區塊鏈交易記錄。

該平台也能夠呈現不同形式的數位藝術，包含VR、AR和XR作品，創作者可以決定NFT版數以及銷售的形式，而平台同時支援法定貨幣和加密貨幣支付。

為提供數位藝術創造一個更永續環保的平台，除了以太坊以外，VIVE Arts也支援更節能的Proof of Stake（PoS）和Proof of Stake Authority （PoSA）區塊鏈。未來VIVE Arts也規劃將平台融入元宇宙。

展覽資訊

《永恆慕夏——線條的魔術》實體展覽將於2021年12月18日至2022年4月5日，於台北中正紀念堂1展廳舉行。展覽會呈現阿爾豐斯・慕夏新藝術風格的主要元素——曲線的表現，以及展示慕夏風格是如何影響後世的藝術家。包括60-70年代的迷幻藝術家，70-80年代日本少女漫畫及台灣當代少女漫畫創作皆承襲到「慕夏風格」的薰陶。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：羅元祺