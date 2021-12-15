以色列總理與阿聯統治者歷史性會面，將如何影響陷入僵局的「伊朗核協議」？

文：吳宗宜

以阿上演世紀大和解，以色列總理首次出訪阿拉伯聯合大公國

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）於12月13日與阿布達比酋長國王儲穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan）在阿布達比的宮殿會晤，這是以色列領袖史上首次與阿拉伯聯合大公國目前的實際統治者公開會面。

班奈特辦公室表示，這場會議大約歷時4小時，其中一半以上的時間是一對一會談，其辦公室並發布班奈特與穆罕默德微笑握手的合照，稱這是場歷史性的會面。班奈特在訪問行程中，還會見了阿聯工業及先進技術部長和文化部長。

2020年，在美國川普（Donald Trump，港譯「特朗普」）政府的居中斡旋下，以色列與阿聯簽署了《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords），巴林、蘇丹和摩洛哥後來也加入了該協議，使以色列與此些阿拉伯國家的關係正常化。據傳其他國家後續也在與以色列進行談判，但迄今為止尚沒有取得具體成果。

以色列前總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu，港譯「內塔尼亞胡」）在簽署《亞伯拉罕協議》上發揮了重要作用，然而他一再試圖安排訪問阿聯的行程，卻又多次被迫取消。

今（2021）年6月，以色列外交部長拉皮德（Yair Lapid）首次出訪阿聯，出席以色列駐阿聯大使館的揭幕儀式，並在杜拜設立總領事館，阿聯則於7月在以色列首都特拉維夫設立了大使館。

班奈特辦公室此前曾表示，與阿聯高層的會晤將側重於伊朗對兩國構成的共同威脅，以及促進兩國間的經濟合作。會後，班奈特在接受阿聯官媒WAM採訪時表示，《亞伯拉罕協議》已使雙方的關係正常化，並與阿聯和幾個中東國家建立了一個新的、深入而穩固的外交、經濟和文化關係。

班奈特並指出，過去一年兩國關係的升溫，證明發展雙邊關係對整個區域都非常有利：「兩國關係在各個領域都得到加強，在貿易、研發、網絡安全、衛生、教育、航空等許多領域達成了合作協議，我期待雙邊關係持續的發展和鞏固。我們的合作為彼此還有更多區域國家，提供了前所未有的經濟發展機會，這是促進本地區穩定與繁榮的另一大要素。我希望向阿聯領導人和人民傳達的訊息是，我們兩國的夥伴關係和友誼是正常而自然的，我們是鄰居、表兄弟，我們都是先知亞伯拉罕的子孫。」

WAM也報導稱，阿布達比酋長國王儲穆罕默德希望此次會晤能「為進一步合作做出貢獻，造福兩國和區域人民，並強調阿聯與外國的關係建立在相互尊重、合作，以及共享和平共存價值的原則上……並表達希望見到中東地區保持穩定。」

繼去年達成外交關係正常化的協議後，會後發表聯合聲明是兩國發展友好關係的新里程碑。兩國計劃設立聯合研發基金，以應對氣候變遷下的乾淨能源研發和農業調適等挑戰，並研商全面經濟夥伴關係協議。

然而，聯合聲明中並沒有提到兩個關鍵問題，即以色列與巴勒斯坦人的衝突和伊朗的核計劃。

以色列大使海耶克（Amir Hayek）拒絕就兩國討論伊朗的內容做進一步說明，但他告訴以色列軍方電台（Army Radio）：「總理來這兒不僅僅是為了處理伊朗議題。」

伊朗外交部則發聲明斥責，以色列訪問阿聯「破壞了地區的安全，違背了伊斯蘭國家以及阿拉伯國家人民的利益。」

Israel Hayom則報導，匿名的以色列官員表示，班奈特總理可能向阿布達比酋長國王儲穆罕默德，討論伊朗提供周邊國家的民兵武裝支援和無人機的情報。

以色列在11月提出，希望與海灣阿拉伯國家聯合建立對伊朗的共同防禦陣線，並預計向阿聯進行軍售。但以色列消息人士稱，該批軍售並未包含先進的反導彈系統。

以色列駐阿聯大使海耶克指出：「以色列正在與一個新朋友、一個未來的長期夥伴合作。」以色列總理班奈特也表示，他的政府將持續努力，希望在2022年第一季與阿聯達成自由貿易協定。到2021年為止，以色列與阿聯的雙邊貨品貿易就達到了近5億美元，遠高於2020年的1.25億美元，並且預計將繼續快速成長。

在各國與伊朗核談判陷入困境之際，班奈特出訪阿聯對於拉攏阿拉伯國家的重要性不言可喻。

近來，西方國家日益擔憂伊朗重啟發展核武，於是數月以來，美、英、法及歐盟等國，試圖透過談判重啟2015年的伊朗協議，第七輪談判在11月29日於維也納進行。路透社報導，伊朗核子問題首席談判代表卡尼（Ali Baqeri Kani）指出，談判的目標是解除西方各項違法又不人道的制裁。

2015年7月，伊朗與中、美、俄、英、法、德等6國及歐盟歷經超過20個月談判，就伊朗發展核武的問題達成全面協議。根據協議，伊朗承諾限制其核武發展計劃，以換取國際社會解除對伊制裁。2018年5月，時任美國總統的川普單方面宣布退出協議、重啟全面性制裁，伊朗隔年則恢復提煉高純度濃縮鈾，讓協議走向崩解。2021年4月，伊朗和6國重新開始討論挽救核協議的方法，但在同年6月伊朗強硬派總統萊希（Ebrahim Raisi）上台後，核談判中斷。

長期以來，以色列和阿聯都相當憂心伊朗發展核武。不過阿聯目前試圖緩解與伊朗間的緊張關係，於12月初派遣特使阿勒納哈揚（Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan）前往伊朗首都德黑蘭（Tehran），會見伊朗高層，包含新任強硬派總統萊希。

以色列方面則不斷直言不諱地批評伊朗，包括先前曾達成的核協議，稱該協議沒有足夠的措施保障伊朗不能重啟發展核武，並擔心放鬆制裁將重振伊朗萎靡不振的經濟，班奈特先前更曾抨擊伊朗的行為是「核敲詐」。

但班奈特於12月12日出訪阿聯時，未公開提及伊朗，僅承諾會促進以色列與阿聯的雙邊貿易和其他形式的民間合作。

然而阿聯與以色列的合作也受到部分巴勒斯坦人的譴責。路透社報導，巴勒斯坦解放組織（PLO）的優素福（Wasel Abu Youssef） 斥責班奈特訪問阿聯：「違反了阿拉伯共識，阿拉伯國家在面對以色列佔領巴勒斯坦的挑戰中，應該支持巴勒斯坦。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範