禾馨創辦人蘇怡寧遭父親控告棄養，刑法「遺棄罪」什麼條件才能成立？

創立禾馨診所及慧智基因公司、知名婦產科醫師蘇怡寧，今（15）日遭媒體爆料曾被父親檢舉逃漏稅、又被父親控涉及《刑法》遺棄罪。蘇怡寧回應，家家有本難念的經，他已隱忍父親情緒勒索多年，台北地檢署偵辦後，認為蘇母尚有多筆房地、存款等且另有子女照顧，蘇怡寧夫婦不構成遺棄罪責，將2人不起訴處分。

《鏡週刊》今日報導，台北地檢署10月底偵辦一起逃漏稅案，遭檢舉的醫師蘇怡寧任職台大醫院期間，為了收取上百萬元顧問費，涉嫌利用胞妹當人頭報稅，以躲避政風及稅捐機關調查，檢舉他的應是親生父親。

報導指出，不僅如此，蘇怡寧的父親還因不滿蘇怡寧多年未回家看病母，曾在1月控告蘇怡寧涉及《刑法》遺棄罪；蘇怡寧則寄存證信函要回父母親渡假用的房子反制。蘇父則依據《民法》「防不孝條款」，以蘇怡寧不履行扶養義務，撤銷對兒子的房屋贈與，要求他在10日內將產權登記還給媽媽。雙方6年不相往來，只在法庭上見過面。

遺棄罪是什麼？

「遺棄」無時無刻都在上演，但是並非所有的遺棄行為都會構成「遺棄罪」。遺棄罪是否能告得成，必須視「被遺棄者是否能生存」，依據被遺棄者經濟能力、身體狀況與是否有生命危險判定。

根據《刑法》293及294條所述，如果有積極遺棄行為，拋下「無自救能力者」，使其生命有危機，或是有消極遺棄行為，如不理父母、丟小孩自己在家，就會構成遺棄罪。不過，如果父母沒有生病，只是單純不給父母生活費，不會讓父母有「生存危機」，不會構成遺棄罪；沒有領到扶養費的父母至多向法院聲請「給付撫養費訴訟」，要求子女負擔撫養義務，走上民事賠償途徑。

不過如果父母從未盡到養育的義務，或者長年虐待、施暴，造成子女成長的陰影，子女同樣可以請求法院減輕或免除扶養義務，免除照顧的職責。

《蘋果新聞網》報導，蘇怡寧的父親向檢察官表示，他的妻子多年前因為跌倒受傷，開刀更換人工關節後身體變得很虛弱，現在都躺在電動床上，生活無法自理，大小便都須要他人幫忙，為了照顧妻子，他有請之前在醫院認識的人擔任特別看護，每月醫療費用、生活支出大約需要3、4萬元。

蘇父還說，他與妻子育有2子1女，長子是蘇怡寧，但最不孝，母親生病都不聞不問，還好小兒子及女兒很孝順，每2、3天就會回家看他們臥病在床的母親，如果需要去醫院，他們也會輪流陪伴，另外小兒子及女兒每週六也會回家陪他們吃飯，且經常會買營養品及水果給他們。

《中央社》報導，北檢調查，蘇父於101年退休後，領有退休金約600萬元，蘇母以前是國中老師，約於25年前退休，每月領有退休金約4萬餘元，名下還有多筆房地、存款、股票及利息、股利等，認為蘇母應該沒有不能生存的情形。

另外，蘇母已經由蘇父、看護及蘇怡寧的弟弟妹妹照料，北檢認為，蘇怡寧夫婦縱有未克盡扶養義務情事，蘇母的生命也不致發生危險，蘇怡寧夫婦被控遺棄罪罪嫌不足，予不起訴處分。

另外，蘇父撤銷過戶給蘇怡寧的房子，是依據《民法》416條「撤銷贈與」規定，依此法，父母在得知子女不孝後1年內，可訴請撤銷贈與，討回財產，但若逾期即無權追討，有「防不孝條款」之稱，防止子女取得財產後就不再照顧或扶養父母。

蘇怡寧臉書回應：父親情緒勒索，已隱忍多年

蘇怡寧今天在臉書粉絲專頁發文，坦承家家有本難念的經，每個人心中都有一個黑暗的角落，而他最大的黑暗是來自父親，且他從沒想過會有一天需要把這種黑暗讓大家知道。

蘇怡寧說，多年前剛創立診所的時候需要資金，很感謝父親曾支援200萬元，幾年後慧智基因準備要公開發行，雙親對於投資內容完全沒有興趣也不想聽，父親還說錢是他的退休老本，絕對不會投資在子女做生意上，因此當時他就咬牙自己想辦法。

慧智基因成立上市後，熱衷在買賣股票的父親卻說那是他的公司，並要求蘇怡寧分很多很多的股票，蘇表示這樣沒辦法跟股東交代，於是父親就開始用各種方式來「處理」，提告、發函、檢舉、恐嚇留言，再到動員妹妹一起情緒勒索。

蘇怡寧說，他隱忍多年不願跟父親計較，之前不願意去提這些事情，就是因為這些原本是他的家人，之後他也不想再提。他這麼恨情緒勒索，是因為他遇到的不只是情緒勒索，而是對他整個生活中的勒索。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺