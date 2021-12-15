香港壹傳媒遭法庭頒令清盤，台灣民間憂《台蘋》資料轉交港府

（中央社）香港高等法院（高院）今天（15日）頒令香港壹傳媒集團清盤（清算），壹傳媒在台灣的《蘋果日報》則仍在處理中。

綜合媒體報導，目前為止，香港壹傳媒的清盤程序已完成；至於台灣的《蘋果日報》，會由法庭早前委任的臨時清盤人處理。

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報導表示，法庭此前曾委任安永企業財務服務有限公司作為壹傳媒的臨時清盤人，但安永其後辭任，高院上月10日委任譚競正會計師事務所作為臨時清盤人。

香港高院今天上午就政府對壹傳媒的清盤呈請進行聆訊，在無人反對下，法官頒令壹傳媒清盤。據報導，壹傳媒方面未派人出庭。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 蘋果日報停刊前，警方多次封鎖壹傳媒大樓搜查。

今年7月，財政司司長陳茂波委任會計師公會前會長陳錦榮為審查員，調查壹傳媒事宜；9月中，陳錦榮提交報告，陳茂波其後表示，基於公眾利益，壹傳媒需要清盤，並向法院提交有關呈請。

香港警方國家安全處6月17日以違反國安法為由，拘捕了《蘋果日報》及其母公司壹傳媒5名高層。當天上午，壹傳媒宣布股票暫時停止交易，其後一直沒有恢復買賣。

壹傳媒停牌之前，每股股價為港幣0.29元。

清盤是公司將所有資產變賣套現以償還債務，最終將公司結束。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 壹傳媒創辦人黎智英的國安法案件尚未開審，但目前他已因其他控罪服刑中。

台灣民團擔憂採訪資料遭移交至港

對於香港壹傳媒遭清盤，台灣有民間團體擔心台灣《蘋果日報》與《壹週刊》檔案一併遭到點交，可能造成採訪個資外洩，昨晚集結於蘋果日報大樓聲援。

今年9月，香港特區政府財政司司長陳茂波根據香港公司法「公司條例」賦予的權力，向法院提交將壹傳媒清盤（清算）的呈請。案件訂今年12月15日在高等法院提訊。

經濟民主連合、台灣公民陣線主辦的「拒絕港共接管蘋果行動」昨晚在台灣蘋果大樓外進行。經濟民主連合研究員江旻諺表示，若壹傳媒公司臨時清盤人要求台灣《蘋果日報》移交新聞採訪或評論資料，就完全是出於政治目的，台灣政府應該防止這類情況發生。

江旻諺認為，除了新聞或評論資料，台灣蘋果20年來的員工個資、讀者投書等資料，都可能被拿來利用，這些人在入境香港或轉機時可能因違反「港區國安法」遭到逮捕。

他呼籲台灣政府可動用「個人資料保護法」第21條規定，防範台灣壹傳媒資料遭到外洩。記者會主持人許冠澤最後也表示，經濟民主連合今天會到文化部遞送書面請求，要求文化部於一週內就此提出因應方案，並與民間團體對話。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 台灣民間團體在台灣蘋果日報大樓外舉辦，稱拒絕港府接管台灣《蘋果》

台灣記者協會常務委員李志德則表示，若台灣壹傳媒資料遭到清算，必須移交，台灣政府應該負責監管移交，或至少開放民眾自願刪除在《蘋果》留下的個資。他說，台灣《蘋果日報》的採訪方式與一般媒體不同，擁有大量的跟監、爆料資料，若被有心人士拿來利用，是很嚴重的事。

然而，對民團的「聲援」，台灣《蘋果日報》方面相對低調。《蘋果日報》台灣分公司晚間發出聲明表示，《蘋果日報》台灣分公司與「經濟民主連合」等團體並無任何交集、更不熟悉，公司並未參與該等團體12月14日活動之發起、策劃。

台灣蘋果日報工會也發出聲明表示，這場聲援活動工會事前有獲得經民連的邀約，由於時間倉促，經工會幹部討論後決定不參與。工會重申，並未以任何型式參與該場活動，工會並無任何立場。

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責任編輯：Alvin

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