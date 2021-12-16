2021/12/16,
社會

道路交通條例修法三讀通過：除了這些「靜態違規」與「動態違規」，其他不再開放民眾檢舉

道路交通條例修法三讀通過：除了這些「靜態違規」與「動態違規」，其他不再開放民眾檢舉

我們想讓你知道的是

為防檢舉達人惡意濫用檢舉管道，導致警察業務繁重反被癱瘓，立法院通過新條例，限縮可檢舉範圍，但這也引發治標不治本的爭議。

立法院會近日（12/7）三讀通過了「道路交通管理處罰條例」部分條文修正案，清楚列出了兩大類、46項民眾可檢舉項目。但以往台灣街頭常見的交通違規：紅黃線違停、任意駛出邊線、不依規定減速慢行、在單車道駕車與他車並行等等，在本次修法後若是「沒有嚴重影響交通安全秩序」，便不再開放民眾檢舉。

可檢舉之五項「靜態違規」

在本次三讀完成的修法條文中，道交條例第七之一條的「開放民眾檢舉項目」分為兩大類：「動態違規」與「靜態違規」。「靜態違規」主要則為常見的違規停車：日後僅可檢舉路口、行人穿越道、人行道等嚴重影響交通安全與秩序等違規停車。如交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內、消防車出入口五公尺內違規臨時停車，違規併排臨時停車，以及占用身障停車格等；而於其他一般路段之非並排違規停車行為將不再開放民眾檢舉。

靜態違規可檢舉項目：

  1. 交叉路口、公車招呼站十公尺內、消防車出入口五公尺內，違規臨時停車。
  2. 交叉路口、公車招呼站十公尺內、消防車出入口五公尺內，違規停車。
  3. 違規併排臨時停車
  4. 違規併排停車
  5. 佔用身障車格

可檢舉之41項「動態違規」

而「動態違規」則涵蓋駕駛人的不當行為，如未戴安全帽、手持行動電話、點燃香菸駕駛、行駛人行道、危險駕駛（如蛇行）等；另有高、快速公路不當駕駛及裝載行為，包含未保持安全距離、未依規定使用車道、未依規定變換車道、違規超車、大型重機行駛於國道未開放路段等，各類型動態違規可檢舉行為達41項。

動態違規可檢舉項目：

  1. 所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落
  2. 未戴安全帽
  3. 手持行動電話
  4. 點燃香菸駕駛
  5. （高、快速道路）未保持安全距離
  6. （高、快速道路）未依規定使用車道
  7. （高、快速道路）未依規定變換車道
  8. （高、快速道路）違規超車、迴車、倒車、逆向行駛
  9. （高、快速道路）未依規定使用路肩
  10. （高、快速道路）裝載貨物未覆蓋捆紮
  11. （高、快速道路）為一標誌標線號誌行車
  12. （高、快速道路）行駛禁行路段
  13. （高、快速道路）連續按鳴喇叭、變換燈光或其他方式迫使前方車輛讓道
  14. （高、快速道路）向車外丟棄物品
  15. （高、快速道路）車輪、輪胎膠皮或其他機件脫落
  16. 人員、車輛、動力機械違規進入高快速道路
  17. 汽缸排氣量550立方公分以上大型重機於高速公路違規行駛
  18. 不依規定使用燈光（如方向燈）
  19. 危險駕駛（蛇行）
  20. 迫近、驟然變換車道（逼車）
  21. 於車道驟然減速、煞停或暫停（擋車）
  22. 二車以上競駛競技
  23. 車輛不禮讓行人
  24. 車輛不禮讓視覺功能障礙者
  25. 不按遵行方向行駛
  26. 駛入來車道
  27. 多車道未依規定駕車
  28. 行駛人行道
  29. 機車不依規定車道行駛
  30. 佔用自行車專用道
  31. 未依規定避讓（警備車、消防車等）
  32. 違規超車
  33. 不依標誌標線號誌轉彎或變換車道
  34. 多車道轉彎未依規定
  35. 設有快慢車道分隔島轉彎未依規定
  36. 直行車佔用轉彎專用車道
  37. 違規迴車
  38. 交岔路口闖紅燈
  39. 行經大眾捷運系統共用號誌路口闖紅燈
  40. 違規行駛鐵路平交道
  41. 直行車占用轉彎專用車道

此外，駕駛人同一行為連續發生的檢舉時間間隔也有了明確限制，單一行為的連續舉發至少需間隔六分鐘以上；若違規時間相隔未逾六分鐘、行駛未經過一個路口，公路主管或警察機關僅能以舉發一次為限。

營造良好的交通環境，需要政府與民眾一同努力

根據警政署統計，民眾檢舉交通違規案件數量，一路從2016年為153萬7000多件，攀升到2020年598萬6000多件，檢舉案件量增加四倍左右。因此本次修法的立意便是「減少檢舉造成的民怨」、「警力不堪負荷」等兩大問題。

而綜合了針對本次修法與警方的說法，以及台灣目前違規停車等亂象依舊叢生的現況後，也有不少用路人提出了另一種想法：限縮民眾的檢舉權利終究是治標不治本，政府若是能夠徹底落實交通3E——工程（Engineer）、教育（Education）、執法（Enforcement）。

從根本上降低用路人違規的動機，那麼民眾與警察便再也不需要為了大大小小的違規事件而疲於奔命，也能營造出一個更加舒適、便利、安全的交通環境！

本文經Moto7專業機車資訊網授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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