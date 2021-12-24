10萬元「保單紓困貸款」來了！五資格只要符合一項，就能請領年關救命錢

10萬元年關救命錢！保單紓困貸款申請懶人包一次看

1. 申請日期

2022年1月1日開放申請至3月31日為止。

2. 申請資格

需符合身心障礙、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭成員、經濟困難等條件，且有別於7月份的「保單紓困貸款」不需提供證明文件，這次申請人需出示相關證明文件。

3. 借款額度

單一要保人累計最高可借金額為新台幣10萬元。但須留意的是，這邊每人限制借10萬元是指單一家公司，例如：一個人在五家保險公司都有保單，就可以5家各借10萬、合計可借50萬元。

4. 申貸方式

先前因疫情關係，都是採取「線上申請」的方式。有意申請的朋友，不妨可直接聯繫保單服務人員詢問相關事項，或是透過郵寄方式、親自至壽險公司辦理等管道。

5. 其他注意事項

另外，特別要留意的事還有，光是握有保單還是不夠的，還需留意這個保單的「險種」，也就是檢視你的「保單價值準備金」（意即保單價值），例如：終身壽險、年金險、儲蓄險等，以及具有保單帳戶價值的「投資型保單」才能申辦紓困貸款；若是醫療險、旅平險、意外險，因為沒有「保單價值準備金」，所以就無法辦理。

保單紓困貸款的利率是多少？每月還款金額試算給你看

也因為這次公告的「保單借款紓困」，是考量到多數國人在農曆春節有短期的資金需求，因此，為使經濟弱勢保戶降低負擔，在利率和還款期限上，也都給予蠻大的彈性空間。

1. 貸款利率

依規定，保單貸款利率以勞動部公布當時的勞保紓困貸款年息為主，且貸款期間都是固定利率。舉例來說，若明年的勞保紓困貸款仍是1.28%，就是三年貸款年息都是1.28%，不會因為升息而浮動。

2. 還款期限

原則上，還款期限為三年。但若申請人需貸款超過三年，保險局副局長張玉煇則表示，將回歸壽險公司就各該保單原訂公告的保單借款利率，各公司可視個別保戶當時經濟狀況彈性調整減碼，符合紓困條件的保戶也可以繼續申辦。

3. 每月還款金額試算

由於保單紓困貸款是採取按月付息方式，每個月只需付利息105元（以目前勞保紓困貸款利率1.28%換算），待3年期限一到，才需把10萬元本金還完，較適合目前急需資金周轉的民眾申辦。 至於最後需還款的總金額則是10萬3,780元，3年利息估計共3,780元（105元X36個月）。

「保單紓困貸款」與「勞保紓困貸款」的最大差別是？

看完上述的說明後，相信你可能還想問「勞保紓困貸款又是什麼？」其實，「勞保紓困貸款」早已行之有年，開辦時間通常會落在每年農曆春節前夕（2022年的目前尚未公布申請日期）。 只不過，它的申請資格較為嚴格一點，需同時符合「生活困難需要紓困」、「參加勞工保險年資滿15年」、「無欠繳勞工保險費及滯納金」、「未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息」等4大條件。 對於部分民眾來說，可能形成「看得到吃不到」的狀況，如今又新增常態性的保單紓困貸款，有需求的朋友也別輕易錯過，元旦後不妨把握機會申請看看！

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航