「案16859」隔離旅館同層者採檢有1人陽性，是否為交互傳染仍待確認

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增7例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中新增1名死亡。此外，針對昨（14）晚案16859在北市防疫旅館檢疫後返家後，於自主健康管理期間出現症狀採檢確診的狀況，指揮中心也在記者會中作出解釋。

指揮中心表示，今日之死亡個案（案10511），為50多歲本國籍男性，早在今年6月3日就採檢為陽性， 6月4日因呼吸喘住院隔離治療，6月5日確診，8月14日解除隔離，但在11月19日死亡。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在記者會中表示，該個案死亡原因雖是缺血性腸炎併發敗血性休克，但病程來看，專家研判從和COVID-19產生包括肺纖維化和肺高壓等肺部變化有關，因此研判為染疫相關的死亡。

與案16859隔離旅館同層者有1人陽性，仍待確認是否為交互傳染

關於案16859的狀況，羅一鈞指出，該案回家後自主健康管理的第3天開始出現相關症狀，經過採檢後確診，但因為境外移入時間到確認陽性之間的間隔比較久，目前已回溯去看是否是在防疫旅館過程中的接觸而染疫。

指揮中心提供

針對該個案的接觸史中，4名家人目前都在進行居家隔離，採檢也為陰性；旅館員工12位皆有注射疫苗，目前9位為陰性，3位陸續做採檢中，並皆進行自我健康監測；旅館檢疫者部分，11位同樓層目前採檢部分有4位陰性，1位陽性，另有9位旅館的其他接觸者，目前採檢3位皆為陰性。

其中，同樓層採檢發現陽性的案16870是30多歲本國籍男性，先前在美國旅遊，12月5日入境，當時唾液篩檢是陰性，和案16859同一層樓。

該案隔離期間曾發生喉嚨痛症狀，隔離期間視訊診療後考量狀況，並未安排採檢，開立藥物給個案服用後，12月7日仍有全身倦怠與咳嗽症狀，但8日開始回報無症狀，可見有好轉，但昨日安排採檢後被驗出是陽性，Ct值31。

由於案16870與16859房間相鄰，有位置上的關聯性，目前台北市政府也已取得旅館內的監視器畫面，用以調查接觸狀況，確認是否有交互傳染的可能，但目前也不排除是獨立事件，有待基因定序後將可確認是否為同源的病毒。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：羅元祺