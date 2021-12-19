【小說】《黑雨》楊照導讀：以小說色彩包覆的紀實力量，保留人類戰爭上最黑暗的一頁

文：楊照

【導讀】以小說色彩包覆的紀實力量——《黑雨》的驚世價值

這是個漫長的過程，讓日本人終於得以恣意回顧廣島原爆帶來的人間地獄景象。

一九九○年日本電影界的盛會，日本電影學院獎頒獎典禮上，出現了近乎空前的情況，由一部電影囊括了十一個獎項，從最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳女配角，到幾乎所有的技術獎：攝影、配樂、燈光、剪接和美術設計，成為當年唯一的大贏家。這部電影是由今村昌平執導的《黑雨》。

今村昌平是一代傳奇大導演，一九八三年重拍了《楢山節考》，由緒形拳和坂本靜子主演的這部電影，在法國坎城影展贏得了金棕櫚大獎，並且迅速在全世界的影迷心中刻鏤下不可磨滅的印象，不管是哪裡的觀眾都同意這絕對是能夠傳世、應該傳世的經典之作。

挾著這樣的聲望與成就，已經超過六十歲的今村昌平勇敢地挑戰了下一個敏感的題材，將一九四五年八月六日人類歷史上第一顆原子彈在廣島引爆的事件，以高度風格化的攝影手法，卻又帶著強烈寫實記錄精神地搬上了銀幕。拍攝時距離原爆事件已經將近半世紀，廣島早從廢墟中重建為一座很不一樣的城市，要在畫面上呈現當時的景觀必須克服許多困難。

還不止如此。原爆事件是日本和美國，乃至於日本和中國之間的敏感心結。一方面遭受原爆的殘酷、不人道破壞代價，相當程度上等於是日本的戰爭救贖。原爆的受害者幾乎都是平民，完全不分男女老幼，不只是一瞬間就造成幾萬人喪命，而且倖存者完全不了解自己遭遇了什麼，他們之中許多人罹患了前所未見、前所未知的「原爆症」，在之後的幾天、幾個月、乃至幾年中飽受折磨，陸續死去。這樣的集體受難，多少償付了日本發動侵略戰爭的罪行責任，使得相較於同時戰敗的德國，日本人取得一定的心理防衛，沒有在道德立場上被打入只能無言沉默悔罪的谷底。

但另一方面，如果原爆中日本是受害者，那麼美國便是明明白白的加害者，幾乎不可能在凸顯原爆殘酷的同時，避開對於美國決定投放原子彈的非人道立場。還有，將日本視為受害者，對於被日本侵略付出八年漫長戰事、幾百萬人命代價的中國，情何以堪。於是雖然原爆是如此大規模的悲劇事件，多年來如果日本明顯提及此事，總是會惹來美國的強勢干預，以及中國的憤怒抗議。

這是為什麼必須等到四十多年後，才出現《黑雨》這部日本原爆電影；也是為什麼《黑雨》在日本囊括了當年所有的電影獎項，然而離開日本卻很少人知道、更少人看過，在國際電影史上的地位、重要性，遠遠比不上《楢山節考》。

即使是經過了四十多年，今村昌平要能完成拍攝原爆電影的突破，還有賴於一九六五年時，井伏鱒二寫出了同名小說《黑雨》。那一年是日本戰敗二十週年，也是原爆二十週年。井伏鱒二從一月開始在《新潮》雜誌連載題名為《外甥女的婚事》的長篇作品，到廣島原爆發生的八月將全書寫完，翌年十月份出版單行本，書名改為《黑雨》。

井伏鱒二出生於一八九八年，在廣島出生、長大，一九四五年戰爭進入最後階段，他和太宰治一同疏散到山梨縣的甲府，卻在七月經歷了甲府大空襲，六日深夜十一點多到七日凌晨兩點多，大批美軍B29轟炸機將甲府幾乎徹底夷為平地。

這件事對日本人產生了相當大的震撼，正因為甲府沒有軍事據點，也沒有可觀的工業基礎，井伏鱒二才會建議太宰治和他一起到此地避難，沒想到美軍竟然選擇了這樣的地方，還選擇了居民最難進行防空躲藏的深夜時刻進行大轟炸，很顯然其用意已經轉為要使日本社會的意志力屈服，這和一個月後在廣島投放原子彈，有著同樣的目的。

而倒楣的井伏鱒二在甲府大難不死後，逃回家鄉廣島縣福山，又在八月六日近接地經歷了空前的原爆。福山的位置不近不遠，沒有像廣島市內那樣立即遭遇天火毀滅，但從第一天開始就目睹了大批原爆後簡直人不像人、鬼不像鬼的難民湧入，從他們口中聽聞了不可思議的爆炸現象，以及廣島陷入的地獄景象。井伏鱒二將那段震駭經驗存留心中，終於在二十年後形諸於文字紀錄。

井伏鱒二到一九九三年以九十五歲的高壽去世，去世不久之後，卻因《黑雨》而捲入了來不及能夠為自己辯護的抄襲指控中。批評者指證歷歷，說《黑雨》的內容參考、運用了重松靜馬的日記，已經涉嫌抄襲。平心而論，這指控來得實在太遲，而且太莫名其妙。因為井伏鱒二原本就取得了重松靜馬的同意，將日記中部分內容放入小說中，還為了表示感激之意，而將小說中主要敘述者的名字取為「閑間重松」。

另外，所謂指控來得太遲，意思是後代批評者失去了時代感，不能理解井伏鱒二這本書，其實是刻意只鋪排了薄薄一層小說色彩的紀實作品。開頭提到了重松的外甥女矢須子在原爆五年後無法得到婚姻安排，為了說服男方和中間人，保證矢須子的健康狀況正常，重松決定將矢須子在原爆當天的日記抄出來送過去。為了加強矢須子日記的說服力，重松又將自己另一份詳細的現場親歷回憶，從八月六日寫到戰敗投降的八月十五日，也一併抄送過去。

這就是為什麼剛開始連載時，作品的名稱叫《外甥女的婚事》。然而寫著寫著，姪女婚事的背景反而愈來愈少在作品中被提及了，每一段連載的開頭幾乎都成了「重松趕緊繼續抄寫……」內容都是他在原爆後那幾天的種種經歷，與所見所聞。這已經不是小說了，井伏鱒二所要傳遞的閱讀感受，絕對不是虛構的戲劇性，毋寧是現實寫真擊打胸臆的震撼與同情。

因而書中動用了好幾份第一時間的私人記載。除了矢須子和重松的日記之後，還有重松妻子繁子對於原爆前後廣島居民飲食的細節描述，以及竹岩伯的「手記」等。雖然還是留著小說的形式，但很明顯地，從屍體遍野的景象、安靜無聲的逃難、居民的無解恐慌、身體上奇異的變化，到工廠、軍部徹底失靈的應對，每一個現象、每一件事、每一樁生死痛苦，都是紀實的。

如此保留下來人類戰爭上最黑暗的一頁。不是簡單的數字，也不是簡單的報復或控訴，而是一連串撲目並撲鼻而來的真實感官刺激，讓人應接不暇卻又不能掉過頭去。這份真實驗證了文字的力量與必要性，那樣的景象超越了照片或影片，反而只有透過文字，尤其是有著特定人物體會的私我文字，才能穿越外表的毀壞與血腥產生的麻木效果，讓讀者回返那樣的時空中接受不可解，也不應可解的驚嚇。

一份必要的驚嚇。不完全是為了對於歷史浩劫的好奇心，更是對於人的集體暴力形式的普遍探索，擴張、提升我們的戰爭警覺——戰爭的凶殘與昏聵沒有底線，那道一路升高到廣島原爆的戰爭破壞螺旋之徑，和那股在空中高高捲起的蕈狀雲，同樣不容許我們遺忘。

書籍介紹

本文摘錄自《黑雨（太宰治文學啟蒙恩師井伏鱒二至高傑作×原爆書寫最具代表性的一部殘酷手記・繁體中文譯本首度問世．三款內封隨機出貨）》，麥田出版

作者：井伏鱒二（いぶせ ますじ）

譯者：王華懋

轟炸終有一天結束，

那場黑色的雨，卻永遠不會停歇……

【三種視角內封隨機出貨】

多重角度 同一個現場 你看見的是哪一個瞬間？

沒人知道是什麼樣的「怪物」，竟能發出超越地震的巨響、掀起比山還高的雲朵？

沒有人知道那是什麼樣的病，為什麼愈是寄予希望，反而愈被死亡的陰影牢牢控制？

原爆當天身在廣島的作家——戰後20週年寫下的驚世小說

太宰治啟蒙恩師知名長篇小說 「井伏文學」至高代表作

小說發表超過半世紀 繁體中文譯本首度問世

第十九屆野間文藝獎獲獎作品

取材自廣島原爆生還者親身採訪、農民軍醫手寫日常的實錄

日記體文學最殘酷也最動人的成就

從一無所知的恐懼，到知而不言的悲哀，

活下來之後，一路上無論你看見什麼，都請閉上眼，繼續往前走。

「聽說那顆炸彈的正式名稱叫原子彈，好像會發出驚人的輻射能量。

美國居然開發出如此可怕的東西來。

聽說接下來七十五年，廣島和長崎都將寸草不生。」

「那枚炸彈的名稱，一開始人們稱為新兵器，接著是新型炸彈、祕密兵器、

新型特殊炸彈、高性能特殊炸彈，

到了今天，我終於知道它叫做原子彈。

但往後七十五年將寸草不生，這是誇大其詞了吧？」

本書特色

太宰治少年時代愛讀作家、終生恩師井伏鱒二之代表作。因寫作技法純熟、傳達人道關懷，平實呈現戰火底下「被動承受」且禍延餘生的悲哀，而非追究戰爭正當性的「主動批判」，評論家咸認《黑雨》為「井伏文學」的最佳入門，亦是重思二十世紀最大浩劫的重要讀物。

一九八九年，曾以《楢山節考》、《鰻魚》二度拿下坎城影展大獎的導演今村昌平改編為同名電影。榮獲第十三屆日本電影學院大獎最佳電影獎、最佳導演獎、最佳編劇獎等十一項大獎，另獲第四十四屆每日電影獎日本電影大獎、最佳女主角獎，以及第十四屆報知電影獎最佳女主角獎，與第二屆日刊體育電影大獎最佳電影獎、最佳導演獎。

本書為原爆文學書寫重要代表作，忠實記下宛若妖怪不斷湧動的巨大「蕈狀雲」、遍地不成人形的「蟻行者」、又稱死灰或原子塵的「黑雨」，於廣島百姓的日常當中蔓延開來。與大江健三郎《廣島札記》、原民喜《夏之花》等名作並列，於福島核災之後仍廣受討論。

Photo Credit: 麥田出版

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航