2021/12/15,
社會

銅鑼灣世貿中心火警逾300人被困，有逃生者指警鐘灑水系統未啟動、防煙門無法推開

銅鑼灣世貿中心火警逾300人被困，有逃生者指警鐘灑水系統未啟動、防煙門無法推開
Photo Credit: 網上片段截圖

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香港銅鑼灣世貿中心發生三級火警，大廈內外冒出濃煙，超過300人被困在內。有在高樓層的人指逃生時警鐘灑水系統未有啟動，就連防煙門都未能推開，最終冒險坐升降機逃生。

香港銅鑼灣世貿中心發生三級火警，大廈內外冒出濃煙，超過300人被困在內。有在高樓層的人指逃生時警鐘灑水系統未有啟動，就連防煙門都未能推開，最終冒險坐升降機逃生。截至下午4時，至少12人受傷送院。

綜合媒體報導，火警在下午12時37分發生，於下午1時3分升為三級。世貿中心低層正進行工程，外牆有棚架包圍，火警發生後地盤位置冒出大量濃煙。報導指多人走到平台位置等候救援，消防升起雲梯，陸續將多人送回地面。

有片段見到，平台架設了建築金屬棚架，有數十名市民在平台圍牆和機房之間的通道等待救援，有人將毛布放在頭上，市民大致冷靜。

港台報導，指一名在30幾樓工作的職員，形容逃生過程很慘，很大煙和有濃烈氣味，但警鐘和灑水系統未有啟動，亦無法打開防煙門，最終冒險坐升降機離開。該職員指曾致電管理處，但只獲告知正跟進情況。

港台報導，事發時正在大廈內12樓一間餐廳廚房工作的梁先生估計，餐廳當時有過百人，形容情況混亂，又說受濃煙影響，市民的口罩都染黑。

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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