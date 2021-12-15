英特爾執行長抵台盼台積電設專門產線，專家：不得不借助護國神山幫忙把「晶片生出來」

英特爾（Intel）揮別對於台積電（TSMC）的負面評價，該公司執行長基辛格（Pat Gelsinger）在12月13日晚間抵台，希望台積電能比照蘋果，設立專門產線給英特爾，並且在台灣半導體產業鍊中完成封裝、測試，藉以降低成本。專家強調，美國半導體未如台灣產業完整，英特爾處理器受到激烈競爭，「成本、技術」才是一間公司的最大考量。

英特爾IC設計，跨足晶圓製造風險高

基辛格於今（2021）年接任英特爾執行長，企圖在這幾年的衰退中，重振公司營運，並且再次建立起製造晶片的業務。

去（2020）年，英特爾已經將美國最大晶片市值的地位讓給了輝達（NVIDIA）；而今（2021）年在處理器（CPU）空前強勁的氣勢裡頭，英特爾的股價也幾乎沒有什麼變動。

基辛格本週向《華爾街日報》表示，明（2022）年英特爾將在美國上市Mobileye自動駕駛汽車部門，估值可能上看500億美元（新台幣1.4兆元），他對此強調，該部門上市後，將有很廣泛的知名度，而且會接到更多業務，更重要的是能夠幫助英特爾發展電動車技術。

報導稱，英特爾為了實現建立晶圓工廠的業務，基辛格在今年7月承諾於四年之中生產出最好的晶片，並且制定一計畫在2021年至2025年間，至少研發一個新的中央處理器。

在研發、設計的同時，他也跨入製造領域，擴展晶圓代工業務，預計在美國以及海外豪擲超過1000億美元（新台幣2.8兆元）給晶片廠商。不過，市場不看好這項投資，英特爾股價上10月暴跌，由於先前公開的晶圓投資計畫，導致盈利大幅下降，成為市場看衰的主因。

《關鍵評論網》訪談資深投資人黃柏堃說，目前英特爾卡在一個很兩難的處境中，由於在IC設計被輝達打得落花流水，同時又在晶圓製造技術上大幅落後台灣、韓國。

黃柏堃解釋，由於全球半導體佈局已經發生改變，晶片在地化生產成為趨勢，也意味著成本將會大幅上升，到時候英特爾生產大量「比較貴」的產品，要怎麼跟台灣台積電有市占率、且一條龍的模式競爭，這也是外界不看好的原因之一。

英特爾釋出善意：敲產能，封測廠下訂單

基辛格為了公司的產業佈局，昨（14）日一掃之前對於台積電的評論，並且在預錄影片中強調與護國神山——台積電緊密的夥伴關係。

業內人士告訴《經濟日報》，英特爾為了鞏固自身市占率，必須在先進製程上尋求協助，簡言之就是妥託台積電代工製造，推估從晶圓製造到後端先進封裝，都將採取台積電的模式。

而為了加速供貨，業內人士強調，晶圓測試等下游訂單都會在台灣產業鏈中完成，並降低成本。《經濟日報》稱，有機會由日月光投控、京元電、矽格等台廠承接，訂單量也將進一步擴大。

黃柏堃對此強調，台灣社會都以為台積電是以先進製程為主要優勢，但是產業鏈完整才是美國無法做到的。他指出，台灣透過高速公路，從北、中、南科學園區串連設計到製造，再到下游封裝測試，直接出口，可以省下許多時間和成本。

《工商時報》引述業內人士指出，英特爾此次爭取台積電的產能涵蓋7奈米、6奈米，還有5奈米及4奈米、以及3奈米等產能。其中較為先進的3奈米製程，英特爾希望能比照蘋果，設定專線代工生產。

報導稱，台積電考量，若比照先前專線生產，等待未來英特爾有自己的生產線後，將訂單改回自家工廠處理，恐怕會降低產能，導致成本提高。台積電提出要求，必須要先付「訂金」才能設立專門產線。

黃柏堃指出，透過這次英特爾來台，可以發現該公司的壓力還是很大，除了在自身處理器的效能已經遭到蘋果追趕，若不再借助台積電的技術幫忙把「晶片生出來」，未來恐怕會再度影響到股價的發展。

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核稿編輯：羅元祺