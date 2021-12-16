文：李欣穎（中央社記者）

19歲少女羅瑟福德（Zara Rutherford）挑戰成為獨駕飛機環繞全球最年輕女性，她14日下午3時左右順利抵台，一下機便驚喜收到地勤人員替她準備的珍珠奶茶解渴，讓她驚喜萬分，直呼「我超愛！」

儘管歷經四個半小時的飛行，羅瑟福德仍然神采奕奕，她晚間接受中央社專訪時，指著飲料中的珍珠說：「奶茶裡的東西看起來有點奇怪，但是我很喜歡，非常喜歡！」

羅瑟福德說，14日由韓國到台灣的旅程「比我想像中更順利」，回想起前幾週因為氣候和簽證等因素滯留在攝氏零下35度的俄羅斯，她說台灣有著「完美的氣溫」、待起來很舒服，「從空中看下去美極了，尤其是一座座的山和城市景觀。」

待在機場附近防疫旅館的羅瑟福德說，雖然她沒辦法出去，但是正等待著具有台灣風味的晚餐「糖醋排骨」，隔天一早便要啟程前往菲律賓，希望能再好好從空中看看台灣。

羅瑟福德的雙親皆為飛行員，單槍匹馬環遊世界的她笑說，父母對她的旅程既關心又擔心，「特別是我媽！我盡量每天打電話給她，讓她知道我還活著！」

羅瑟福德接受採訪時，頭戴寫有「順風飛行俱樂部」的帽子，她說，很喜歡這份在機場收到的禮物，雖然不知道意思，但側緣寫的Fly Zolo讓她很振奮。

羅瑟福德14日上午從首爾金浦機場出發，由於天候因素，比預定抵達時間稍有延遲，班機一落地便接受機場人員防疫清消，她也收到寫著Welcome to Taiwan的歡迎海報和特製口罩。

擁有英國、比利時雙國籍的羅瑟福德，8月18日從比利時西部庫特萊－威弗爾哲機場（Kortrijk-Wevelgem Airport）啟程，開啟5萬1000公里旅程，途經飛越五大洲52國，包括美國、俄羅斯和哥倫比亞等，她說，自己現今大概已經完成了全程的五分之三。

因為簽證和天候不佳，羅瑟福德在阿拉斯加和俄羅斯各被困了一個月，以致於原先計畫在今（2021）年耶誕節之前達陣的環球之旅，可能得推遲到明（2022）年1月中旬。

羅瑟福德說，希望自己的駕機環球旅行能夠鼓勵女性在科學、科技、工程及數學（STEM）領域的學習和工作，並激發女孩對航空的興趣。

「我從這趟旅程學到的其中一件事，是我遠比自己想像中的更有能力，而我也相信，人人皆是如此」，她還說：「你以為你有侷限，但其實你離你的侷限，還非常非常遠！」

羅瑟福德說：「如果你可以持續激勵自己、一直努力下去並不斷的學習，你會發現自己其實會很多原來以為自己不會的事。」

她說，無論是航空或STEM領域，都存在著巨大的性別鴻溝。「其實這是個夢想鴻溝」，她表示，男孩和女孩的成長背景，塑造了他們不同的人生夢想。

「孩子們聽著像『睡美人』的童話故事長大，故事中的王子有型又勇敢，到很難又很危險的地方去，公主則總是美麗，沉睡著等待王子來解救她」，羅瑟福德說。

羅瑟福德說，曾為阿富汗難民的美國飛行員華斯（Shaesta Wais）在2017年以30歲之齡，成為完成獨駕飛機環球壯舉的最年輕女性，而最年輕的男性紀錄，則在今年7月由18歲又5個月大的英國青少年魯德洛（Travis Ludlow）締造。

羅瑟福德還說：「我希望藉由我的飛行，把這個長達11年的（夢想）鴻溝縮短到只有11個月。」

羅瑟福德將於明年開始就讀大學，她夢想成為太空人。

羅瑟福德的空中座駕是訂製的鯊魚（Shark）超輕型飛機，也是世界上最快的微型飛機。她明早將啟程前往菲律賓，而她的夢想之旅，則可透過網站FlyZolo.com和社群軟體TikTok隨時追蹤。

新聞來源：19歲少女獨駕飛機環球 來台讚珍奶「裡面東西有點怪但我超愛」【專訪】（中央社）

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航