【小說】《最後的魔術家族》選摘：在這社會上要吃魔術師這一行飯，全得仰賴祖師爺賞不賞這一口飯吃

文：吳威邑

1

那天觀眾帶著極度不滿的情緒離開了小巨蛋。

為期一年的「Subversion顛覆」世界巡迴魔術表演從高雄起步，魔術師左伯踏遍五大洲，造訪四十四個國家，完成九十九場演出後，他終於來到最終站的台北場；這段期間，在各國媒體的吹捧下左伯成了大師，更在巡迴期間獲獎無數，回台前一個月，門票老早銷售一空，當天館內更是座無虛席，然而在一萬五千人的昂首期盼下，大魔術師左伯卻意外缺席了。

一隻鴿子從沒關好的鳥籠中鑽出，飛向了看台。

只見主持人忙不迭地來回確認，最後回到台前，神情凝重地宣告演出取消。登時館內一片寂靜。當麥克風發出尖銳雜音、像根針似地戳破館內膨脹的氛圍，台下不滿的情緒終於爆發。面對群情激憤的觀眾，主辦方承諾會進行退費，只要保留票根，並在官網上登錄票上流水號及退費帳號，就會在一個月內收到退款。

但觀眾仍不領情。

有人撕碎了海報，有人揚言提告，更有人直接爬上舞台砸毀燈具，見事態嚴重，主持人這才在慌亂之中解釋左伯已經失蹤了。主辦方解釋，左伯習慣獨處為表演做準備，基於手法保密原則，四名貼身保鑣只能在門外待命。開場之前，左伯的經紀人來到休息室和門外的保鑣交談，眼看時間就要到了仍不見左伯出來，於是經紀人敲門進入房間，這才發現裡頭已空無一人。

在沒有對外窗，唯一出口又有保鑣守著的情況下，左伯離奇失蹤了。

「關於左伯大師的失蹤，公司方面已在第一時間通知警方，也懇請各位給我們和警方一點時間，無論是退費還是大師的後續情況，有任何消息，我們都會在官網上發布新聞稿，並持續更新......」

這場鬧劇在工作人員協助散場下暫時告一段落。

一出小巨蛋，數以萬計的觀眾全倚賴公車、捷運和計程車等交通工具載運離開，為了分流，不少人選擇步行前往其他較遠的運輸點搭車。步行的路程中，人們依舊熱烈談論左伯的失蹤，不少人拿出手機打算在社群網站上發文，但網路媒體老早接獲消息，版上報導早已鬧得沸沸揚，甚至還附上了主辦單位向觀眾致歉的影片。

發覺晚了一步，於是人們摸摸鼻子，乾脆自拍自己被大魔術師左伯晃點，只能在台北街頭閒逛的照片來博取關注，而堵塞街道的人流、手中的票根及周邊顯眼的地標，自然成了拍攝時的背景選擇；然而當一名女子以四十五度角向上拍攝，打算讓身後的一○一大樓入鏡時，她放大了拍攝畫面，然後不自覺叫出聲來。

不只她，其他人很快也發覺異樣，紛紛高舉手機拍攝。

傍晚時分，台北的天空清朗無雲，橘紅色的彩霞在灰白夜空中拓開，宛如紗布上一抹陳舊的血，散發著痛楚下的生命底蘊，繁華忙碌的台北也在喧鬧一天後逐漸安靜下來。

而他就在那，在一○一上空，以仰躺之姿，準備與城市一同入眠——那是大魔術師左伯。

在夕陽沉入樓與樓之間、夜幕降下之前，人們驚嘆地看著左伯表演著他最拿手的飄浮魔術，車輛停下、行人止步，甚至有人看得出神，讓手機停在錄影畫面卻忘了按下開始鍵。

在那之後，左伯所屬的經紀公司沒有收到任何一人上網登記退票，一個也沒有。

觀眾不是撕去了票根，就是將其裱框留念，並不約而同表示他們根本沒有退票的理由，因為那天左伯確實做出了前所未有的精彩表演，同時也讚嘆橋段設計之大膽，讓他們見證了只有極致魔術才能創造的奇蹟。

2

藏於玉井山區的濟小塘廟突然一陣騷動，一名十七、八歲的少年裸著上身衝了出來，乩童老唐拿藤條追在後頭，兩人在廟前的龍眼樹下一前一後對峙著，最後還是老唐眼明手快，一個假動作逮住了少年，掄起手裡的藤條就是一陣猛抽！

「師父！藤條那麼粗會打死人啊！」

「死？就是要把你打死！」

挨老唐揍的少年叫左季，是左家這代的么子，被送來當乩童已整整一年，半句符令口訣也記不住，只學了點皮毛，坐在那只鐵椅上搖頭晃腦怪腔怪調，方才覺得熱，趁老唐去芒果園裡辦事，他取下了牆上嚇人的乩童五寶，其中鯊魚劍和月斧都是白鐵造的，摸上去十分涼快，於是左季同七星劍一塊拿到神壇下一字排開，脫了上衣便躺在上頭，本只想小睡一會，不料這一覺竟睡到了晚上。老唐提著魚湯和粥回來不見徒弟身影，神壇下卻傳來如雷鼾聲，不看還好，一捱近瞧見了那荒唐光景，氣得他拿來平時趕猴用的藤條，二話不說便將人一頓暴打。

「你這不學無術的模樣，我怎麼跟你爸交代？」

左季一聽立刻回嘴：「師父放心，他就是沒期望過我什麼，才把我扔來這鬼地方！」

「還頂嘴！信不信我揍得你滿地找牙！」

「啊啊——不要揪我耳朵啊！」

氣歸氣，但老唐心底清楚左季說的一點也沒錯。

這座小廟僅十五坪大，由紅磚青瓦建成，古樸簡單，卻已有三百年歷史，壇上供奉一尊紅泥像，是魔術業的祖師爺濟小塘，神壇右側是籤詩櫃，櫃上放置籤筒、筊杯和點香用的大紅蠟燭，左側則擺了張生鏽的圓鐵椅。撇開它算得上是座古蹟，這廟也就比防空洞要來得明亮通風些，外觀毫無美感，又座落深山野嶺，自然談不上香火鼎盛，說它是魔術人士眼中的聖地，其實更像魔術圈裡的殘障學校，專收左季這樣未成年的問題人士，不求他們能像濟小塘當年那樣修道有成、登仙成佛，只求能自力更生，盡可能不丟家族顏面。

冷不防，廟裡的蠟燭忽然熄滅了。

老唐像察覺了什麼，鬆開左季的耳朵，沉著臉將人從地上拉起。

「還不快把衣服穿好！」

左季抓起地上那件沾滿塵土的汗衫，才剛套上，便被老唐拖到廟門前。

「又怎麼了呀......」

老唐拍了左季的腦門喝斥道：「噓！閉嘴！」

霎時風搖樹林、夜犬哭號，一道人影現身於茂密的樹叢之中，那人穿著一身漆黑的緊身衣物，頭戴黑色軟呢帽，一路上毫不費力地穿過帶刺的灌木叢朝兩人走來。詭異的是他徒步上山，又是從林中來，身上不但沒沾黏半片落葉，腳下更無泥濘痕跡，當老唐上前招呼時，他竟筆直撞去，下一秒便像幽靈一般穿透了老唐來到左季面前。

「唷，老弟。我來帶你回家了。」

「唉？」

不等左季開口，那人從口袋裡拿出一枝麥克筆，分別在左季的汗衫和短褲上草草點了幾筆，隨後他將筆向上一拋，當老唐和左季目光隨著筆桿上移，那人用一聲響亮的拍手拉回兩人的視線，左季回過神時，身上的白汗衫已變成一套剪裁合身的黑西裝。

「不用謝我了。」那人接住落下的麥克筆後嘻皮笑臉地說道。

左季則嘆了口氣：「二哥是指我的夾腳拖依然是夾腳拖嗎？」

「唉？」

對於二哥左仲突然到訪，左季感到十分煩躁，更不用說左仲毫無顧忌在濟小塘廟的範圍內使用「魔術」，連帶惹惱乩童老唐，場面變得更難以收拾。

「在祖師爺廟是禁止使用魔術的。」

「我又沒在廟裡。」左仲反駁。

「在廟埕的範圍也是一樣！」

「先等一下，老唐，」左仲雙手抱胸說道：「你說的廟埕是指樹下這塊空地嗎？」

「我指的是整座山頭！」老唐氣呼呼地揮動手裡的藤條，「聽好了，自滿永遠是大忌！

你們的魔術是神明給的，是神通、是天賦，但在這社會上要吃魔術師這一行飯，全得仰賴祖師爺賞不賞這一口飯吃，就算是你大哥左伯那樣天賦了得的大魔術師也不例外！能表演魔術到出國巡迴，就是祖師爺眷顧，每年他來這拜拜的時候，可都是乖乖騎車上來，沒用上半點魔術；他是如此，你們父親是如此，整個魔術圈放眼望去皆是如此，不談論天賦高低，光是講輩分，就還輪不到你這小鬼在祖師爺廟前班門弄斧！」

是的，對這世上大多數魔術師而言，魔術從來就不只是魔術。

魔術是曾被宗教迫害的巫術，是童話裡的魔法，是古代修行者苦練的神通，又和佛家禪學、道家方術，以及元素鍊金、陰陽五行源自一脈。魔術是與生俱來的，卻非人人皆有，有幸擁有這項天賦的人便是「魔術師」。在早期的人類社會裡，魔術師作為祭司、先知和巫醫，主導了醫學、信仰和知識的傳承，卻也因為魔術多變的樣貌和用途，到了中古世紀，新興宗教在歐洲逐漸普及、與權力有了掛勾，有心人便暗中掀起人們心底最深沉的恐懼，隨著巫術殺人和魔鬼作祟等謠言四起，魔術族群終於受到人們反撲制裁。

大量的魔術使用者無端遭到捉捕，歷經粗糙的審判後，除了願意轉替教廷辦事的魔術師得以脫身，餘下之人全以和魔鬼勾結之名被處死刑—溺斃、焚燒、亂石砸死—數以萬計的魔術大師、性情古怪的獨居老嫗，以及生性淫蕩的擠牛奶女工相繼死去。在那個時期，獵巫像把野火，把該燒的、不該燒的，連同寶貴的魔術知識一同吞噬殆盡。

然而物極必反。

一位叫雷吉諾．史考特的人，發現在漫長的魔術歷史中，有不少沒有魔術天賦，卻用各種機關技巧譁眾取寵進行魔術演出的「表演者」，也無端受到了獵巫風波的牽連，於是他細究兩者差異，得以判讀出誰是真正的魔術師，而誰又是假魔術之名、行人間戲法，長年依附在魔術族群底下混口飯吃的凡人表演者；他不顧教廷的反對與威脅，出版《巫術探索》這本書，解釋了許多人們為之驚恐的巫術，不過是利用理論、機關以及手法做出的娛樂表演，和那些行使撒旦力量的魔術師截然不同。

自此之後，雷吉諾．史考特被稱為最早的「破魔人」，是他在獵巫的洪流中強行分出一支分流，使魔術師被視為巫師魔女，而魔術則成了表演者口中一門取巧的騙術；於是那些可憐的凡人，以及大量願意放下自尊來學習人間戲法的正統魔術師，得以從肅清的巨錘下被挽救。

從這刻起，魔術這個詞不再專屬於這群天賦不凡之人，他們反倒成了依附者。

為了生存，這些活下來的魔術師各個熟讀《巫術探索》，將其奉為圭臬，暗中持續鑽研魔術的同時，也打心底重視被他們稱為「凡人演出」的戲法表演，最終這群魔術師擺脫獵巫的陰霾，成功在人類社會立足，自立門戶，並以家族為單位存續至今。

左家便是其中一支。

此魔術家族傳自東漢末年一道家方士左慈。

有傳聞左慈修習道術有成，年紀輕輕便知曉煉丹、通達鬼神，歷史上更有左慈戲曹一說。鄉村野史就記載過左慈從盛水的銅盤裡釣出松江鱸魚、為買生薑只消片刻便往返蜀魏兩地，甚至還曾隔空取物盜來曹操珍藏的美酒供眾人飲用，惹得曹操大怒、暗下殺心。

左慈察覺惹來殺身之禍，故在宴會上舉杯敬酒後便起身穿牆而過，曹操派手下大將許褚追去，只見滿街都是左慈，後又傳聞左慈已逃上了山，化身為羊遁入羊群之中，許褚再次追上，對羊群謊稱曹公並無殺心，只想測試左慈的能耐，這時一隻老山羊起身說道：又何須如此呢？許褚見狀立刻揮刀砍了羊頭，豈料所有的山羊全都起身複述：又何須如此呢？許褚驚嚇之餘仍命人斬下所有山羊的腦袋後離去，山羊脖頸自行接合又活了過來，而左慈自然是逃過一劫，之後便雲遊四海，並留下台灣左氏這一條血脈。

由於左家血統純正，家學淵源，被譽為台灣四大魔術家族之一，不難理解為何左仲會如此目中無人，任憑老唐發怒，他仍自顧自地查看方才的變裝魔術究竟哪裡出了問題，最後受不了，才見他小聲問道：「老弟，你這一年來到底是怎麼過的呀？」

「干你屁事！」左季雙手抱胸說道，「說吧！父親大人派你來做什麼？」見二哥欲言又止的模樣，左季進到廟裡搬出那張鐵椅，不由分說便把左仲一屁股按了上去。

「這是幹麼？」

「這鐵椅是個法寶，」左季瞇著眼說道，「叫『三六天罡伏魔刀座』，是我受訓時用來觀乩坐禁用的。除非旁人出手幫忙，不然只要坐在上頭的人心術不正或有所欺瞞，就永遠起不來。」

左仲試了幾回，屁股還真離不開椅座。

他冷笑：「這不是瞧不起人嗎？我左仲可是遁走三界、人稱『人中神足』的逃脫大師，區區一張破椅子......區區一張破椅子......」五分鐘過去，左仲仍滿頭大汗坐在那張椅子上，文風不動。他試過幾招魔術，無論是「遁入他界」還是「通透無我」，每當他企圖使用魔術脫逃，那鐵椅便會幻化成刀座，將他困於三十六把刀刃之中，動彈不得。

「試啊，你再多試試，那法寶就連紅孩兒也逃不了。」

當老唐從後院的精舍端來一盤冰鎮芒果津津有味吃起來時，左仲終於放棄了。

左季露出滿意的微笑：「二哥終於要說了嗎？」

「我的好弟弟，我不是早就說了嗎？」左仲沒好氣說道，「父親大人派我來接你回去呀。」

「放屁。」

左季收起了笑臉。

打死他也不信，父親會突然改變主意接他回家，當初只說了一句左家不需要沒有表演才能的孩子，隨後就把他扔到這座破廟逼他學乩，他便徹底明白家族聲譽永遠是父親眼中的第一順位，像他這樣沒有表演才能的魔術師，可謂家族之恥。

對，這座濟小塘廟之所以貴為聖地、卻少有魔術師來拜，是因為它專收有「魔術天賦」卻沒有「表演才能」的未成年魔術師，希望他們能藉由學乩的過程，習得揣摩觀眾心理的技能，要是成年之前還學不來，又不甘天賦被埋沒，興許還能轉任「請神人」，隨便找間廟、用通靈魔術做一名貨真價實的乩童，怎麼也能圖個名利雙收，再差一點便只能做一些和魔術師完全不相干的工作，以「隱術士」的身分輕鬆過活。

簡單講，會送到這來，可謂死馬當活馬醫，是逼不得以的最後手段。老唐說不是他在自誇，出生於魔術家族卻沒有半點魔術天賦的他，憑藉出眾的表演才能，混跡於各大宮廟，被稱作百年一遇的神童，靠得全是他懂信徒、更懂裝神弄鬼，最後還得到祖師爺欽點，鎮守濟小塘廟。

「總之來我這邊，不出半年，包準成為家喻戶曉的魔術大師！」

「但師父，我都要滿一年了還出不了關欸......」

也就是說，以左季目前的進度，是絕不可能提前出關的。

「欸，小季，我們別玩了好嗎？」左仲求饒道。

「誰跟你玩了？」左季不耐煩地揮手，「快說！家裡到底發生什麼事了？」

左仲嘆了口氣，終於說出真相。

「就大哥突然不見了啦。」

「什麼？」

左季和老唐不安地互看一眼。

相較兩人的嚴肅以待，左仲卻聳聳肩，一派輕鬆說道：「我早就說過了，左伯他不想繼承家族，沒人信，現在可好，左伯逃走了吧？我猜父親大人之所以派我來瞧瞧你這一年來把『表演』學到什麼程度，八成是想破罐子破摔，要你回家代替大哥繼承家族吧！」

書籍介紹

本文摘錄自《最後的魔術家族（鏡文學百萬影視小說大獎評審獎作品）》，鏡文學出版

作者：吳威邑

【與生俱來的非凡天賦，是祝福還是詛咒？】

一場精彩的無破綻演出，竟意外讓魔術族群陷入生死存亡危機

臨危受命成為家族繼承人的他，是否能阻止獵巫浪潮襲來

這世上曾有一群擁有魔術天賦的人，因太過耀眼被人類忌憚獵殺，

劫後餘生的魔術師決定隱匿才能，學習「人間戲法」成為「表演者」，

直到那場震驚世人的魔術表演，恐懼再度被挑起……

出身台灣四大魔術家族之首，卻不學無術的左家么子左季，徒有「魔術天賦」卻沒有「表演才能」，父親左眩三說了一句左家不需要沒有表演才能的孩子，便將他送去魔術祖師廟當學徒。一年過去，表演還沒學成，父親卻突然將他召回，因為四兄弟中最優秀且準備接掌家業的大哥——大魔術師左伯離奇失蹤。

熱愛表演、擁有極高魔術天賦的左伯，在其世界巡迴表演最終場時飄浮於台北101上空後便下落不明。此舉引起凡人世界巨大騷動，也可能讓向來低調生存的魔術族群曝光走向滅亡。

祖師廟抽出一紙下下籤「蒼生惶惶惴惴不安」，更讓魔術族群陷入恐慌。獵巫浪潮蠢蠢欲動的同時，左家再逢巨變，一直以來刻意壓抑高強天賦的左季倉促成為新任當家，不僅亟需調查大哥左伯失蹤的真相，更肩負起拯救整個魔術族群的使命。

本書特色

第二屆鏡文學百萬影視小說大獎評審獎得獎作品

台灣宮廟遇上西方魔術——在地題材╳奇幻色彩，打造絢爛的全新世界觀

Photo Credit: 鏡文學

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航