土耳其在野黨發布新疆人權報告，再教育營條件之惡劣為「二戰後從未見過的程度」

文：何宏儒（中央社駐安卡拉記者）

「我不斷遭強姦，兩個警察拉著我的手，另一個施暴。」土耳其在野黨「好黨」（Iyi Party）公布報告，收錄婦女在新疆集中營遭強暴的證詞。好黨主席阿克謝納爾（Meral Aksener）強調絕不像執政當局那般沉默。

「所有女子集中營的警察都是男性（有的集中營配兩名漢族女警）……所有警察都是漢族人，他們非常渴望在那裡工作，因為他們在那兒可以隨時隨地強姦婦女。我經常聽到他們用電棍折磨她的肛門、生殖器、嘴巴和耳朵。」曾在新疆維吾爾自治區集中營當過老師的喀麗比努爾・瑟迪克（Kalbinur Sedik）作證時說出令人髮指的真相。

好黨14日在安卡拉舉行「人權與東突厥斯坦—維吾爾自治區人權報告」發布會，上述證詞收錄於報告中。

當地人將中國新疆維吾爾自治區稱為東突厥斯坦，維吾爾人是世居當地的突厥民族之一。除政治統治外，東突厥斯坦的歷史、文化、宗教、種族、習俗與中亞一體，也被視為中亞的一部分。

本地媒體報導，這份報告是土耳其歷來最宏觀的中國人權報告。

「這是如此全面性迫害，小孩只因生為突厥維吾爾人就被迫與家人分離、做父親的只因是穆斯林就遭到折磨、婦女只因說維吾爾突厥語就被關押集中營並遭強暴。」好黨黨魁阿克謝納爾在發布會中說：「我在此公開宣示，贊同殘酷無異於殘酷、對突厥人所受壓迫默不作聲，就是施暴的同路人。」

報告指出，中國賦予「再教育、創造就業、轉型」等名稱，但是被外界普遍稱為「集中營」的地方可分為五類，包括臨時拘留中心、集中營、奴役勞動中心、兒童集中營、監獄。其中，臨時拘留中心分布在維吾爾自治區各地，包括最小的城巿，為被拘留者第一次審訊和決定他們將送往何處的地方。

在審訊期間難忍酷刑而認罪者，在供詞上簽字之後被送往監獄或奴役勞動中心；拒絕認罪的人，大多被送往集中營。

報告中的「集中營裡的女人們」章節收錄古麗巴哈爾（Gulbahar）證詞稱：「當我們去另一個審訊室的時候，他們會把黑色的袋子套在我們頭上。那裡沒有攝影機，只有床，我在那裡被性侵了很多次。想到這事令我無法回神，每次提到這經歷只想哭。」

「每次三個人施暴，他們在24小時內不間斷地審問我，不給我水，也不讓我上廁所。我不知道他們總共多少次帶我去沒有攝影機的黑屋，我不斷地遭到騷擾、強姦。兩個警察拉著我的手，另一個在施暴。」

「那裡實施酷刑和強姦婦女的大多都是年齡20多歲的漢族警察。他們施暴時，我喊著說『你們就沒有母親和姐妹嗎？』他們說，『你是畜牲、你是人渣，你根本不配做母親或姐姐』。那個牢房裡每個人都受到了性侵犯，我知道每個人，無論年齡大小都受到了。」古麗巴哈爾說。

她表示，關押她的牢房裡有40個人，年齡介於14歲到80歲之間。

「維吾爾自治區人權報告」指出，有關內容收錄今年2至6月間對中國新疆維吾爾自治區集中營，直接受害者和家屬共53人進行面對面和線上訪談集結而成，並且「剖析中國共產黨如何操縱全球對恐怖主義的擔憂，來打壓維吾爾人為主的穆斯林少數民族和宗教團體，對他們造成不可挽回的破壞。」

報告提到，「集中營物質條件之惡劣已經達到了第二次世界大戰後從未見的程度，而這些在報告裡通過倖存者陳述的酷刑和性暴力案例體現了出來」、「被關押在集中營的兒童完全遠離他們原本所屬的文化環境，與父母和親戚強制分開，成為系統性『漢化』計畫的犧牲品」。

報告指出：「作為全球供應鏈重要組成部分之一的維吾爾地區奴役勞動中心……受害者親屬的陳述，揭示了這些被奴役勞工遭受的強制性無償勞動和社會性隔離的剝削。」

除此之外，生活在世界各地的維吾爾人和其他少數民族也面臨著許多的壓力，其中包括中國政府讓他們強制斷絕與家人的聯繫或他們的家人受到警方監視和各種限制，以及他們普遍面臨「返回中國」的威脅。

中國政府針對維吾爾傳統家庭結構的積極干預，尤其是針對維吾爾、哈薩克、烏茲別克和吉爾吉斯等各民族、各年齡層婦女的大規模絕育政策，以及維吾爾自治區在國際器官販賣中的作用，都通過目擊者陳述呈現在報告中。

阿克謝納爾強調，中國政府多年以來否認有集中營存在。但時至今日，集中營受害人的證詞已經使得集中營存在的事實再也不容抵賴。

她說，「儘管統治土耳其的人為了微不足道的計畫，寧願對東突厥斯坦兄弟所受迫害默不作聲，我們不會像他們一樣，我們絕對不會對如此迫害行徑保持沉默。」

民族主義政黨好黨在維吾爾議題上向來對中國政府不假辭色。阿克謝納爾4月5日曾於維吾爾人「巴仁鄉起義」31週年紀念日推文，強調將為「東突厥斯坦共和國完全獨立」而奮鬥，中國大使館隔天推文回應並且標記阿克謝納爾，反遭土耳其民眾洗版，土耳其外交部並為此召喚中國駐土耳其大使劉少賓表達不滿。

新聞來源：土耳其在野黨中國人權報告揭新疆集中營酷刑 婦女遭虐待強暴（中央社）

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航