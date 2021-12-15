主導通過法國第一個友台決議文，國民議會前議長戴扈傑率跨黨派成員訪台

（中央社）法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）應政府邀請，12月15日率團訪台，戴扈傑表示，希望來台與總統蔡英文及政府相關部會進行會談，交流內容則涉及經濟和文化層面。

戴扈傑率領的訪問團搭乘長榮航空BR-88班機，在上午8時36分抵達桃園國際機場，外交部由政務次長田中光代表接機，訪問團成員在步入國賓門時熱情向拍攝的媒體揮手致意，隨後由接待人員引導前往國賓室稍作休息，再依照工作人員的安排搭車離去。

戴扈傑透過翻譯表示，很高興受邀來台訪問，這次與國民議會另外5名跨黨派議員一起來台，身為國民議會友台小組主席，今（2021）年在國民議會推動通過第一個友台決議文，鼓勵法國政府支持台灣參加國際活動。

戴扈傑指出，通過這次的決議文之後，訪問團希望來到台灣跟總統蔡英文以及政府相關重要部會進行會談，這是台灣與法國及台灣跟歐洲之間的一個交流，內容則涉及經濟和文化層面。

總統府發言人張惇涵14日晚間表示，總統府誠摯歡迎堅定支持台灣的國際重要友人來訪，總統蔡英文預計在16日上午，於總統府內接見戴扈傑率領的訪問團。

張惇涵說，這是繼今年10月法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）率團訪台後，法國國會的重要訪團再次來訪，這也創下歐洲單一國家的國會兩院，在短短3個月內先後訪台的紀錄，充分展現台法友誼持續緊密深化。

外交部14日晚間發布新聞稿指出，戴扈傑應政府邀請，訂於15日至19日率團訪台，除團長戴扈傑外，包括外交委員會議員海澤（Jean-Luc Reitzer）、杜瑪（Frédérique Dumas）、恩拜（Jean François Mbaye）、古怡珂（Aina Kuric），以及財政委員會議員布義顧（Jean-Louis Bricout）共6名跨黨派的國民議會議員。

外交部表示，戴扈傑等人訪台期間將晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮；訪賓另外將會晤經濟部、衛生福利部、大陸委員會、行政院環境保護署等相關部會首長，並參訪文經設施等。

外交部指出，游錫堃及吳釗燮將分別設宴款待戴扈傑等人。訪團抵離以及在台期間的各項活動規劃安排，均完全配合中央流行疫情指揮中心的防疫規定。

外交部說，戴扈傑長期堅定支持台灣，自2020年5月接任國民議會友台小組主席以來，致力深化台法友好關係。這次是戴扈傑在2016年之後第2度訪台，彰顯台法關係友好緊密。雙方將就疫後經濟復甦、數位轉型、印太區域安全等政經議題廣泛交換意見，進一步深化台法人民的堅實友誼及互惠互利的夥伴關係。

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戴扈傑曾發起友台決議

《自由時報》報導，國民議會今（2021）年11月29日高票表決通過由戴扈傑領銜發起，且經院內7大政團總召等共183名議員連署的「將台灣納入國際組織轄下工作及多邊平台」決議，不僅是法國國民議會通過友台決議案首例，更創下法國國會兩院在本年內均首度通過友台決議的紀錄，國會兩院共同發出挺台的強大聲量，展現高度友台情誼。

來台成員跨越法國各黨派

《中央社》報導，戴扈傑這次率領的成員所屬的政黨分別有共和黨（LR）、社會黨（PS）、自由與領土黨（Libertés et territoires）、執政黨共和前進（LREM），以及共同行動（Agir ensemble）政團。

除戴扈傑外，同團議員海澤、古怡珂、恩拜和杜瑪，也都是國民議會外交委員會成員。杜瑪是在日前決議案辯論發言時高喊「我是台灣」（Je suis Taïwan）的議員。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺