【未來大人物來Talks：種藝術到農村2】廁所裡藏詩，1間柑仔店2位年輕人再造台南小村成遊戲小島

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1/8、9 第一場「來Talks」即將在台南發生，2021未來大人物林建叡、羅婉慈談「我們這樣造了一座村」、黃雅聖分享「為家鄉的孩子種下未來」， 立即報名，一起來Talks>>

文：陳淑玲

距台南市區45分鐘車程的大崎里，是台南人口中鄉下的鄉下。但每到週末，卻有來自台灣各處的家長、孩子們來到這裡，帶著笑容勇闖「村是遊戲小島」活動，這座大崎村落在「台灣城鄉藝農實踐協會」2個年輕人的催化下，掀起了很不一樣的化學變化。

花一個下午藝術地當農村囝仔

如同台灣許多鄉下村落問題，大崎里也面臨的村落青年流失、獨居老人與隔代教養問題，「遊戲體驗活動，一開始其實是為了讓在地小孩能從生活中接觸藝術與陪伴。」「城鄉藝農」兩位主理人林建叡與羅婉慈這樣回憶起初衷，他們在研究所期間就發現的偏鄉藝術教育資源缺乏問題，為了能陪伴與讓在地孩童更能接觸藝文，他們展開推動村落藝術之路。

以整座大崎里為藝術場、遊戲場概念，發揮他們本身是建築所的專長，把村落散步的小徑脈絡找出，讓遊客能夠在有延伸設計的小道中，不影響村民的狀態下穿梭村落探險。循著整理好的小道穿梭，了解大崎區域裡面臨的老屋待修、歷史痕跡等，紅瓦磚牆的頹敗老屋間，在廢棄舊廁所裡藏有詩詞題字，一個轉角後舊豬舍改造成藝術裝置更帶來驚喜。

Photo Credit - 陳淑玲 鐵鏽窗台裡，發現一首詩。

Photo Credit - 陳淑玲 詩詞藏身的地方，竟是破舊廁所角落。

值得探遊的地方不只轉角，以村落為大型藝術創作，讓大崎巷弄街也詩意了起來，在大崎兒童藝術圖書館外，就著日式老宅的木質牆面，以馬賽克拼貼出了好玩的地面彩繪，就著一張張在老屋上的歷史照片，在老榕樹眷顧之下成了好寧靜的美拍與休息空間。

另一側整面牆，更有大幅的彩繪牆，把鄰近烏山頭水庫、大崎地區芒果特產等聚落特色彩繪而上，採收時農忙感的鐵牛車運送感，都讓這面牆成了穿梭巷弄間好美的私藏風景。

Photo Credit - 陳淑玲 藝術圖書館外，用馬賽克拼貼出好玩的地面彩繪。

Photo Credit - 陳淑玲 大崎里重要的農特產-芒果，也在藝術彩繪中躍上牆面。

還能讓大小朋友陶醉的是能靜下心手作的DIY紅瓦綠蕨體驗，把社區裡廢置要丟棄的屋頂紅瓦拿來再利用，不到一小時時間就能綁出充滿綠意且帶有個人風格的觀賞植物作品。

Photo Credit - 城鄉藝農 搶救下要被丟棄的老屋紅瓦，化身成為小植栽。

村落探險在稻埕跳格子玩耍

原本為村落孩子設計的活動，逐漸成了大小朋友的假日遊戲場。現在的大崎聚落，每到週末總會有來自台灣各地的孩子們來到大崎參與體驗式活動。到藝農號報到聆聽講解與領取地圖後，正式開始闖關活動；探險的遊客們可以循著地圖在村落內闖關展開大地遊戲場，跳格子、投石器、巨大彈珠台藏在村子的角落裡等待大小朋友一起來體驗與蓋章。

結合當地資源、地景地貌的木作、砍竹、捏陶、繪畫、建築、老屋整頓等方式，例如以當地廢竹製作的投石器，讓小孩們能在遊戲中找到身心平衡與運動的協調；更村落小孩更在他們的陪伴與教導家鄉歷史中，甚至還能擔任起導覽遊戲的「領路人」小隊輔的角色，帶領在村庄內迷路的大小朋友完成闖關遊戲。

Photo Credit - 城鄉藝農 大型投石器連大朋友都會玩得不亦樂乎。

Photo Credit - 陳淑玲 拿到一份村是遊戲小島地圖後，開始闖關去。

闖關的最後，則可以拿著在村內個點蓋章集滿的證書回到遊戲島的基地「藝農號」，換取一杯季節限定的芒果冰或紅豆湯。聽夥伴們分享老碾米廠的故事、與街坊鄰居聊個天，走逛柑仔店小賣區的農村優良品質商品。

1間柑仔店、2位年輕人的堅持努力，僅有500位居民的小村庄現在充滿了活力與熱絡感，小孩們在廳埕前賣力跳著跳格子、遊客們鑽入蓋造得很文青的月香阿嬤菱角粿內吃粿聽故事；農村裡很有趣的藝術風貌正在持續催化中。

責任編輯：江怡蘋

核稿編輯：王銘岳