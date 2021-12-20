3+11等防疫混亂讓年輕人憤怒，他們如何理解國民黨「用公投民意懲罰民進黨」？

文：溫偉軒

四項公投案在禮拜六（18）以全數否決的方式落幕，也為兩黨的高度政治動員暫時畫下句點，但這次公投究竟代表了什麼？

公投四案在兩黨的催化下，已經從公民行使創制、複決權成為政黨的鬥爭工具，國民黨喊出四個同意就是對行政院長蘇貞昌的不信任票，民進黨則端出四個不同意讓國民黨無法扯台灣後腿來回擊。

《關鍵評論網》觀察到，從疫情爆發以來，3+11、高端疫苗等議題，讓民進黨在年輕族群的風向中，由紅翻黑，逐漸失去支持度、信任度。這個不信任感會不會轉化為投票結果，相當耐人尋味。

防疫神話破滅，不信任感驟升

2019年底COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情在中國爆發後，政府迅速封鎖邊境、成立指揮中心、串聯口罩國家隊......。這些應變措施受到民眾肯定，也讓大多數民眾能夠繼續正常生活。相對穩健的防疫成績，是讓蔡總統滿意度能穩定在5成以上的主要原因。

但在今年的五月中，華航諾富特群聚感染事件打破了靜好歲月，疫情迅速延燒，並宣告進入社區感染階段。

前線的邊境防疫破功，後勤的疫苗、居家上班上課制度、疫調SOP等政策也準備不足，在在野黨的強力攻勢下，「超前部署」從宣傳口號成為扣分題。民調也直接反映出民眾對防疫作為的不滿，在疫情作用下，總統滿意度與政黨相對支持度都重挫將近20個百分點。

時間推進到今年10月。國民黨主席朱立倫，在成功罷免基進黨立委陳柏惟後順勢登高一呼，表示年底的1218公投，是全民對政府投下不信任票，希望把民眾對政府的不信任感與憤怒，發洩在公投上，並讓公投的結果重重打執政黨一巴掌。

《關鍵評論網》這次採訪了5位20-29歲的年輕人，政治光譜從淺藍、中間小黨到淺綠都有，以2020總統大選的政黨票來做區分。聽聽這幾位年輕人，對於「疫情控制」的直接感受，以及因疫情而起的不信任感情緒，會不會真的如同朱立倫主席所說，反映在這次的四大公投上。

不正面回應3+11的質疑，成為民進黨永遠的扣分題

在訪問中，受訪者對疫情控制的不滿主要都集中在兩個議題上：3+11與缺疫苗。

「3+11的處理上，可以感受到民進黨因為先前防疫成功，所以展現出傲慢與敷衍的態度。」投時代力量的李先生（24歲）接著忿忿地說：「陳時中真的被捧上天了，甚至還傳出說要選台北市長咧！」

除了對態度上的不滿，沒有好好解釋也是年輕人無法諒解的主因。「3+11沒有講清楚說明白，反而打迂迴戰術，跟大家說不用擔心，但實際的面向來說，沒有一個完整的回應讓民眾心安，反而會讓大家活在恐懼中」票投綠營的李先生（26歲）這樣說。

支持民眾黨的彭先生（24歲）則表示，自己當初對3+11沒有很了解，不過去看了新聞與論壇（PTT）後，認為機組員既然是高風險族群，就應該要有更嚴格的隔離規定，且政府也沒有好好的究責，爆出主持會議的陳時中，與關說嫌疑的綠委范雲，沒有人因為這件事而負責下台。

但也有一派說法是認為，規定是規定，有人破壞規定應該是去懲罰不遵守規定的人，而不是把責任都推到管理者。

票投民進黨的林小姐（25歲）說：「我在英國讀書，我身邊的留學生，很多都沒有確實遵守入境後的檢疫規定，照樣到處趴趴走。以國外的例子來說，機師的確是高風險族群，但法律難以管到不自律的人。」

雖然在今年9月，3+11調查報告已經出爐，但朝野兩方仍各據一詞，讓這個議題成為羅生門。

疫苗的缺乏，超前部署神話破滅

本土疫情爆發之後，民眾的施打意願從原先意興闌珊到搶著打疫苗，疫苗相關問題也不斷躍上新聞版面。不管是疫苗到貨數、施打順序、施打選擇、不良反應......都成為每日新聞、政論節目的討論主題。從這次訪談的對答，反映出疫苗政策的兩大問題：到貨量與疫苗選項的不足。

首先談到施打順序，投民進黨的李先生（26歲）與投時代力量的李先生（24歲）都表示認同。「只要第一線防疫人員與容易重症的高齡者先打到疫苗就好，免得醫療量能不足以負荷，我們抵抗力高、重症率低，可以等沒關係。」

對於與論盛傳年輕人被排在施打順序的最後，是失落的一群。幾位受訪者大多表示可以體諒。但林小姐（25歲）則提出不同意見，認為疫苗應該要在打完第一線後，就讓外出工作者與最常接觸人的勞工階級先施打，才是比較符合邏輯的。

雖然對疫苗施打順序沒有異議，但國內長期缺疫苗，也讓排在最後順位的年輕人愈發不滿。票投國民黨的陳先生（29歲）說道：「BNT一直都是台灣人疫苗選擇的首選，但政府不以人命優先而是政治優先，只因大中華區與原廠標籤的爭議，就阻擋民間與地方政府採購BNT，相信如果現在是藍色執政，就不會有這八百條人命的枉死。」

林小姐（25歲）則是為了準備出國留學而必須施打疫苗，每天早晚打電話給當地醫院，詢問有沒有殘劑可以施打。但屢次預約失利的她，相當憤怒的說：「護理長被我煩到受不了就跟我講，殘劑在開放給民眾預約前，都私底下先給醫護的家屬預約了。」

「政府疫苗採購的失利，打破了執政黨超前部署的神話，曾經報導的3000萬劑，也沒辦法說出確切出貨期程。民眾活在每天期待國際捐助，與突如其來的到貨的期待之中。」投民進黨的李先生（26歲）無奈地說道。

政府在缺乏國際疫苗的情況下，推出通過EUA（緊急授權）的高端，社會上頓時出現許多謠言，讓年輕人沒辦法完全安心的施打。

票投國民黨的陳先生（29歲）表示，就算抗體上的確有顯著效果，但沒有獲得國際認證高端就像是密醫一樣，就算有效果也沒辦法得到他國的入境許可。英國留學的林小姐（25歲）也說：「對於留學生來說，只有AZ、莫德納、BNT在選項中，還沒得到國際認證的高端從來沒列入考慮。」

常關注股市的彭先生（24歲）則道出他的疑慮：「我發現高端在通過EUA前，股價有莫名的噴飛，雖然說有可能是巧合，但也莫名的太準，讓政府有操作護航或從中獲利的嫌疑。」

統整受訪者對高端的意見時發現，雖然對高端疫苗的安全性有深深的疑慮，但認同國家扶植疫苗產業。認為疫苗不但可以作為戰略物資用，也可以拓產外交或展現國家實力，但如果在試驗或研究還沒有很完整的情況下，就開放讓人民施打，會是讓人覺得不妥的地方。

Photo Credit: 中央社

公投是議題的表達還是不信任的抒發？

回到不信任感對公投的投票意向，在訪問過程中所詢問的個人投票意向顯示，五位受訪者與所支持的政黨喊出的投票意向不盡相同，大多有同意也有不同意。

對於會不會跟著政黨的意向投票，支持時力的李先生（24歲）說道：「還是會參考政黨政策，但台灣剛好要脫離黨叫你投什麼就投甚麼的情況，我喜歡這個黨，不代表趨向要是一致的，我想怎麼投就怎麼投，是參考但不會當成工具書。」

支持國民黨的陳先生（29歲）則舉新北市長侯友宜的「我思故我在」貼文為例：「支持侯友宜的想法，公投應該是依照自己的想法與對議題的了解，去決定投票意向，投四個同意與四個不同意的人，這些人是為反而反，沒有去了解議題的內容。」

上述分歧投票結果可以看出，年輕人大多還是會依照自己的意向去投公投票，政黨對於他們來說是參考而不是絕對。那對於朱立倫的懲罰民進黨言論有甚麼看法呢？

支持國民黨的陳先生（29歲）表示：「這樣講太極端了，但就實質層面來說，開票的結果，的確可以當作一個民意風向的判斷，或是2022大選、甚至2024大選的前哨戰。 」投民進黨的李先生（26歲）認為：「這種言論感覺在做黨派鬥爭，有成為政黨對決的態勢，偏離了公投的初衷。」

支持民眾黨的彭先生（24歲）則覺得這言論不太妥，雖然本身沒有特別支持哪個政黨，但這樣太過偏激，政治上的紛爭還是用傳統政治手段去解決就好，不應使用公投這個場合來謀求自己的政治利益。

票投民進黨的林小姐（25歲）表示，不同意朱立倫的說法，若因為無關的政治紛爭去投票決定環境相關議題，是瞧不起人民智商跟獨立思考能力，對政黨不滿有別的方式來反應，而不是拿公投這麼嚴肅的場合來當作手段。

Photo Credit: 中央社

但會不會有人不是因為政黨偏好，而是因為對政府的不信任感而傾向投執政黨對立面呢？在這個問題上，呈現2：2的拉鋸，除了林小姐（25歲）認為這兩件事一碼規一碼，不相關。時代力量的李先生（24歲）也說：「公投只是不同群的人的意見衝突，用投票來決定到底該怎麼做，如果公民意見的表達，變成不信任投票，很奇怪，不喜歡就罷免阿！朱立倫的不信任說，沒甚麼邏輯可言。」

彭先生（24歲）認為多少會，「大部分的人會因為疫情等等的影響去留意（政府施政），用比較嚴格的眼光去看待政府對公投的解釋，我認為是合情合理的」。支持國民黨的陳先生（29歲）認為：「雖然有些人對政黨還是死忠，但在淺藍、淺綠或中立選民，如果他們有動力去投票，會比較看得出這個現象。」

從這次對五位年輕人的訪談可看出，公投是公投，自己會對所關心的議題負責。雖然對執政黨的疫情處理很不滿，但本身不會將不滿的情緒發洩在公投議題上。對於藍營喊出的「不信任」說，這幾位年輕人則希望未來公投議題，不要成為政黨政治角力的舞台。

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核稿編輯：翁世航