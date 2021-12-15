2021/12/15,
城鄉

【未來大人物來Talks：種藝術到農村3】搶救台南頹屋紅瓦，舊紅瓦進化蕨類植栽藝術品延續百年家屋意義

【未來大人物來Talks：種藝術到農村3】搶救台南頹屋紅瓦，舊紅瓦進化蕨類植栽藝術品延續百年家屋意義
Photo Credit - 城鄉藝農

我們想讓你知道的是

台南官田大崎里頹廢老屋，牆倒磚破無人居，「台灣城鄉藝農實踐協會」2個年輕人在地方創生之餘，用綠植栽當媒介、讓老紅瓦片轉化新生，成了人人都想帶回家懸掛的專屬藝術創作。

這次你不僅是聽故事的人，更是讓改變發生的參與者！
1/8、9 第一場「來Talks」即將在台南發生，2021未來大人物林建叡、羅婉慈談「我們這樣造了一座村」、黃雅聖分享「為家鄉的孩子種下未來」， 立即報名，一起來Talks>>

文：陳淑玲

距台南市區45分鐘車程的大崎里，是台南人口中鄉下的鄉下。但每到週末，卻有來自台灣各處的家長、孩子們來到這裡，帶著笑容勇闖「村是遊戲小島」的活動，這座大崎聚落在「台灣城鄉藝農實踐協會」2個年輕人的催化下，掀起了很不一樣的化學變化。

一片片拆下的垃圾捨不得丟

台灣城鄉藝農實踐協會在兩位主理人林建叡、羅婉慈的積極打造下，把台南官田這座小聚落成了大小朋友都喜歡的遊樂場。除了假日能夠來到大崎村落裡面勇闖過關之外，更多人對於能夠參加「紅瓦綠蕨」這樣DIY手作體驗感興趣，然而推出這樣的體驗活動背後，卻是倆人基於想延續村落老屋生命的一份不捨之心。

城鄉藝農3-紅瓦綠蕨3
Photo Credit - 陳淑玲
有沒有可能，讓老屋不要就此死去。

倆人發揮在台南藝術大學建築所中所學，過往在暑期對學生舉辦的駐村蓋造計畫中，老屋整修也是重點活動之一，他們帶領著學員針對大崎毀壞的老屋進行修築，小心翼翼地整頓塌毀了的老屋，半世紀以上的建築屋頂大多以紅瓦構造為主，學生們也僅能小心地一片片從屋頂卸下瓦片，卸下後完整的、破碎的瓦片中，燒裂紋路大不相同，呈現了自然紋理與色澤，原本該被丟掉的碎瓦，兩人卻捨不得這樣的老工藝就被當成垃圾，有沒有可能，能讓瓦片透過不同方式重生，延續百年聚落生活記憶？

城鄉藝農3-紅瓦綠蕨6
Photo Credit - 陳淑玲
爬上剛架設好的觀星平台上看，許多紅瓦屋頂毀壞後，大多會以鐵皮重修，拆下的紅瓦就會丟棄。

紅瓦綠蕨的創意讓老屋延續再生

於是兩人思考過後，決定讓留下紅瓦、搭配綠色植栽蕨類，於是推出「紅瓦綠蕨」的苔球體驗讓遊客親自把垃圾變藝術。來到大崎參加體驗活動，可以參加DIY活動，以每片模樣、色澤、紋理都不同的紅瓦上，獨有窯燒的自然紋理、孔隙與使用痕跡都還在，加上透氣吸水特性，最適合當成植栽基底，加上台南官田菱殼炭混入植栽介質土使用，植物則可以選擇山蘇、波士頓腎蕨、兔腳蕨、白金葛等。需要濕潤的植物在紅瓦上，藉由紅瓦透氣、吸水的特性得以共生。透過現地導覽解說瞭解大崎村落屋頹瓦破的痕跡、再讓遊客動手實際操作，更能傳達出文化傳承的意義。

城鄉藝農3-紅瓦綠蕨4
Photo Credit - 陳淑玲
紅瓦綠蕨教室裡，還有細心板書寫下體驗過程。
城鄉藝農3-紅瓦綠蕨2
Photo Credit - 城鄉藝農
透過苔球依附，綠意蕨類與紅瓦展開共生新藝術感。

老屋的紅瓦片變身成為一座能在家掛起的藝術品，不但蕨類會四季變化，連瓦片也會因使用而產生不同紋理呈現。老屋紅瓦這已經失傳的技藝也因為這樣的再造有了新生命，更能讓聚落生活樣貌延續。

來talks報名圖片
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責任編輯：江怡蘋
核稿編輯：王銘岳


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