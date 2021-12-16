【劇場】《行過洛津》：由傳奇到戲曲、自小說又改編成戲劇的多媒體鋪陳特質，以及古今時空的調動跨越

文：冠人

如花含蕊，彩繡輝煌。劇尾，亦猶如劇首。

一、調動時空，層層改編

江之翠劇場《行過洛津》，在暗紅的燈籠光影中，樂師們輕緩、幽深地奏起南管戲曲〈花園外邊〉。這場戲由逐漸點亮的暗紅，以合奏領首，音律迴盪舞台的片刻，把《陳三五娘》故事中三人私奔的題旨化作一道暗湧，故事既迎來陳三、五娘和嫺女益春三人該走該留的糾結，也對看了施叔青小說裡的主角——來自泉州泉香七子戲班的小旦許情（廖家輝 飾），把他的多年流離入劇，且將之看得更為立體。

序場提示了隨後全劇如何搭建角色和空間，走了趟「一分為二、為三，最後三又聚合回到一」的複雜路徑；也凸顯、召喚了本劇如何一路由《荔鏡記》、《陳三五娘》到《行過洛津》，由傳奇到戲曲、自小說又改編成戲劇的多媒體鋪陳特質，以及古今時空的調動跨越。

劇中另一首關鍵的折子〈繡鸞〉，伴隨著〈留傘〉的橋段出現。「繡成孤鸞」，源於《陳三五娘》故事中，五娘刺繡時看到了益春偷放在繡篋裡、陳三表明離去心志的信。她獨自閨中，面對一幅布匹平面，牡丹、孤鸞、鸚鵡依次成型，一針一針勾出心上人的空缺與想望。

若說刺繡是主人翁主動將心思向彩布潑灑，那南管戲曲人物模擬傀儡戲偶的身段、隨時注意迴旋方向與韻律的「腳步手路」，則彷彿隨時由一條條隱形垂吊的絲線支配著。或許連主人翁都不明白自己為何總是搖擺、停停走走，忽焉見光前進，忽焉又退回暗處。

《行過洛津》｜Photo Credit: 衛武營提供

綜觀我們的眼前，左戲台與右廳房彼此對望，一段關鍵的「留傘」徘徊演了又演、搬了再搬，意味頗近於電影銀幕內的跳接手法和溶接鏡頭。甚至連一段人物沉入漫長惡夢的幻想段落，也讓演員以慢動作演繹，配合同步放慢的奏樂，共同營造出傷痛歷史的錯亂與入迷。

此外，左右也能共同演出「時間差」，構築角色與演員的多層關係：許情和身邊人可以早那麼幾秒，先於〈留傘〉的角色動起手腳，一瞬間，彷彿位於左側的虛構角色反過來模擬右邊戲子的現實生活，甚至瞥眼觀察、透過眼神邀請觀眾也一同偏過頭去，窺探評註，共感其憂歡。

二、說也不說，各色男女的傘、布、巾

許情原以南管戲裡五娘的嫺女「益春」一角獻姿，然歷經了三抵、三過洛津（今鹿港）的日日夜夜，究竟如何梳理自己？原以為自己調解的是陳三與五娘的情難，沒想到自己悄悄被綁進了更深的權勢與欲望的網。原來自己不只得撐起那根男女之間推了又拉的傘隻，還像一塊拆不得的女子裹腳布；一時綁上了書生額前的頭巾，卻還得徘徊在決心不閹的男兒身，和始終未除的女人身之間。

在陳三—益春—五娘的正典裡，有荔枝和手帕傳情的浪漫情懷，有磨鏡為奴的哀愁和傘的藉故辭別，房裡房外，頻頻牽動、困擾著人物。而當故事來到洛津，花與鳥已然繡住布面，許情（梨園戲迷眼中的月小桂）卻還步步艱難，伊人急切地、面向自由走。

「妙音」阿婠、男商人戲迷烏秋、地方官朱仕光三人，像是從小說中殺出，迴旋、串連成了許情「不是在演戲」時的生命糾葛。三人的角色，竟也是多重與複合的；彷彿古今以來，這種分裂與扮演，已寫入成了人類的自然。這讓我想到舞台正後方，那張由上垂下的畫幅直聯，以紅藍兩色勾勒陳三和五娘的外型輪廓。但輪廓是靜止的，台上的演員和人物卻不斷流動，彼此的命運層層相疊。

《行過洛津》｜Photo Credit: 衛武營提供

或許要直到劇尾，我們才能知道兩人的身軀該填上什麼顏色，該扮成牛郎織女嗎？或者化作天堂地獄？許情等人會如同廳堂上「最得意那盆懸崖式的山毛櫸」，獲得偶爾的照料，還是等同一張薄薄的紙批，繼續塵封盒裡？

當說書人、正史、眾人的合唱交互合謀，嘗試為故事定調，我們反而會更想起劇初幾行黑底白字的字幕投映如此安靜，回憶起那些一再沉默的、刪去的、遮蔽的、壓抑的、空缺的種種凝望與等待。仍未說完。

演出資訊

團隊：江之翠劇場

名稱：《行過洛津》

時間：2021/12/18 (六) 19:30；2021/12/19 (日) 14:30

地點：衛武營

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航