2021/12/15,
國際

布林肯：美國將與東協開高峰會，設法讓緬甸重回民主正軌

布林肯：美國將與東協開高峰會，設法讓緬甸重回民主正軌
圖為美國國務卿12月15日拜會馬來西亞外交部長塞福丁。Photo Credit：AP / 達志影像

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美國國務卿布林肯從12月13日開始，展開上任以來首次出訪東南亞國家，包括訪問印尼、馬來西亞和泰國，其中懸而未決的緬甸軍事政變問題，是美國總統拜登關注的重要議題。

（中央社）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天指出，美國正在考慮要對緬甸採取何種額外措施以施壓軍政府，並表示已邀請東南亞各國領導人參與一場峰會，與美國總統拜登會談。

布林肯在訪問馬來西亞時發表上述言論；馬國外交部長塞福丁（Saifuddin Abdullah）表示，將於明年1月19日東南亞國家協會（ASEAN）各國外長會面時，商討這一峰會邀約。

布林肯說：「我們非常期待明年與東協舉辦特別峰會。」他形容擁有10個成員國的東協「對印度洋-太平洋地區的架構至關重要」。

緬甸軍方今年2月1日推翻民選的翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）政府，掀起抗議浪潮，一些武裝抵抗遭暴力鎮壓，國家陷入動蕩之中。

東協一直藉外交手腕試圖解決緬甸危機，但部分成員國對進展緩慢表達沮喪，導致緬甸軍方領導人被排除在東協近期一次會議之外。

布林肯說：「在接下來的數週以及數個月裡，重要的是，看看我們可以單獨、集體地採取哪些額外措施和方法，向（緬甸軍政府）政權施壓，讓國家重回民主正軌。」

美國和其他西方國家已對緬甸領導人、軍方和企業實施制裁，並於上週祭出新舉措。

布林肯並表示，美國持續「積極地檢視」緬甸採取的行動是否可能構成種族滅絕。

超過73萬名少數民羅興亞（Rohingya）穆斯林在遭軍方鎮壓後，2017年8月逃離緬甸若開邦（Rakhine）；難民表示，軍方行徑包含強暴以及大屠殺。

布林肯說，除了緬甸危機，與東協的擬議峰會料將討論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情復甦、氣候變遷、投資和基礎建設等。

布林肯於13、14日拜訪印尼雅加達，馬來西亞是他東南亞行程的第2站。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範

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