布林肯：美國將與東協開高峰會，設法讓緬甸重回民主正軌

（中央社）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天指出，美國正在考慮要對緬甸採取何種額外措施以施壓軍政府，並表示已邀請東南亞各國領導人參與一場峰會，與美國總統拜登會談。

布林肯在訪問馬來西亞時發表上述言論；馬國外交部長塞福丁（Saifuddin Abdullah）表示，將於明年1月19日東南亞國家協會（ASEAN）各國外長會面時，商討這一峰會邀約。

布林肯說：「我們非常期待明年與東協舉辦特別峰會。」他形容擁有10個成員國的東協「對印度洋-太平洋地區的架構至關重要」。

Good to meet with Malaysian Foreign Minister @SaifuddinABD. We discussed Burma, challenges to democracy and human rights, the U.S. commitment to peace and stability in the South China Sea, our support for Malaysia’s leadership in the region, and expanding our relationship. pic.twitter.com/Ti6iuMIQ9Z — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 15, 2021

緬甸軍方今年2月1日推翻民選的翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）政府，掀起抗議浪潮，一些武裝抵抗遭暴力鎮壓，國家陷入動蕩之中。

東協一直藉外交手腕試圖解決緬甸危機，但部分成員國對進展緩慢表達沮喪，導致緬甸軍方領導人被排除在東協近期一次會議之外。

布林肯說：「在接下來的數週以及數個月裡，重要的是，看看我們可以單獨、集體地採取哪些額外措施和方法，向（緬甸軍政府）政權施壓，讓國家重回民主正軌。」

美國和其他西方國家已對緬甸領導人、軍方和企業實施制裁，並於上週祭出新舉措。

布林肯並表示，美國持續「積極地檢視」緬甸採取的行動是否可能構成種族滅絕。

超過73萬名少數民羅興亞（Rohingya）穆斯林在遭軍方鎮壓後，2017年8月逃離緬甸若開邦（Rakhine）；難民表示，軍方行徑包含強暴以及大屠殺。

布林肯說，除了緬甸危機，與東協的擬議峰會料將討論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情復甦、氣候變遷、投資和基礎建設等。

布林肯於13、14日拜訪印尼雅加達，馬來西亞是他東南亞行程的第2站。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範

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